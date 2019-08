Morgan Stanley just announced 156 new managing directors

Morgan Stanley just released a list of its new managing directors.

More to come…

Here’s the list:

Alex Abagian Maged Hassan Josh Myerberg Juan A. Abril Amay Hattangadi Rani Nazim Tobias Åkermark David Haydon Robert Newton Shotaro Akita Jeffrey W. Hibbard Pawan Kumar Passi Carlos Andrade Julie Hobbs Aden R. Pavkov Michael Asmar Kelly Holliday Stuart Perilstein Dave Atheis Tommy Hsu Tom Perry Vanessa Barboni Adriano Ieva Murat Pinhas Frederick Barnfield Scott Ince Tim Pubins Scott A. Beicke Phillip Hugh Ingle Roopak Radia James Belsey Michael Jabara Harish Rajaram Kwasi Benneh Daniel Jacobson Adam Richmond Hemant Bhangale Raj Jain Nikki Rush Arnaud Blanchard Vikrant Jain Yacine Saidji Javier Bocos Nigel James Nicola Savoini Lauren Boyman Grant Jonas Bob Schulz Robert John Frederick Brass Matthew Jones Junaid Shah Selma Bueno Adam Josephart Brenda Sirena Eduardo Cabal Kara Julian Richard V. Slater Sherrese A. Clarke-Soares Karn Karuhadej Matthew A. Slaughter Nathan Coelen Dov B. Katz David Solganik Michael Cohen Jeffrey M. Kaufman Darren Spencer Matthew R. Collins Ingrid M. Keag Patrick Standaert Kim W. Cross Kelly Hyeeun Kim Frank Keith Stepan, Jr. Constantine Nicholas Darras Timothy Knierim Maxime Stévignon Jake Dennison Michelle Kong Matthew Philip Stillwell Alberto Donzelli Alex Kornfeld Claire Anita Storey Carl Dooley Katherine Koutsantonis Jeffrey Sun James Doyle Arek S. Kurkciyan Susan Xun Sun Kempton Dunn III Calvin Lam Yuichiro Suzuki David M. Dwek Robert Richard Lee Kalpana Telikepali Jeffrey Eckelman Young C. Lee Radha Thillainatesan Carlos Egea Satnam S. Lehal Yan Tordoff Keren Ehrenfeld Daniel Leiter Thomas P. Torrisi Jason S. English Jan P. Lennertz Jeffrey A. Turner Gregg Erspamer Che King Leo Lisa Vaillencourt Paul Fitzgerald Chris Lipscomb Jerry Valletta Desmond Foong Barra Ross Little Bryan VanDyke Gerald Forey Ivan Mallardi Keith Weiss Daryl Francis Neha Champaneria Markle Tom Wills Casey D. Galligan Javier Martinez de Olcoz Cerdan Isabelle Halphen Winkles Rahul Gautam Gautier Martin-Regnier Jessica Wright Amy Gelfand Rajat Kishore Mathur Tao Wu Christina Gili Daniel McCormick Gangqiang Xia Massimiliano Gino Gregory McMullen Shinya Yamamoto Rohit Goenka Catherine McNulty Jack Yeung Joyce Tavoulareas Neil H. Mehta Christopher M. Yonan James Grafton Gillian Meth Rina Yoshikawa Anthony Greco Andrew J. Millest May Yu Bart Gysens Sunil Mody Olga Zeltser Eric Hahne Rany Moubarak Michael Zezas Michael James Harris Kristen Murphy Dennis Zhang

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.