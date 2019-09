Goldman Promotes 266 To Managing Director

Lloyd Blankfein, CEO of Goldman Sachs

Yesterday Goldman Sachs named 70 of its employees to the highly-coveted “partnership managing director” position. Today the bank promoted 266 employees to managing directors.



That’s slightly higher compared to when the bank promoted only 261 to managing director last year making it the smallest class ever.

In 2010, there were 321 managing director promotions.

Anyway, congrats to all of them.

Here’s Goldman’s release:

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) today announced that it has selected a new class of Managing Directors, effective from January 1, 2013, the start of the firm’s next fiscal year.

“The dedication and leadership of this group represent the best of Goldman Sachs, and we wish our new Managing Directors continued success,” said Lloyd C. Blankfein, Chairman and Chief Executive Officer of Goldman Sachs.

The following individuals have been promoted to Managing Director:

Zachary T. Ablon

Reyhaan Aboo

Jeff Albee

Carlos Albertotti

Shahzad Ali

David E. Alvillar

Timothy Amman

Lucia Arienti

Jacqueline Arthur

Willem Baars

Nilesh Banerjee

Michael Bang

Marc Banziger

Yibo Bao

Vlad Y. Barbalat

Tanya Barnes

Melissa Barrett

Dan Bennett

Alyssa Benza

Bruce Berg

Dinkar Bhatia

Meera Bhutta

Matthew G. Bieber

Keith Birch

Kerry Blum

Tim Boddy

Matteo Botto Poala

Ryan Boucher

Joseph Braik

Fernando Bravo

Chris Buddin

Paul H. Burchard

Caroline Carr

Marie-Ange Causse

Daniel Cepeda

Jean-Baptiste Champon

Raymond Chan

Rita Chan

Pierre Chavenon

Gigi Chavez de Arnavat

Angus Cheng

Nikhil Choraria

Adam Clark

Hugo Clark

Colin Convey

Piers Cox

Chris Crampton

Fredrik Creutz

Heidi Cruz

Angelo Curreli

Laurianne Curtil

Pol De Win

Matthew DeMonte

Anthony Dewell

Joshua A. Dickstein

Kuniaki Doi

Jessica Douieb

Martine Doyon

Jennifer Drake

Dexter D’Souza

David Dubner

Amy Elliott

Theodore Enders

Hugh Falcon

Aidan Farrell

Raymond Filocoma

Andrea Finan

Jeffrey Fine

James A. Fitzsimmons

Matthew Flett

Robert G. Frahm III

Alisdair Fraser

Barry Friedeman

Charlie Gailliot

Renyuan Gao

Manuel A. Garcia

Suzanne Gauron

Darren T. Gilbert

Jason Gilbert

Guillermo Gimenez

Eric Goldstein

Jamie Goodman

Betsy Gorton

Pooja Goyal

Jason Granet

David Granson

David Grant

Tim Grayson

Brian Greeff

Marci Green

Stephen Griffin

Kristen Grippi

Dinesh Gupta

Manav Gupta (Securities)

Yuhei Hara

Toshiya Hari

Todd Haskins

Aime Hendricks

Michael Henry

Peter U. Hermann

Alejandro Hernandez

James Herring

Jamie Higgins

Peter J. Hirst

Christopher Hogan

Mike Holmes

Jonathan P. Horner

Katie Hudson

Kenneth Hui

Lars Humble

Amer Ikanovic

Stephanie Ivy

Antoine Izard

Gunnar Jakobsson

Dong Soo Jang

James M. Joyce

John C. Joyce

Benjamin D. Kass

Christopher Keller

Simon J. Kingsbury

Judge Kirby

Jeffrey Klein

John H. Knorring

Marina Koupeeva

Jane Lah

Pierre Lamy

Arthur Leiz

Alex Levy

Alexander S. Lewis

Tim Li

Zheng Li (IBD)

Stephane Lintner

Ilya Lisansky

Darren Littlejohn

Jean Liu

John Liu

Wanlin Liu

Wendy Mahmouzian

Mazen Makarem

Daniel R. Mallinson

Thomas Manetta

Robert C. Mara III

Stephen Markman

Dunstan Marris

Jon May

Kristen McDuffy

Victoria McLean

Sean McWeeney Jr

Benoit Mercereau

Edouard Metrailler

Peter Michelsen

Samantha Migdal

Jeffrey Miller

Marko Milos

Teruko Miyoshi

Steven Moffitt

Sarah Mook

Hari Moorthy

Michael Moran

Paula P. Moreira

Alister A. Morrison

Peter Mortimer

Chukri Moubarak

Sara Naison-Tarajano

Anthony J. Nardi

Gleb Naumovich

Sean Naylen

Oliver Neal

Olaf Nordmeyer

Barry O’Brien

Patrick O’Connell

Zahabiya Officewala

Keisuke Okuda

Elizabeth Overbay

Robert A. Palazzi

Philip Pallone

Mitesh J. Parikh

Brian A. Pasquinelli

Nita Patel

Manolo Pedrini

Douglas Penick

David Perdue

Michael Perloff

Patrick Perreault

Alec Phillips

Marc Pillemer

Noah Poponak

Kim-Thu Posnett

Sameer Ralhan

Mo Ramani

Samuel Ramos

Andrea Raphael

Kareem Raymond

Neil Reeve

Claudia Reim

Grant Richard

Valentina Riva

Fernando Rivera

Brian Robinson

Tom Robinson

Javier Rodriguez (Operations)

David Roman

Katya Rosenblatt

Richard J. Rosenblum

Amanda Rubin

Bryan Rukin

Akshay Sahni

Gunjan Samtani

Lucas W. Sandral

Manu Sareen

Philip Saunders

Monika Schaller

Michael Schlee

Jonathan Schorr

Anton Schreider

Peter Schwab

Roy A. Schwartz

Joshua Schwimmer

Stuart Sclater-Booth

Kunal Shah

Martin Sharpe

Hao Shen*

Mark Siconolfi

Vanessa Simonetti

Amit Sinha

Matthew Slater

Ian Spaulding

Richard Spencer

Lesley Steele

Heiko Steinmetz

Michael Strafuss

Takashi Suwabe

Linda Tai

Laura Takacs

Maurice Tamman

Eng Guan Tan

Katsunori Tanaka

Bob Tankoos

Belina Thiagarajah

John R. Thomas

Cullen Thomason

Glenn Thorpe

Jonathan Tipermas

Michele Titi-Cappelli

Timothy G. Tomalin-Reeves

Carrie Van Syckel

Tammy VanArsdalen

Carmine Venezia

Frank Viola

Heather von Zuben

Monali Vora

Martin Walsh (Technology)

Ward Waltemath

Stephen Warren

Luke Wei

Matthew Weir

Chris Wells

Geoffrey M. Williams

Neil Wolitzer

Willie W. Wong

Nicola Wright

Makoto Yamada

Wendy Yun

Genya Zemlyakova

Jing Zhang**

Allen Zhao

