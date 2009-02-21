Meredith Whitney Launches Meredith Whitney Advisory Group...And Trashes Citi Again

Meredith Whitney went out at the top. Two years ago, Meredith called the bank crash back when everyone else (including bank CEOs) thought she was nuts, and she’s resisted the urge to “go positive” ever since. Now she’s leaving Oppenheimer and launching her own firm.
Yesterday, with Maria Bartiromo, Meredith gave the banks another good shot in the jaw on the way out, and described her plans for the Meredith Whitney Advisory Group.
Transcript courtesy CNBC:
MARIA BARTIROMO: OUR NEXT GUEST HAS BEEN ON POINT WITH HER OUTLOOK FOR
FINANCIALS. JOINING US NOW IN ANOTHER CNBC EXCLUSIVE, NOW RUNNING HER
OWN FIRM, MEREDITH WHITNEY, FOUNDER & CEO, MEREDITH WHITNEY ADVISORY
GROUP. MEREDITH, NICE TO HAVE YOU ON THE PROGRAM. CONGRATULATIONS ON
LEAVING OPPENHEIMER, STARTING YOUR OWN FIRM.
MEREDITH WHITNEY: IT’S A COMPLETELY DIFFERENT WORLD TO HAVE YOUR OWN
FIRM AND IT’S A DREAM COME TRUE. I’M SO EXCITED ABOUT IT.
BARTIROMO: I’M SURE YOU ARE. LET ME ASK YOU ON YOUR VIEWS OF WHERE WE
ARE RIGHT NOW BEFORE WE TALK ABOUT THE FIRM. YOU HAVE BEEN SO RIGHT IN
THIS MARKET. DO YOU THINK THE WORST IS AHEAD? WHERE ARE WE IN THIS DOWN
CYCLE AS FAR AS BANKS ARE CONCERNED?
WHITNEY: WELL WHAT’S HAPPENED IN A LOT OF THE PRIOR WEEKS COMING INTO
THIS IS – AND I LOVE THIS ABOUT THE HUMAN SPIRIT – PEOPLE HAVE BEEN
HOPEFUL A GOVERNMENT PLAN CAN REALLY MAKE A DIFFERENCE. AND THE REALITY
IS THAT YOU’VE GOT YEARS AND YEARS WORTH OF LOANS UNDERWRITTEN WITH
FAULTY ASSUMPTIONS. THOSE ARE CAR LOANS, CREDIT CARD LOANS, OBVIOUSLY
MORTGAGE LOANS AND THOSE HAVE TO WORK OUT THROUGH THE SYSTEM. AND THERE
HAS TO BE A GROUP OF CONSUMERS THAT LOSE CREDIT. A LOT OF CONSUMERS WILL
LOSE ACCESS TO SOME OF THEIR CREDIT. SO AS THE DENOMINATOR SHRINKS IT’S
VERY PAINFUL FOR THE CONSUMER. IT’S VERY PAINFUL FOR BUSINESSES AND IT’S
PAINFUL FOR THE BANKS THAT HAVE LENT TO ALL THESE GUYS. IT HAPPENED THE
BIG BANKS THAT GO DOWN EVERY DAY BECAUSE THE CONCENTRATION OF LOANS IS
SO CONCENTRATED WITH THOSE GUYS.
BARTIROMO: WHAT DID YOU THINK ABOUT THE TREASURY’S PLAN TO HELP THE
AILING BANKS? I READ YOUR RESEARCH AND YOU SAID TELL ME MORE MR.
GEITHNER. A LOT OF PEOPLE SAID IT LACKED SOME DETAILS. WHAT IS YOUR VIEW
OF THE PLAN AS WE KNOW IT TODAY?
WHITNEY: I THINK THAT THERE ARE SO MANY PEOPLE WHO ARE SO HOPEFUL ABOUT
THIS ADMINISTRATION REALLY MAKING A DIFFERENCE AND PUT SO MUCH FAITH
INTO THE ADMINISTRATION. WHAT I THOUGHT WAS A MISTAKE OF THE PROPOSAL
WAS IT UNDERESTIMATED THE INTELLIGENCE OF THE AMERICAN PEOPLE BECAUSE IT
WAS BUILT UP OBVIOUSLY TO BE THIS GREAT SAVING GRACE
BARTIROMO: SOMEBODY SET THOSE EXPECTATIONS.
WHITNEY: SOMEBODY SET THOSE EXPECTATIONS. AND THEN THERE’S NOTHING
BEHIND IT. I THINK WE WILL GET TO THE BOTTOM WHEN WE ADDRESS ALL OF THE
ISSUES THAT ARE OUTSTANDING. STILL SOME OF THE OBVIOUS ISSUES HAVEN’T
EVEN YET BEEN ADDRESSED AND THAT’S WHAT MAKES ME STILL NERVOUS. THERE
ARE SO MANY CONSTRUCTIVE THINGS THAT I WOULD LOVE TO SEE GOING ON BUT
WE’RE STILL DEALING WITH THE SAME ISSUES OVER AND OVER AGAIN. WHICH IS
PRIMARILY THROWING GOOD MONEY AFTER BAD. THE MORTGAGE FORECLOSURE
HOLIDAY, THE MORTGAGE MODIFICATION. THAT PRESSURES BANK CAPITAL. THAT
DOESN’T DO A GREAT JOB PUTTING MORE LIQUIDITY INTO THE SYSTEM. AND WHAT
WE NEED TO DO IS AT LEAST STOP THE DENOMINATOR FROM GETTING SMALLER. SO
AT LEAST STOP CREDIT FROM DECLINING. IF WE JUST MODERATE THE SUPPLY OF
CREDIT THAT WILL MAKE A DIFFERENCE.
BARTIROMO: SO WHAT WOULD BE THE BEST WAY TO RE-capitalise THE BANKS AND
GET THAT CONFIDENCE BACK. IS IT BUYING THOSE BAD ASSETS FROM THE BANKS,
IS IT THE GOVERNMENT BUYING STAKES – I’M GUESSING YOU DON’T WANT TO SEE
NATIONALIZATION
WHITNEY: I DON’T WANT TO SEE NATIONALIZATION. THERE ARE SOME BACK WHICH
DIDN’T GET INTO A LOT OF THE MESS AND WANT TO LOAN. THE PROBLEM IS
THEY’VE GOT SUCH A SMALL MARKET SHARE OF THE CONSUMER PIE, OF THE
CORPORATE PIE, THAT FOR THE GOVERNMENT TO SUPERCHARGE THE REGIONALS AND
ALLOW THEM TO HAVE THE CAPITAL TO ACTUALLY ACQUIRE OTHER BANKS AND MAKE
LOANS, THAT WOULD BE A FABULOUS IDEA. IT’S A SMALL STEP TOWARD PROVIDING
LIQUIDITY IN THE SYSTEM. BUT AGAIN, THE BIGGEST PROBLEM, IS THE MARKET
SHARE FOR ALMOST ALL LOANS IS SO CONCENTRATED AMONGST THE CITIS, THE JP
MORGANS, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, AND THE LIKE THAT YOU’VE GOT TO
DISAGGREGATE THAT MARKET SHARE CONCENTRATION AND THAT WOULD BE PUTTING
GOOD MONEY – NONPUNITIVE CAPITOL INTO THESE BANKS BECAUSE THE TARP MONEY
THAT HAS GONE INTO BANKS SO FAR HAS BEEN HIGHLY PUNITIVE CAPITOL, TO GET
THE SYSTEM MOVING. AND THEN YOU START TO SEE M&A ACTIVITY. I THINK YOU
WOULD RELIEVE THE BURDON OF ALL OF THESE BIG BANKS THAT DON’T HAVE THE
EQUIPMENT TO REALLY GROW THEIR LOAN BASE ON A NET BASIS. AND YOU’D SEE
HEALTH COME BACK INTO THE MARKET. BUT I HAVEN’T HEARD ANYTHING LIKE THAT
ADDRESSED IN DC.
BARTIROMO: WE’RE LOOKING AT SOME OF THESE CHARTS POF THE BANKS TODAY.
WELLS FARGO AT $12.17 A SHARE. CITIGROUP AT $2.53. WOULD YOU BE A SELLER
OF THESE STOCKS AT THESE LEVELS? IS THERE A VALUE TO BE FOUND TO THESE
COMPANIES AT THESE LEVELS?
WHITNEY: IT’S NO SURPRISE TO YOU I WOULD BE A SELLER OF CITIGROUP HERE.
A LOT OF THESE BANKS DON’T MAKE MONEY, AND CITI I THINK LOSES A LOT OF
MONEY CONTINUING. RIGHT? SO THE GOVERNMENT’S GOING TO HAVE TO KEEP
PROVIDING CAPITAL.I DON’T KNOW THAT THE GOVERNMENT WILL PROVIDE ANY MORE CAPITAL TO CITI.
BUT AS AN EXISTING SHAREHOLDER YOU’RE ALL BUT WIPED OUT. SO I THINK
THERE’S REAL RISK IN OWNING NAMES LIKE CITI. THE EARNINGS POWER FOR A
LOT OF THESE BANKS WITH LEGACY POSITIONS AND CONSUMER LOANS THAT WERE
UNDERWRITTEN WITH FALSE ASSUMPTIONS DIMINISHES ON A DAILY BASIS BECAUSE
THE CONSUMER GETS INCREASINGLY STRAPPED. A LOT OF THESE BANKS HAVE ONE
SET OF EXPECTATIONS AND THE MARKET IS DEVOLVING. SO FOR AN EXAMPLE, A
TROUGH HOUSE PRICE EXPECTATION THAT STARTED LET’S SAY SUMMER OF 2007 AT
10% HAS NOW GONE UP TO 30%. WELL, IT LOOKS LIKE PEAK TO TROUGH HOME
PRICES ARE GOING TO BE CLOSER TO 40%. AND SO THEY HAVE TO KEEP PLAYING
CATCH UP, THAT MEANS THEY HAVE TO KEEP BOOSTING RESERVES, AND THEIR
EARNINGS POWER IS DIMINISHED WHICH MEANS THEY ARE NOT GROWING CAPITAL
AND THEY CAN’T MAKE MORE LOANS. THEY HAVE TO KEEP SHRINKING THEIR
ASSETS. AND THEY’RE GOING TO EARN LESS. I THINK MOST OF THE BIG BANKS
WILL BE LUCKY IF THEY BREAK EVEN OR EARN A LITTLE MONEY THIS YEAR.
BARTIROMO: SO I WANT TO SELL ALL THE BIG BANKS. HOW DO I MAKE MONEY ON
THE SHORT SIDE, THEN?
WHITNEY: ON THE SHORT SIDE, CITI TO ME IS STILL THE BIGGEST RISK
POSITION OUT THERE. I THINK THEY’RE COMPANIES THAT YOU KNOW CAN’T EARN
THEIR DIVIDENDS AND YOU KNOW THINGS ARE DEVOLVING. I DON’T THINK ANY OF
THE BANKS I COVER WILL CONTINUE TO PAY THEIR EXISTING DIVIDENDS.
BARTIROMO: SO YOU THINK THE MAJOR BANKS, YOU’RE TALKING THE MAJOR BANKS,
JPMORGAN, THEY’RE GOING TO CUT THEIR DIVIDENDS?
WHITNEY: I THINK THERE’S GOING TO BE PRESSURE. IF JPMORGAN CAN GET
THROUGH THIS AND MAINTAIN ITS DIVIDEND I WOULD LOVE TO SEE IT. I THINK
JPMORGAN IS IN THE SAME SOUP AS EVERY OTHER BANK AND EARNINGS PRESSURE
IS GOING TO BE TREMENDOUS. NOW, THEY ARE WELL capitalised. THERE’S NO
QUESTION ABOUT THAT. BUT IT’S A QUESTION OF EARNINGS POWER. AND IF THEY
CHOOSE TO DIP INTO THEIR EARNINGS TO PAY THEIR DIVIDEND IT WOULD BE
ULTIMATELY THEIR CHOICE. THEY’RE CLEARLY A SURVIVOR, AND THANK GOODNESS
A LOW COST OPERATOR. BUT THEY’RE REALLY IN A STAND-ALONE POSITION PAYING
A DIVIDEND THANKFULLY THEY NEVER RAISED IT A LOT SO THEY DIDN’T HAVE THE
IMMEDIATE URGENCY TO CUT IT.BUT THEY COULD AS WELL. I THINK IT’S GOING
TO BE ON THE TABLE.
BARTIROMO: IT STILL FEELS LIKE THE RESPONSE FROM THE GOVERNMENT LEVEL
HAS BEEN VERY MUCH PIECEMEAL. YOU KNOW, YOU HAVE AN IDEA HERE, YOU HAVE
AN IDEA — BUT NO ONE REALLY BELIEVES THERE’S A COMPREHENSIVE PLAN IN
PLACE. IS THAT THE WAY YOU SEE IT? ARE WE STILL IN THIS PIECEMEAL TYPE
PHASE?
WHITNEY: UNFORTUNATELY. YEAH, I’D RATHER HAVE A THOUGHTFUL PROCESS
ADDRESSED THAN SORT OF ONE IDEA HERE AND ONE IDEA HERE. I DON’T KNOW WHY
GEITHNER CHOSE TO ACCELERATE AN ARTICULATION OF A PLAN WHEN THEY CLEARLY
WEREN’T READY. AND I THINK THAT, AGAIN, THE CONFIDENCE IS BEHIND THE
OBAMA ADMINISTRATION AND THEY’VE REALLY GOT TO RESPECT AND HOLD DEAR
THAT CONFIDENCE AND NOT CONTINUE TO OVERPROMISE AND UNDERDELIVER, WHICH
IS WHAT YOU HAVE HERE.
BARTIROMO: IS IT FAIR TO BELIEVE THAT SOME OF THESE FIRMS ARE GOING TO
TRY TO RUSH AND PAY THE TARP MONEY, OR IS THAT UNREALISTIC TO BELIEVE?
YOU KNOW, THERE ARE THESE REPORTS THAT GOLDMAN SACHS, JPMORGAN WANT TO
GIVE THE MONEY BACK.
WHITNEY: ANYONE IN THEIR RIGHT MIND WOULD WANT TO GIVE THE MONEY BACK AT
QUICKLY AS POSSIBLE. THEY COULD SELL ASSETS OR EXPECT THAT THE CAPITAL
MARKETS RETURN IN A VERY V TYPE REFORM OR RECOVERY AND PAY THINGS BACK.
THOSE ARE TWO COMPANIES THAT’LL PROBABLY PAY BACK SOONER THAN OTHERS.
BUT THREE YEARS MAY BE OPTIMISTIC. THIS IS PUNITIVE CAPITAL. I HOPE THE
BEST FOR THEM. BUT I THINK IT’S GOING TO BE — I’M GLAD THEY’RE SAYING
THAT BECAUSE AT LEAST THAT SUGGESTS THAT THOSE MANAGERS WANT TO STAY AT
THOSE COMPANIES AND DON’T WANT TO BE EFFECTIVELY A GOVERNMENT MULE FOR
LONGER THAN THREE YEARS.
BARTIROMO: AND SOME OF THE TALENTS WILL GO TO OTHER BOUTIQUE FIRMS. YOUR
NEW FIRM. YOU’RE TALKING ABOUT RESEARCH INVESTMENT BANKING AND CAPITAL
MARKETS ACTION. TELL ME HOW YOU GET THERE. TELL ME WHAT YOU ENVISION FOR
THE NEW FIRM.
WHITNEY: WELL, WHAT I DO AND WHAT I LOVE DOING IS RESEARCH. SO THAT’S A
VERY PORTABLE BUSINESS. SO I’LL DO THE EXACT SAME RESEARCH, WHICH IS
WHAT I LOVE. MACRO AND STRATEGY AND COMPANY SPECIFIC, INDUSTRY SPECIFIC
RESEARCH. BUT NOTHING WILL CHANGE ABOUT MY RESEARCH OTHER THAN THE FACT
THAT I USED TO COVER, YOU KNOW, 25 COMPANIES, NOW I COVER 10 BECAUSE 15
HAVE GONE UNDER. SO REBUILD MY COVERAGE LIST. AND THEN I’M SO EXCITED TO
PROVIDE ADVISORY SERVICES TO THE BANKS WHO ARE GOING TO MAKE IT AND THEN
COME BACK FROM THE ASHES, AND THAT WILL BE A LOT OF FUN.
AND AGAIN, I REALLY WANT TO BE A PART OF THE RECONSTRUCTIVE EFFORTS. AND
IN THE CAPITAL MARKETS BUSINESS THERE’S JUST A LOT OF LOW-HANGING FRUIT
OUT THERE. WHY WOULDN’T I DO IT? SO IT’LL BE NEAT. I’M REALLY EXCITED
ABOUT IT. AND AFTER YOU BROKE THE NEWS, I DIDN’T KNOW WHETHER TO LOVE
YOU OR HATE YOU BECAUSE MY PHONE WENT NUTS YESTERDAY. AND THEN I GOT
BESIEGED BY RESUMES. WHICH IS GREAT. WHICH IS REALLY NEAT. I’M
ABSOLUTELY OPPOSED TO THIS TYPE OF ATTITUDE, WHICH IS THE SORT OF BOTTOM
FEEDER DISTRESS MARKET ATTITUDE THAT A LOT OF MANAGERS HAVE AND THEY SAY
OK, WHERE ELSE ARE THEY GOING TO GO, I’M NOT GOING TO PAY THIS PERSON
BECAUSE THERE’S NO ONE ELSE WHO’S PAYING ON THE STREET. I THINK IN THIS
ENVIRONMENT YOU CAN GET BETTER PEOPLE AND IF YOU PAY THEM FAIRLY AND
GIVE THEM — THEY’RE EXCITED AS OPPOSED TO VULTURE BUYING. YOU PROMOTE A
MORE SUSTAINABLE POSITIVE CULTURE. GOLDMAN’S HISTORICALLY DONE THAT. I
DON’T WANT TO BOTTOM FISH FOR TALENT. I WOULD NEVER WANT TO BE TREATED
THAT WAY AND I CERTAINLY WOULD NEVER TREAT PEOPLE THAT WAY.
BARTIROMO: THANKS, CONGRATULATIONS, MEREDITH. MEREDITH WHITNEY ADVISORS
GROUP. WE’LL SEE YOU SOON.
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