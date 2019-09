Update: Thanks for joining us!



Earlier: We’re covering today’s iPod event from New York. Join us in this CoverItLive chat room for news, commentary, and discussion.

<a href=”http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&task=viewaltcast&altcast_code=df6babe879″ mce_href=”http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&task=viewaltcast&altcast_code=df6babe879″ >SAI iPod Chat</a>

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.