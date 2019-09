5 Music Videos Jeff Gundlach's New Wave Band Made 30 Years Ago

Photo: Bev Eyre

Jeff Gundlach appeared this morning on Bloomberg’s “Marketmakers” to discuss markets and the economy.We wanted to take the opportunity to rerun the music videos his band “Thinking Out Loud” made in the ’80s.



Gundlach plays drums.

“What’s funny is nobody wanted to watch that video 28 years ago,” Gundlach told Erik Schatzker and Stephanie Ruhle.

Drive4Daylight

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ooyalaPlayer_55y2h_h2j2hca5" width="616" height="347" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="movie" value="http://player.ooyala.com/player.swf?embedCode=M4dzNyNDq6mOrM9KXJcFXa4Nqy1IYEa2&version=2" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="embedType=noscriptObjectTag&embedCode=M4dzNyNDq6mOrM9KXJcFXa4Nqy1IYEa2&videoPcode=BhdmY6l9g002rBhQ6aEBZiheacDu" /><embed src="http://player.ooyala.com/player.swf?embedCode=M4dzNyNDq6mOrM9KXJcFXa4Nqy1IYEa2&version=2" bgcolor="#000000" width="616" height="347" name="ooyalaPlayer_55y2h_h2j2hca5" align="middle" play="true" loop="false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&embedCode=M4dzNyNDq6mOrM9KXJcFXa4Nqy1IYEa2&videoPcode=BhdmY6l9g002rBhQ6aEBZiheacDu" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object>

Imaginary Places

Calistenics (feat. vocals and intro chatter from Gundlach)

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ooyalaPlayer_4d6hr_h2j7am04" width="616" height="347" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab"><param name="movie" value="http://player.ooyala.com/player.swf?embedCode=44MjlyNDo2vo3inIPZUSTLkqj-5wZdNu&version=2" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="embedType=noscriptObjectTag&embedCode=44MjlyNDo2vo3inIPZUSTLkqj-5wZdNu&videoPcode=BhdmY6l9g002rBhQ6aEBZiheacDu" /><embed src="http://player.ooyala.com/player.swf?embedCode=44MjlyNDo2vo3inIPZUSTLkqj-5wZdNu&version=2" bgcolor="#000000" width="616" height="347" name="ooyalaPlayer_4d6hr_h2j7am04" align="middle" play="true" loop="false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&embedCode=44MjlyNDo2vo3inIPZUSTLkqj-5wZdNu&videoPcode=BhdmY6l9g002rBhQ6aEBZiheacDu" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"></embed></object>

Existence Is Fun (co-written and sung by Gundlach)

Never Been To Eden

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.