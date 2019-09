These Are The Most Popular Names For Twins

The Social Security Administration has put out a fresh list of the most popular names for twins.



Here are the top 10 for male-female twins

Rank Names Number 1 Madison, Mason 50 2 Olivia, Owen 18 3 Jayda, Jayden 17 4 Emma, Ethan 14 5 Isabella, Isaiah 14 6 Addison, Aiden 13 7 Emily, Ethan 13 8 Aiden, Ava 12 9 Ella, Ethan 12 10 Jada, Jaden 12And here’s the top 10 names for female-female:

1 Olivia, Sophia 50 2 Gabriella, Isabella 39 3 Ella, Emma 33 4 Faith, Hope 33 5 Makayla, Makenzie 31 6 Heaven, Nevaeh 29 7 Isabella, Sophia 29 8 Mackenzie, Madison 24 9 Hailey, Hannah 18 10 Abigail, Olivia 17And here’s the top 10 list for male-male twins:

1 Daniel, David 58 2 Jacob, Joshua 55 3 Isaac, Isaiah 47 4 Jayden, Jordan 41 5 Ethan, Evan 39 6 Elijah, Isaiah 38 7 Matthew, Michael 33 8 Jayden, Jaylen 26 9 Ethan, Nathan 25 10 Jayden, Kayden 25(Via @Justinwolfers)

