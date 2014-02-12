New York Is About To Get Battered Again...

New York is about to get battered with horrible weather again.
From the National Weather Service:
HUDSON-SOUTHERN WESTCHESTER-NEW YORK (MANHATTAN)-BRONX- RICHMOND (STATEN ISLAND)-KINGS (BROOKLYN)-NORTHERN QUEENS- SOUTHERN QUEENS- 328 AM EST WED FEB 12 2014 …
WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 AM EST FRIDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEW YORK HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW…WHICH IS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 AM EST FRIDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* LOCATIONS…HUDSON…SOUTHERN WESTCHESTER…NEW YORK…BRONX…RICHMOND…KINGS…NORTHERN QUEENS…SOUTHERN QUEENS. * HAZARD TYPES…SNOW AND SLEET.
* ACCUMULATIONS…6 TO 10 INCHES.
* WINDS…NORTHEAST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* TEMPERATURES…AROUND 30.
* VISIBILITIES…ONE QUARTER MILE OR LESS AT TIMES.
* TIMING…SNOW WILL DEVELOP LATE TONIGHT AND CONTINUE DURING THE DAY THURSDAY BEFORE TAPERING OFF THURSDAY NIGHT. SLEET AND RAIN WILL LIKELY MIX WITH THE SNOW ON THURSDAY.
* IMPACTS…SNOWFALL WILL MAKE TRAVEL TREACHEROUS. IN ADDITION…HEAVY…WET SNOW MAY CAUSE SOME WEAK…FLAT ROOF STRUCTURES TO COLLAPSE AND TREES WILL BE SUSCEPTIBLE TO FALLING.
Business Insider Emails & Alerts
Site highlights each day to your inbox.
Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.