Here are all the people who just made managing director at Morgan Stanley

Morgan Stanley recently promoted 140 people to managing director, and now we have the full list of names.

This year’s list is shorter than last year’s, when 156 people were named managing director.

About 29% of the new MD intake is female, according to one person familiar with the matter, the highest percentage on record. In 2016, 21% of the new MDs were women.

Morgan Stanley last Tuesday reported fourth-quarter earnings that beat expectations.

Aida Abou-Rahme

Irina Adler

Eric Alby

Jessica Alsford

Trevor Anderson

Kow Atta-Mensah

Geoffrey Boulter

James Bruno

Rick Bruno

Alex Brunton

John J. Burns Jr.

Arthur Carvalho

Amit Chahal

Brad Chandler

Tony Charles

Carrie Chen

Tao Chen

Sok-Theng Cheng

Andrew Kwanghi Cho

Kate Claassen

Richard Class

Katherine Clune

Lindsey B. Coleman

Maura Coolican

Paul d’Arcy

Aditya Damodaran

Catherine Davidson

Mary Claire Delaney

Maureen Devas

Vinay Dhanuka

Jie Ding

Gareth Dittmer

Mikko Einio

Oliver Farrant

Tara A. Favours

Duncan Foster

Matthew Franks

Al Furman

Manuel Garcia-Diez

Lin Geng

Tara Giannone

Kelvin Goh

Juan Gonzalez Pedrol

Jason Paul Greenberg

Lokesh Gupta

Goli Habbas

Jessica Hainey

Darren Hilder

Margot Hill Kirby

Josh Hooker

Jimmy Huang

Michael Hufton

Sheri Imperiali

Lincoln Isetta

Stella Jaeger

Ian Jelbert

Keisuke Jo

Harold Joanknecht

Rene Jocelyn

Gareth D. John

Kevin Jones

Robert Josevski

Matthew Kaitz

Amanda L. Kan

Jitania Kandhari

Jamie Kemp

Usman S. Khan

Amir Khandani

Pankaj Khandelwal

Brett K. Klein

Justin Kotzin

Sonney Lalwani

Nicolas Levi

Eileen Levy

Michael Maag

Anne Mackle

Ashley M. MacNeill

Lily Mahdavi

Michael Maii

Lisa B. Manganello

Espen Marthinussen

Yoshiro Matsuoka

Peter Mattson

Darren McCarley

Nirav Mehta

Kate Mozzicarelli

Kevin P. O’Connor

Rob O’Donoghue

Amy C. Oldenburg

Anchal Pachnanda Thakral

Robert C. Patterson

Tevfik Peker

Mina Pell Mitby

Dean A. Pinto

Stephen Pratola

Marika Pritchett-Casey

Emma Prophet

Frédéric Proust

James Prussak

Ned Quinn

Vimal Rajamanur

Karan Rekhi

David Lawrence Richards

Sandra L. Richards

Tyler J. Rindler

Ryan Robinson

Emiliano Román

David Rosen

David Rowland

Jay Rubenstein

Samantha Schoen

Leslie A. Scott

Amar Shah

Alison Sharpe

Adam Shaw

Satish Shikhare

Bhavin Shukla

Giuseppe Sica

Francis Smith

Gary Spreadbury

Steven M. Strasser

Hidehiko Suefuji

Hironori Sugimoto

Deyi Tan

Nicholas Tatlow

Christopher J. G.

Taylor Lian Thurlow

Thomas Thurner

Joseph Toledano

Jonathan Trup

William Tsang

Dennis Tsesarsky

Daisuke Tsuyuki

Dan Vanden Boom

Deepta Venkataraman

Brian Walker

Cliff Wall

Harry Woods

Andy Wu

Kristin Zimmerman

