Here Are Your 2011 NHL All-Star Teams

Photo: AP

We’ll have more analysis of the NHL’s first All-Star Fantasy Draft tomorrow on the Sports Page, but in the meantime here are tonight’s draft results. Pick numbers are in parenthesis.

Team Staal

C Eric Staal – Captain



D Mike Green – Alternate Captain

C Ryan Kesler – Alternate Captain

(1) G Cam Ward

(3) LW Alex Ovechkin

(5) LW Daniel Sedin

(7) D Zdeno Chara

(9) RW Rick Nash

(11) G Henrik Lundqvist

(13) D Marc Staal

(15) RW Patrick Sharp

(17) D Dan Boyle

(19) G Carey Price

(21) RW Jeff Skinner

(23) D Kris Letang

(25) C Claude Giroux

(27) D Erik Karlsson

(29) RW Corey Perry

Logan Couture’s rookies join Team Staal



(31) RW Patrik Elias

(33) RW David Backes

(35) C Paul Stastny

Team Lidstrom

D Nicklas Lidstrom – Captain

RW Patrick Kane – Alternate Captain

RW Martin St. Louis – Alternate Captain

(2) C Steven Stamkos

(4) D Duncan Keith

(6) C Henrik Sedin

(8) D Shea Weber

(10) G Tim Thomas

(12) RW Danny Briere

(14) D Dustin Byfuglien

(16) C Jonathan Toews

(18) G Marc-Andre Fleury

(20) G Jonas Hiller

(22) C Brad Richards

(24) D Keith Yandle

(26) D Brent Burns

(28) RW Martin Havlat

(30) C Anze Kopitar

Taylor Hall’s rookies join Team Lidstrom



(32) C Matt Duchene

(34) RW Loui Eriksson

(36) RW Phil Kessel

