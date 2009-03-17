Cuomo Channels Spitzer In AIG Rant

Andrew Cuomo says everyone’s piece about AIG in an interview this evening with CNBC’s Maria Bartiromo.
(Apparently CNBC’s Charlie Gasparino has been accusing Cuomo of being a wimp. We don’t suppose it’s an accident that Cuomo did this interview with Maria, not Charlie, but in any event he has now addressed that concern.)
BARTIROMO: WELCOME BACK AIG BONUSES HAS ONCE AGAIN PUT THE COMPANY ON
THE HOT SEAT AFTER TAXPAYERS HAVE BAILED OUT THE COMPANY 4 TIMES TO THE
TUNE OF $170 BILLION DOLLARS NY ATTORNEY GENERAL ANDREW CUOMO IS
DEMANDING NAMES OF THE RECIPIENTS OF THOSE BONUSES NOW ISSUING SUBPOENAS
FOR THIS INFORMATION HE WILL JOIN ME NOW ON THE TELEPHONE. ATTORNEY
GENERAL CUOMO GOOD TO HAVE YOU ON THE PROGRAM THANKS FOR JOINING US.
CUOMO: MY PLEASURE MARIA
BARTIROMO: WHAT CAN YOU POSSIBLY DO TO GET THE NAMES AND DO GET THAT
MONEY BACK WE KNOW THAT THERE IS PUBLIC OUTRAGE OVER THIS.
CUOMO: LOOK AND BY THE WAY THERE SHOULD BE WE REQUESTED OF AIG THIS
MORNING THAT THEY PROVIDE US WITH THE INFORMATION WE GAVE THEM UNTIL 4PM
AND 4PM HAS COME AND GONE THEY HAVEN’T PROVIDED THE INFORMATION AND WE
ARE GOING TO BE ISSUING SUBPOENAS AS WE SPEAK FOR THE INFORMATION I WANT
THE CONTRACTS I WANT THE NAMES I WANT THE AMOUNTS I WANT THE
CIRCUMSTANCES BECAUSE AS YOU SAID THIS IS TAXPAYER MONEY ITS TARP MONEY
AND TAXPAYERS ARE ENTITLED TO ACCOUNTABILITY TRANSPARENCY AND DISCLOSURE
AND WE WANT TO KNOW THE FACTS AND CIRCUMSTANCES.
You go, man!
BARTIROMO: BUT ONCE YOU GET THE NAMES THEN WHAT CAN YOU DO REALLY RIGHT
OK SO YOU HAVE THE NAMES AND THOSE PEOPLE HAVING AN X ON THEIR BACK THEY
ARE THE ONES WHO GOT THE MONEY BUT WHAT CAN YOU DO TO ACTUALLY GET THE
MONEY BACK
CUOMO: WELL FIRST MARIA YOU NEED TO SEE THE CONTRACTS TO UNDERSTAND THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE PAYMENTS AND I UNDERSTAND THAT THEY HAD A
CONTRACT AND THAT’S WHAT AIG SAID THAT’S CONSTRUCTIVE BUT THAT’S NOT
DETERMINATIVE RIGHT YOU CAN HAVE A CONTRACT AND THEN YOU CAN SAY BY THE
WAY AFTER YOU SIGN THE CONTRACT THE COMPANY BASICALLY WENT BANKRUPT IF
IT WASN’T FOR THE GOVERNMENT COMING IN IT WOULD HAVE BEEN BANKRUPT THE
CONTRACT WOULDN’T HAVE BEEN WORTH THE PAPER IT WAS WRITTEN ON
Thank goodness someone else has finally said this. If the taxpayer hadn’t stepped in, AIG would have been a bagel.
YOU CAN RENEGOTIATE A CONTRACT SO WE HAVE TO UNDERSTAND WHY AIG FELT COMPELLED TO DO THIS. AND WE ALSO WANT THE FACTS AND THE CIRCUMSTANCES AND WE WANT TO MAKE THE POINT THAT AIG HAS AN OBLIGATION TO DISCLOSE WHO THEY
PAID WHAT WITH TAX DOLLARS AND TO THE EXTENT OTHER INSTITUTIONS ARE
WATCHING I THINK IT IS IMPORTANT POINT NOBODY WANTS TO MICROMANAGE
ANYTHING BUT TAXPAYERS HAVE A RIGHT TO GET THE FACTS
BARTIROMO: WE KNOW THAT A BIG BULK OF THE MONEY THAT WAS GIVEN TO AIG
HAS GONE TO COUNTERPARTIES SO WE ARE TRYING TO SAVE GOLDMAN SACHS
MERRILL LYNCH THE OTHER FIRMS THAT HAVE RECEIVED THE MONEY BECAUSE
THEY’RE COUNTERPARTS TO AIG WHY CAN’T WE JUST STOP GIVING AIG MONEY AND
ALLOW IT TO GO BANKRUPT
CUOMO: WELL YOU KNOW MARIA THE ARGUMENT HAS BEEN MADE AND ITS PEOPLE
THAT GET PAID MORE THAN I DO THAT AIG IS IMPORTANT TO QUOTE ON QUOTE
SAVE FOR THE NATIONAL ECONOMY IF NOT THE INTERNATIONAL ECONOMY AND I AM
NOT GOING TO DEBATE THAT PREMISE NOW I AM FOCUSING ON THE BONUS THE USE
OF TAXPAYER DOLLARS WE STARTED AS YOU RECALL CAUSE YOU COVERED IT
EXTRAORDINARY WELL BACK IN OCTOBER AIG HOW THEY WERE USING THE FIRST
ROUND OF BAILOUT MONEY WITH BONUSES AND FOR CONFERENCES AND TRIPS
PHEASANT HUNTING TO EUROPE SO MY CONCERN HAS ALWAYS BEEN THAT THE
TAXPAYER DOLLARS GET RESPECTED AND THERE’S THIS QUOTE DISCLOSURE AND
TRANSPARENCY.
BARTIROMO: UNBELIEVABLE LET ME PUT UP A GRAPHIC OF WHAT ED LIDDY THE
CEO OF AIG IS SAYING IN RESPONSE TO PRESIDENT OBAMA AND YOUR REQUEST FOR
INFORMATION HERE HE SAYS “WE CANNOT ATTRACT AND RETAIN THE BEST AND
BRIGHTEST TALENT TO LEAD AND STAFF THE AIG BUSINESSES….IF EMPLOYEES
BELIEVE THAT THEY COMPENSATION IS SUBJECT TO CONTINUED & ARBITRARY
ADJUSTMENT BY THE US TREASURY.” NOW I DON’T KNOW WHERE THESE PEOPLE ARE
GOING WHEN WE’VE GOT A JOBS WHERE WE SAW 4.4 MILLIONS JOBS CUT SINCE THE
BEGINNING OF THE RECESSION BUT HE’S SAYING HE CAN’T RETAIN TALENT
CUOMO: MARIA THESE WERE PEOPLE WHO WERE IN THE FINANCIAL PRODUCT
DIVISION WHICH IS THE DIVISION THAT CAUSED AIG ALL THE TROUBLE RIGHT AIG
BEST CASE IS IT WAS ONLY THIS ONE DIVISION THAT MADE THE TROUBLE
FINANCIAL PRODUCTS DIVISION THESE ARE EMPLOYEES OF THE FINANCIAL
PRODUCTS DIVISION
BARTIROMO: UNBELIEVABLE
CUOMO: AND YOU KNOW WE NEED A DOSE OF REALITY HERE PERFORMANCE BONUSES
RETENTION BONUSES FOR AIG SENIOR OFFICIALS YOU KNOW SOME PEOPLE OUT
THERE MIGHT BE OUTRAGEOUS AND SAY I DON’T KNOW THAT THE AIG EMPLOYEES
SENIOR EMPLOYEES ARE ENTITLED TO PERFORMANCE BONUSES AFTER THEIR
PERFORMANCE. I DON’T KNOW THAT WE SHOULD BE RETAINING THE SENIOR
EMPLOYEES THAT BROUGHT AIG TO THIS POSITION JUST A THOUGHT
BARTIROMO: YEAH SO ARE YOU SAYING THAT IF YOU WERE TO LEARN THAT SOME
OF THE PEOPLE THAT WERE TAKING THE BONUSES WERE IN THE INSURANCE
BUSINESSES THE BUSINESS THAT WE UNDERSTAND TO HAVE HELP UP WELL AND WAS
A STRONG BUSINESS BEFORE ALL OF THIS HAPPENED THAT THEY WOULD BE ALLOWED
TO KEEP THE BONUS AND YOU WOULD JUST TARGET THE FINANCIAL PRODUCTS
DIVISION OR WHAT I KNOW YOU WANT THE INFORMATION RIGHT NOW BUT WOULD YOU
BE PREPARED THAT THE PEOPLE THAT WORKED IN THE STRONGER DIVISION KEEP
THEIR MONEY.
CUOMO: I THINK MARIA MR. LIDDY’S POINT MIGHT BE MORE VALID IN THAT
CONTEXT IF HE SAID LOOK THESE EMPLOYEES WERE IN A DIVISION THAT WAS
MAKING MONEY BUT FOR THE FINANCIAL PRODUCTS BUT THAT’S NOT THE FACTS
HERE THE FACTS HERE ARE THESE ARE EMPLOYEES OF THE FINANCIAL PRODUCTS
DIVISION THESE WERE THE DERIVATIVE EMPLOYEES WHO SOLD THE PRODUCTS THAT
WOUND UP CAUSING THE PROBLEM WITH THAT DIVISION SO SOMETIMES YOU JUST
DON’T GET IT I JUST DON’T GET IT.
BARTIROMO: ALL RIGHT YOU GAVE THEM A 4PM DEADLINE SUBPOENAS WHERE DOES
IT STAND NOW WHAT SHOULD WE BE WAITING FOR IN TERMS OF THE NEXT STEP TO
LEARN MORE
CUOMO: WE ARE GOING TO WE’VE ISSUED THE SUBPOENAS AS WE SPEAK THEY ARE
GOING OUT THE DOOR AIG WILL NOW HAVE THE CHOICE OF honouring AND
RESPECTING THE SUBPOENA OR WILL BE FORCED TO COMPEL PRODUCTION PURSUANT
TO THE SUBPOENAS IN EITHER CASE WE ARE READY TO DO THAT AND THAT WILL BE
TOMORROW AND THE NEXT DAY
BARTIROMO: ALL RIGHT WE WILL LEAVE IT THERE. ALWAYS GREAT TO HAVE YOU
ON THE PROGRAM.
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