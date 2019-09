You can read our full coverage below. The signature line everyone will remember came at the end: “We do big things.”



<a href=”http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=ab764f5c97″ mce_href=”http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=ab764f5c97″ >State of the Union 2011</a>

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.