Ken Lewis: I Was Not Forced To Buy Merrill

Here’s the transcript of the second half of the Ken Lewis-Maria Bartiromo, which should be coming on TV shortly.
Among the key points we’ve seen in our quick examination:
- There’s been no talk of wriggling out of the pay caps.
- Merrill Lynch will prove itself.
- The government did not force them to do a deal.
- He’s been buying shares because he really believes in Bank of America.
—–
MARIA BARTIROMO: KEN, I WANT TO GET BACK TO THIS IDEA OF THIS
NATIONALIZATION TALK OUT THERE. TODAY, ONE OF THE ANALYSTS, WHO FOLLOWS
YOUR COMPANY SAID, “LOOK, THERE’S ABSOLUTELY NO WAY THAT THIS COMPANY
CAN BE NATIONALIZED.” BECAUSE YOU’VE GOT SUCH HUGE MARKET SHARE WHEN IT
COMES TO DEPOSITS. AND HE IS NOT EXPECTING IT. AND HE UPGRADES. AND NOW
WE’RE SEEING SOME REAL ACTIVITY IN YOUR STOCK, ON THE UPSIDE. BUT WHAT
ARE YOU EXPECTING IN TERMS OF GOVERNMENT INPUT IN YOUR DECISIONS? DO YOU
WORRY THAT IT’S GOING TO BE A LITTLE OVER THE LINE? PEOPLE SAY, “LOOK,
THE GOVERNMENT IS GOING TO TAKE A STAKE IN THESE BANKS, BUT WHO KNOWS
WHEN THEY’RE GOING ACTUALLY STEP ASIDE.”
KEN LEWIS: YEAH. WELL, FIRST, I HAVE NOT HAD A CONVERSATION WITH ANYONE,
BOTH REGULATORY, OR IN CONGRESS, THAT WOULD – THAT KIND OF STATES THAT
THEY WANT TO KEEP AN INTEREST IN THE IN THE BANKS FOR A LONG TIME. AND
WE’D BE HAPPY TO HAVE US PAY IT BACK AS SOON AS SOON AS WE CAN. AND, OF
COURSE, I CAN’T PREDICT WHAT THE GOVERNMENT WOULD WANT OR NOT WANT. BUT
I COULD TELL YOU, TO DATE, THERE HAS BEEN NO INTERVENTION IN TERMS OF
WHAT WE’VE DONE, OR IN MANAGEMENT, OR SUGGESTIONS THAT WE THAT WE SHOULD
DO SOMETHING. THAT HAS NOT HAPPENED.
BARTIROMO: DO YOU THINK THAT THE $500,000 CAP ON SALARIES IS GOING TO
STICK? WHAT ARE YOU HEARING ABOUT THAT? PEOPLE ARE VERY WORRIED THAT
IT’S GOING TO BE VERY TOUGH FOR YOU TO KEEP TALENTED EXECUTIVES AT THE
COMPANY.
LEWIS: YEAH. THAT ONE WORRIES ME BECAUSE YOU WILL HAVE TALENTED
INDIVIDUALS, PARTICULARLY REVENUE PRODUCERS, GOING TO FOREIGN BANKS,
OTHER ASSET MANAGEMENTS, BOUTIQUES, THINGS OF THAT NATURE. AND SO THAT
IS ONE THAT REALLY NEEDS TO BE REVISITED. AND I JUST LEARNED ABOUT IT, I
THINK IT WAS LAST NIGHT. AND SO I HAVEN’T HEARD WHAT THE POLITICAL
FEEDBACK ON THAT IS.
BARTIROMO: SO YOU HAVEN’T SPOKEN WITH ANYONE IN THE ADMINISTRATION ABOUT
THAT PARTICULAR POINT.
LEWIS: NO, I HAVE NOT.
BARTIROMO: OK. WHAT ABOUT THE DIVIDENDS? WHAT YOU CAN SPEND MONEY ON?
SOME PEOPLE FEEL THAT THIS IS REALLY HAMPERING YOUR ABILITY TO RUN THE
COMPANY THE WAY YOU WANT TO RUN IT.
LEWIS: RIGHT. WELL, I THINK THERE WILL BE A NEED FOR CAPITAL IN THE
BANKING INDUSTRY IN SUCH A WAY THAT THE DIVIDEND ISSUE WON’T BE A BIG
ISSUE. YOU ALSO, IF THINGS DO START TO IMPROVE DRAMATICALLY, YOU DO HAVE
THE ABILITY TO GO TO THE TREASURY. AND IF YOU CAN PROVE THAT YOU CAN
OBTAIN EQUITY THEN YOU CAN DO SOMETHING WITH YOUR DIVIDEND EITHER, OR
BUY BACKS. AND SO THAT’S A POSITIVE. SO WHAT WE NEED IS FOR THIS ECONOMY
TO COME TO TURN AROUND, AND WE’LL BE ABLE TO ADDRESS A LOT OF ISSUES.
BARTIROMO: DO YOU REGRET PAYING SUCH A HIGH DIVIDEND FOR SO MANY YEARS?
SOME PEOPLE QUESTIONED YOU PAYING THAT HEAVY DIVIDEND OVER THE YEARS.
LEWIS: YEAH, THAT’S ABOUT IT. I DON’T REGRET IT UNTIL THE LAST YEAR OR
SO WHEN WE WERE PROBABLY MORE OPTIMISTIC ABOUT THE ECONOMY THAN WAS
JUSTIFIED. AND SO IF I HAD KNOWN, OBVIOUSLY THAT THE ECONOMY WOULD
DETERIORATE AS MUCH AS IT HAS, THEN WE WOULD HAVE ACTED FASTER. AND
THAT’S MY FAULT, FOR BEING MORE OPTIMISTIC THAN I SHOULD, YOU KNOW,
BASED ON OUR ECONOMIC PROJECTIONS. BECAUSE IT IS THE MOST EFFICIENT AND
EFFECTIVE WAY TO NOT WASTE CAPITAL AND TO RAISE CAPITAL BUT- WITH THE
EARNINGS – BEING ABLE TO GO 100 per cent INTO YOUR YOUR RETAINED
EARNINGS. BUT THAT’S MY FAULT FOR BELIEVING SOME OF OUR ECONOMIC
FORECAST. AND, IN RETROSPECT, I WISH I HAD WE WOULD NOT HAVE BEEN SO
OPTIMISTIC.
BARTIROMO: CAN YOU WALK US THROUGH WHAT WENT ON AFTER YOU ACQUIRED
MERRILL LYNCH? OR EVEN IN THAT WEEKEND WHEN YOU WERE ABOUT TO ACQUIRE
MERRILL LYNCH. CLEARLY, THE GOVERNMENT WANTED YOU TO ACQUIRE MERRILL
LYNCH. HOW MUCH OF A PUSH DID THEY GIVE YOU? AND DID YOU HAVE ENOUGH
TIME TO recognise THAT THIS FIRM WAS SADDLED WITH POSITIONS THAT COULD
WORSEN AND SERIOUSLY DETERIORATE, CAUSING THIS $15 BILLION LOSS?
LEWIS: RIGHT. WELL THE GOVERNMENT WAS ENCOURAGING. BUT IN NO WAY DID
THEY MAKE US DO THE DEAL. THAT WOULD BE A MISCHARACTERIZATION, AND JUST
NOT FACTUAL. WE DID HAVE THE TIME, BECAUSE WE HAD TWO SETS OF PEOPLE
LOOKING AT IT. WE HAD CHRIS FLOWERS AND HIS GROUP, WE HAD OUR GROUP. AND
SO WHEN WE LOOK, NOW, AFTER SEVERAL MONTHS, WE HAD IDENTIFIED THE
POSITIONS THAT WERE RISKY. SOME OF THE BIG POOLS OF ASSETS THAT WE SAW
DETERIORATION IN. WHAT WE DIDN’T PREDICT IS THE DEGREE OF MELTDOWN THAT
OCCURRED DURING THE QUARTER. AND I’M NOT SURE IN PARTICULARLY AMONG
CREDIT PRODUCTS, AND I’M NOT SURE ANYBODY DID.
BARTIROMO: BUT YOU WERE ALSO LOOKING AT LEHMAN BROTHERS, RIGHT?
LEWIS: WE LOOKED AT LEHMAN AND FELT LIKE THAT DEAL COULD NOT BE DONE
WITHOUT SOME REMOVAL OF ASSETS BY THE GOVERNMENT.
BARTIROMO: WAS BUYING MERRILL A MISTAKE?
LEWIS: NO, IT WAS NOT A MISTAKE. IT IS A TEMPORARY BURDEN BECAUSE OF
THAT FOURTH QUARTER. BUT, LONG TERM– (NOISE) WE’RE GONNA BE VERY HAPPY
THAT WE OWN MERRILL LYNCH AND HAVE FILLED THOSE STRATEGIC HOLES THAT WE
NEEDED TO FILL.
BARTIROMO: BUT WHAT ABOUT WHEN YOU recognised THAT LOSSES WERE
SPIRALING, OR THINGS HAD WORSENED, AND YOU WERE LOOKING AT THE
POSSIBILITY OF A MATERIA CHANGE IN ADVERSE CHANGE. AND THAT WOULD HAVE
OPENED THE DOOR FOR YOU TO WALK. DID BERNANKE PRESSURE YOU NOT TO WALK?
LEWIS: BOTH THE FEDERAL RESERVE AND THE TREASURY AND, YOU KNOW, THE
SUPERVISORY AGENCIES, FELT LIKE THAT WOULD BE A MISTAKE. THAT IT WOULD
CAUSE PROBLEMS FOR US AND SYSTEMICALLY FOR THE ECONOMY. AND THEY
STRONGLY ADVISED US NOT TO CALL THE MAC. THEY (UNINTEL) SAID, “IF, IN
FACT, YOU DO THAT, WE WILL USE SOME OF THE TARP MONEY TO FILL THAT HOLE
THAT MERRILL LYNCH HAS CAUSED IN THEIR CAPITAL BASE.” AND SO WE, OUR
BOARD, IN LOOKING AT ALL – TOTAL CONSIDERATION, DECIDED THAT, AS A
BUSINESS JUDGMENT, IT WAS THE BEST THING TO DO, AGAIN, BECAUSE WE’RE
INEXTRICABLY TIED TO THE US ECONOMY. AND WE DID NOT WANT TO POSE
SYSTEMIC RISK TO IT.
BARTIROMO: WHEN DO YOU THINK THE ECONOMY GETS OUT OF THIS, BROADLY
SPEAKING? YOU, OBVIOUSLY, HAVE ONE OF THE BEST VANTAGE POINTS TO TELL US
WHAT IS HAPPENING WITH THE CONSUMER. ARE THINGS WORSENING RIGHT NOW?
LEWIS: THINGS ARE WORSENING AS WE SPEAK. WE THINK THEY WILL stabilise
SOMETIME IN THE SECOND HALF. AND THEN WE’LL SEE SOME GROWTH IN 2010. BUT
WE HAVE, YOU KNOW, THE PRESIDENT SAYS– WE HAVE A WAYS TO GO– AT TIMES,
AND WE DO.
BARTIROMO: AND, AS FAR AS UNEMPLOYMENT, DO YOU THINK THAT WILL ALSO
WORSEN?
LEWIS: WE THINK IT WILL PEAK SOMEWHERE BETWEEN EIGHT AND 8 1/2 per cent.
BUT COULD GO TO NINE per cent.
BARTIROMO: IS PART OF THE REASON WE GOT HERE BECAUSE OF COMPENSATION? IT
SEEMS LIKE THE ALLURE OF EXECUTIVE COMPENSATION, PARTICULARLY ON WALL
STREET, IS CERTAINLY CAUSING PUBLIC OUTRAGE. BUT DO YOU THINK THAT WAS
ONE OF THE ALLURES, THE LUST FOR GETTING A BIGGER BALANCE SHEET FOR THE
LEVERAGE, AND ULTIMATELY GETTING US TO THIS PLACE?
LEWIS: I DON’T THINK YOU COULD TAKE GREED AND LUST FOR THE MONEY, AS YOU
SAY, OUT OF THE EQUATION. I CAN’T QUANTIFY IT. BUT I THINK THERE WERE
THOSE THAT HAD THAT MOTIVE.
BARTIROMO: AND, AS FAR AS THE FOCUS NOW, ON COMPENSATION, DO YOU THINK
THAT THIS IS PARTLY WHAT THE OBAMA ADMINISTRATION SHOULD BE FOCUSED ON?
LEWIS: WELL, I SAID SEVERAL MONTHS AGO, AND, IN FACT, I THINK IT WAS AN
INTERVIEW WITH YOU, THAT THE GOLDEN AGE OF BANKING AND COMPENSATION, IT
WAS OVER. AND I BELIEVE THAT. AND I THINK SOME CHANGES IN THE WAY
EXECUTIVES ARE PAID IS APPROPRIATE. I THINK THEY’VE GONE TOO FAR,
HOWEVER.
BARTIROMO: LOOK, YOU CAME INTO BANK OF AMERICA TAKING OVER FOR HUGH
MCCALL (PH), WHO WAS A BIG ACQUIRER. YOU SAID, “THE DAYS OF THE BIG
DEALS ARE BEHIND US AT THIS POINT.” THEN YOU ACQUIRED MBNA. YOU’RE
LOOKING AT LOSSES FOR MBNA NOW, CREDIT CARD COMPANY. YOU ACQUIRED
LASALLE (PH). YOU WERE MAKING THAT WORK. BUT, STILL, PEOPLE ARE SAYING
THESE ARE A LOT OF DEALS. AND, OF COURSE, COUNTRY WIDE FINANCIAL, AND
NOW MERRILL LYNCH. WERE THE ACQUISITIONS OF LASALLE AND COUNTRY WIDE
MISTAKES?
LEWIS: WELL, YOU’VE GOT FLEET TOO, THAT I
BARTIROMO: THAT’S ANOTHER BIG ONE.
LEWIS: RIGHT.
BARTIROMO: AND PEOPLE SAY YOU OVER PAID FOR FLEET.
LEWIS: AND WE PROVED THEM WRONG, OH, FOR ABOUT A TWO YEAR PERIOD.
BECAUSE IT WORKED OUT VERY, VERY WELL. AND WE MET ALL OF OUR OBJECTIVES.
AND LASALLE, CHICAGO WAS A MARKET THAT WE REALLY WANTED TO BE IN. AND WE
NOW HAVE ONE OF THE DOMINANT BANKS. AND WE’RE GONNA MAKE THAT WORK. AND
WE’VE GOTTEN OUR EXPENSIVE SAVES ALREADY. COUNTRY WIDE IS ON FIRE AT THE
MOMENT BECAUSE OF RE-FIs AND THE LOWER RATES. AND SO I’M HOPEFUL THAT
WE’LL PROVE THAT WAS A VERY GOOD ONE AS WELL. AND THEN, FINALLY IF WE
COULD JUST ANNUALIZE, YOU KNOW, THE FIRST FEW DAYS AND OR MONTH OF THIS
CALENDAR WITH MERRILL, WE COULD PROVE PEOPLE WRONG ALREADY. BUT ONE
MONTH DOESN’T MAKE A QUARTER OR A YEAR, OBVIOUSLY. SO I’M NOT MAKING
PREDICTIONS. BUT I THINK, IN THE NEXT TWO YEARS, WE CAN SHOW THAT EVERY
ACQUISITION WAS A GOOD ACQUISITION.
BARTIROMO: AND, JUST OVER THE LAST FEW WEEKS, YOU HAVE PERSONALLY BOUGHT
SHARES IN BANK OF AMERICA. WHERE DO YOU SEE THE STOCK IN SIX MONTHS?
LEWIS: I HAVE NO IDEA, MARIA. YOU CAN’T GET ME TO PREDICT THAT. BUT I
THINK, AS A LONG TERM INVESTMENT AT THESE PRICES, IT’S AN OUTSTANDING
ONE. AND I FELT LIKE I SHOULD PUT MY MONEY WHERE MY MOUTH WAS.
BARTIROMO: BUT WASHINGTON HAS PUT BILLIONS INTO THE COMPANY, AND INTO
THE INDUSTRY, AND IT JUST SEEMS LIKE THE BAILOUT’S NOT WORKING. WHY?
LEWIS: WELL, THE ECONOMY HAS TO TURN AROUND. I MEAN, BANKS, IN
PARTICULARLY BANK OF AMERICA, IS A REFLECTION, MORE THAN ANYTHING, OF
THIS US ECONOMY. AND WE’RE A LOT MORE ABOUT MAIN STREET THAN WALL
STREET. AND SO WE’RE REALLY DEPENDENT ON THAT US ECONOMY TO TURN AROUND.
WHEN IT TURNS AROUND YOU’RE GONNA SEE A NUMBER OF THE BUSINESSES REALLY
TAKE OFF IN A DRAMATIC FASHION.
BARTIROMO: KEN, THE STOCK HAS PLUMMETED. WHAT DO YOU WANT TO SAY TO
SHAREHOLDERS TODAY? WHAT DO YOU WANT THEM TO WALK AWAY KNOWING ABOUT B
OF A?
LEWIS: WE’RE IN THE EXECUTION PHASE. WE’RE GOING TO TURN THIS AROUND.
THIS COMPANY WILL TAKE OFF WHEN THE ECONOMY TURNS. IT HAS HUGE REVENUE
STREAMS THAT CAN ABSORB A LOT OF CREDIT LOSSES. AND THEN GET PAST THAT.
AND REALLY BE A TOP EARNER. WE SHOULD HAVE SOMEWHERE BETWEEN $110 TO
$130 BILLION IN REVENUE. WE’VE ALWAYS DONE A VERY GOOD JOB ON EXPENSE
CONTROL. AND SO, AS THE PROVISION GOES DOWN, YOU’RE GONNA SEE WHAT A
HUGE EARNER THIS COMPANY IS.
BARTIROMO: BUT WILL YOU BE THERE? A LOT OF PEOPLE ARE WORRIED THAT,
AFTER THE ACQUISITIONS, AND THE STOCK FALL, THAT YOUR JOB IS IN
JEOPARDY. ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR JOB?
LEWIS: I DON’T HAVE TIME TO WORRY ABOUT MY JOB. IF SOMEBODY WANTS ME TO
GO, ALL THEY HAVE TO DO IS ASK ONE TIME, AND I’M GONE. BUT I FEEL LIKE I
OWE 300,000 PEOPLE MY EVERY MINUTE OF FOCUS ON GETTING THIS THING TURNED
AND BEING POSITIONED AS THE BEST POSITION, POTENTIALLY, SERVICES COMPANY
IN THE WORLD WHEN THE ECONOMY DOES TURN.
BARTIROMO: KEN, WOULD YOU LIKE TO ADD ANYTHING ELSE?
LEWIS: NO, THANK YOU.
BARTIROMO: THANKS SO MUCH FOR JOINING US.
Business Insider Emails & Alerts
Site highlights each day to your inbox.
Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.