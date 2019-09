Here's A Full List Of Medal Winners At The Sochi Olympics

Scott Halleran/Getty Images Sage Kotsenburg won the first U.S. gold of the Sochi Olympics.

The 2014 Sochi Olympics is in the books.

Russia finished on top of the overall medal count with 33 medals. They also won the most gold medals with 13. The U.S. finished with 28 medals (2nd overall) and nine golds (4th overall).

Here’s the final medal count, ranked by golds. A full list of winners in every Olympic event is below (via Google):

Day Sixteen

Cross-country skiing, men’s 30km mass start

Gold: Alexander Legkov, Russia

Silver: Maxim Vylegzhanin, Russia

Bronze: Ilia Chernousov, Russia

Bobsleigh, men’s four-man

Gold: Alexander Zubkov, Russia

Silver: Oskars Meldbardis, Latvia

Bronze: Steven Holcomb, USA

Hockey, men’s

Gold: Canada

Silver: Sweden

Bronze: Finland

Day Fifteen

Alpine skiing, men’s slalom

Gold: Mario Matt, Austria

Silver: Marcel Hirscher, Austria

Bronze: Henrik Kristoffersen, Norway

Biathlon, men’s 4x7km relay

Gold: Russia

Silver: Germany

Bronze: Austria

Cross-country skiing, women’s 30km mass start

Gold: Marit Bjoergen, Norway

Silver: Therese Johaug, Norway

Bronze: Kristin Stoermer Steira, Norway

Snowboarding, women’s parallel slalom

Gold: Julia Dujmovits, Austria

Silver: Anke Karstens, Germany

Bronze: Amelie Kober, Germany

Snowboarding, men’s parallel slalom

Gold: Vic Wild, Russia

Silver: Zan Kosir, Slovenia

Bronze: Benjamin Karl, Austria

Speed skating, men’s team pursuit

Gold: Netherlands

Silver: South Korea

Bronze: Poland

Speed skating, women’s team pursuit

Gold: Netherlands

Silver: Poland

Bronze: Russia

Day Fourteen

Alpine skiing, women’s slalom

Gold: Mikaela Shiffrin, USA

Silver: Marlies Schild, Austria

Bronze: Kathrin Zettel, Austria

Biathlon, women’s 4x6km relay

Gold: Ukraine

Silver: Russia

Bronze: Norway

Curling, men’s

Gold: Canada

Silver: Great Britain

Bronze: Sweden

Freestyle skiing, women’s ski cross

Gold: Marielle Thompson, Canada

Silver: Kelsey Serwa, Canada

Bronze: Anna Holmlund, Sweden

Short track speed skating, men’s 500m

Gold: Victor An, Russia

Silver: Dajing Wu, China

Bronze: Charle Cournoyer, Canada

Short track speed skating, women’s 1000m

Gold: Seunghi Park, South Korea

Silver: Kexin Fan, China

Bronze: Sukhee Shim, South Korea

Short track speed skating, men’s 5000m relay

Gold: Russia

Silver: USA

Bronze: China

Day Thirteen

Curling, women’s

Gold: Canada

Silver: Sweden

Bronze: Great Britain

Figure skating, women’s

Gold: Adelina Sotnikova, Russia

Silver: Yuna Kim, South Korea

Bronze: Carolina Kostner, Italy

Freestyle skiing, men’s ski cross

Gold: Jean-Frederic Chapuis, France

Silver: Arnaud Bovolenta, France

Bronze: Jonathan Midol, France

Freestyle skiing, women’s ski halfpipe

Gold: Maddie Bowman, USA

Silver: Marie Martinod, France

Bronze: Ayana Onozuku, Japan

Hockey, women’s

Gold: Canada

Silver: USA

Bronze: Switzerland

Nordic combined, team large hill

Gold: Norway

Silver: Germany

Bronze: Austria

Day Twelve

Alpine skiing, men’s giant slalom

Gold: Ted Ligety, USA

Silver: Steve Missillier, France

Bronze: Alexis Pinurault, France

Biathlon, mixed relay

Gold: Norway

Silver: Czech Republic

Bronze: Italy

Cross-country skiing, women’s team sprint

Gold: Norway

Silver: Finland

Bronze: Sweden

Snowboarding, women’s parallel giant slalom

Gold: Patrizia Kummer, Switzerland

Silver: Tomoka Takeuchi, Japan

Bronze: Alena Zavarzina, Russia

Snowboarding, men’s paralell giant slalom

Gold: Vic Wild, Russia

Silver: Nevin Galmarini, Switzerland

Bronze: Zan Kosir, Slovenia

Speed skating, women’s 5000m

Gold: VMartina Sablikova, Czech Republic

Silver: Ireen Wust, Netherlands

Bronze: Carien Kleibeuker, Netherlands

Day Eleven

Alpine skiing, women’s giant slalom

Gold: Tina Maze, Slovenia

Silver: Anna Fenninger, Austria

Bronze: Viktoria Rebensburg, Germany

Biathlon, men’s mass start 15km

Gold: Emil Hegle Svendsen, Norway

Silver: Martin Fourcade, France

Bronze: Ondrej Moravec, Czech Republic

Freestyle skiing, men’s ski halfpipe

Gold: David Wise, USA

Silver: Mike Riddle, Canada

Bronze: Kevin Rolland, France

Nordic combined, men’s large hill

Gold: Jorgen Graabak, Norway

Silver: Magnus Hovdal Moan, Norway

Bronze: Fabian Rieble, Germany

Short track speed skating, women’s 3000m relay

Gold: South Korea

Silver: Canada

Bronze: Italy

Snowboarding, snowboard cross

Gold: Pierre Vaultier, France

Silver: Nikolay Olyunin, Russia

Bronze: Alex Deibold, USA

Speed skating, men’s 10,000m

Gold: Jorrit Bergsma, Netherlands

Silver: Sven Kramer, Netherlands

Bronze: Bob de Jong, Netherlands

Day 10

Biathlon, women’s 12.5km mass start

Gold: Darya Domracheva, Belarus

Silver: Gabriela Soukalova, Czech Republic

Bronze: Tiril Eckhoff Norway

Bobsleigh, men’s two-man

Gold: Alexander Zubkov, Russia

Silver: Beat Hefti, Switzerland

Bronze: Steven Holcomb, USA

Figure skating, ice dancing

Gold: Davis/White, USA

Silver: Virtue/Moir, Canada

Bronze: Ilinykh/Kataslapov, Russia

Freestyle skiing, men’s aerials

Gold: Anton Kushnir, Belarus

Silver: David Morris, Australia

Bronze: Zongyang Jia, China

Ski jumping, men’s team

Gold: Germany

Silver: Austria

Bronze: Japan

Day Nine

Alpine Skiing, men’s super G

Gold: Kjetil Jansrud, Norway

Silver: Andrew Weibrecht, USA

Bronze: Bode Miller, USA (tie)

Bronze: Jan Hudec, Canada (tie)

Cross country skiing, men’s relay

Gold: Sweden

Silver: Russia

Bronze: France

Snowboarding, women’s snowboard cross

Gold: Eva Samkova, Czech Republic

Silver: Dominique Maltais, Canada

Bronze: Chloe Trespeuch, France

Speed skating, women’s 1500m

Gold: Jorien ter Mors, Netherlands

Silver: Ireen Wust, Netherlands

Bronze: Charlotte van Beek, Netherlands

Day Eight

Alpine Skiing, women’s super G

Gold: Anna Fenninger, Austria

Silver: Maria Hoefl-Riesch, Germany

Bronze: Nicole Hosp, Austria

Cross country, ladies’ relay 4×5 km

Gold: Sweden

Silver: Finland

Bronze: Germany

Speed Skating, ladies’ 1500 m

Gold: Yang Zhou, China

Silver: Suk Hee Shim, Korea

Bronze: Ariana Fontana, Italy

Speed Skating, men’s 1000m

Gold: Victor An, Russia

Silver: Vladamir Grigorev, Russia

Bronze: Sjinkie Knegt, Netherlands

Skeleton, men’s

Gold: Alexander Tretiakov, Russia

Silver: Martins Dukur, Latvia

Bronze, Matthew Antoine, USA

Speed Skating, men’s 1500 m

Gold: Zbigniew Brodka, Poland

Silver: Koen Verweij, Netherlands

Bronze: Denny Morrison, Canada

Day Seven

Alpine skiing, men’s super combined



Gold: Sandro Viletta, Switzerland

Silver: Ivica Kostelic, Croatia

Bronze: Christof Innerhofer, Italy



Biathlon, women’s individual



Gold: Darya Domracheva, Belarus

Silver: Selina Gasparin, Switzerland

Bronze: Nadezhda Skardino, Belarus



Cross country skiing, men’s classic



Gold: Dario Cologna, Switzerland

Silver: Johan Olsson, Sweden

Bronze: Daniel Richardsson, Sweden



Figure skating, men’s singles



Gold: Yuzuru Hanyu, Japan

Silver: Patrick Chan, Canada

Bronze: Denis 10, Kazakhstan



Freestyle skiing, women’s aerials



Gold: Alla Tsuper, Belarus

Silver: Mengtao Xu, China

Bronze: Lydia Lassila, Australia



Skeleton, women



Gold: Elizabeth Yarnold, Great Britain

Silver: Noelle Pikus-Pace, USA

Bronze: Elena Nikitina, Russia



Day Six

Biathlon, men’s individual



Gold: Martin Fourcade, France

Silver: Erik Lesser, Germany

Bronze: Evgeniy Garanichev, Russia



Cross country, women’s 10km classic



Gold: Justyna Kowalczyk, Poland

Silver: Charlotte Kalla, Sweden

Bronze: Therese Johaug, Norway



Freestyle skiing, men’s slopestyle



Gold: Joss Christensen, USA

Silver: Gus Kenworthy, USA

Bronze: Nicholas Goepper, USA



Luge, team relay



Gold: Germany

Silver: Russia

Bronze: Latvia



Short track speed skating, women’s 500m



Gold: Jianrou Li, China

Silver: Arianna Fontana, Italy

Bronze: Seunghi Park, South Korea



Speed skating, women’s 1000m



Gold: Hong Zhang, China

Silver: Ireen Wust, Netherlands

Bronze: Margot Boer, Netherlands



Day Five

Snowboarding, women’s halfpipe



Gold: Kaitlyn Farrington, USA

Silver: Torah Bright, Australia

Bronze: Kelly Clark, USA



Figure skating, pairs



Gold: Trankov/Volosozhar, Russia

Silver: Stolbova/Klimov, Russia

Bronze: Savchenko/Szolkowy, Germany

Speed skating, men’s 1000m



Gold: Stefan Groothuis, Netherlands

Silver: Denny Morrison, Canada

Bronze: Michel Mulder, Netherlands



Alpine skiing, women’s downhill



Gold: Tina Maze, Slovenia (tie)

Gold: Dominique Gisin, Switzerland (tie)

Bronze: Lara Gut, Switzerland



Nordic combined, individual



Gold: Eric Frenzel, Germany

Silver: Akito Watabe, Japan

Bronze: Magnus Krog, Norway



Luge, men’s doubles



Gold: Germany

Silver: Austria

Bronze: Latvia



Day Four

Ski jumping, women’s normal hill



Gold: Carina Vogt, Germany

Silver: Daniela Iraschko-Stolz, Austria

Bronze: Colina Mattel, France



Snowboarding, men’s halfpipe



Gold: Iouri Podladtchikov, Switzerland

Silver: Ayumu Hirano, Japan

Bronze: Taku Hiraoka, Japan



Luge, women’s singles



Gold: Natalie Geisenberger, Germany

Silver: Tatjana Hufner, Germany

Bronze: Erin Hamlin, USA



Freestyle skiing, women’s slopestyle



Gold: Dara Howell, Canada

Silver: Devin Logan, USA

Bronze: Kim Lamarre, Canada



Biathlon, women’s pursuit



Gold: Darya Domracheva, Belarus

Silver: Tora Berger, Norway

Bronze: Teja Gregorin, Slovenia



Cross country skiing, women’s sprint



Gold: Maiken Caspersen Falla, Norway

Silver: Ingvild Flugstad Ostberg, Norway

Bronze: Vesna Fabjan, Slovenia



Cross country skiing, men’s sprint



Gold: Ola Vigen Hattestad, Norway

Silver: Teodor Peterson, Sweden

Bronze: Emil Jonsson, Sweden



Speed skating, women’s 500m



Gold: Sang Hwa Lee, South Korea

Silver: Olga Fatkulina, Russia

Bronze: Margot Boer, Netherlands



Day Three

Freestyle skiing, men’s moguls



Gold: Alex Bilodeau, Canada

Silver: Mikael Kingsburg, Canada

Bronze: Alexandr Smyshlyaev, Russia



Speed skating, men’s 500m



Gold: Michael Mulder, Netherlands

Silver: Jan Smeekens, Netherlands

Bronze: Ronald Mulder, Netherlands



Alpine skiing, women’s super combined

Gold: Maria Hoefl-Riesch, Germany

Silver: Nicole Hosp, Austria

Bronze: Julia Mancuso, USA

Short track speedskating, men’s 1500m

Gold: Charles Hamelin, Canada

Silver: Tianyu Han, China

Bronze: Victor An, Russia

Biathlon, men’s pursuit



Gold: Martin Fourcade, France

Silver: Ondrej Moravec, Czech Republic

Bronze: Jean Guilliaume Beatrix, France

Day Two

Ski Jumping, men’s normal hill individual



Gold: Kamil Sotch, Poland

Silver: Peter Prevc, Slovenia

Bronze: Anders Bardal, Norway



Biathalon, women’s 7.5 km sprint



Gold: Anastasiya Kuzmina, Slovakia

Silver: Olga Vilukhina, Russia

Vita Semerenko, Ukraine



Luge, men’s singles



Gold: Felix Loch, Germany

Silver: Albert Demchenko, Russia

Bronze: Armin Zoeggeler, Italy



Figure skating, team event

Gold: Russia

Silver: Canada

Bronze: USA



Alpine skiing, men’s downhill

Gold: Mattias Mayer, Austria

Silver: Christof Innerhofer, Italy

Bronze: Kjetil Jansrud, Norway

Snowboarding, women’s slopestyle

Gold: Jamie Anderson, USA

Silver: Enni Rukajarvi, Finland

Bronze: Jenny Jones, Great Britain

Cross-country skiing, men’s skiathlon

Gold: Dario Cologna, Switzerland

Silver: Marcus Hellner, Sweden

Bronze: Marin Johnsrud Sundby, Norway

Speed skating, women’s 3000m

Gold: Irene Wust, Netherlands

Silver: Martina Sablikova, Czech Republic

Bronze: Olga Graf, Russia

Day One

Biathlon, men’s sprint

Gold: Ole Einer Bjoerndalen, Norway

Silver: Dominik Landertinger, Austria

Bronze: Jaroslav Soukup, Czech Republic

Cross-country skiing, women’s skiathlon

Gold: Marit Bjoergen, Norway

Silver: Carlotte Kalla, Sweden

Bronze: Heidi Weng, Norway

Freestyle skiing, women’s moguls

Gold: Justine Dufour-Lapointe, Canada

Silver: Chloe Dufour-Lapointe, Canada

Bronze: Hannah Kearney, USA

Snowboarding, men’s slopestyle

Gold: Sage Kotsenburg, USA

Silver: Staale Sandbech, Norway

Bronze: Mark McMorris, Canada

Speed skating, men’s 5000m

