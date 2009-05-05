Buffett On Everything

Warren Buffett sat down with CNBC’s Becky Quick this morning. We’re as sick of the Buffett-palooza as you are by now, but we’ll listen to Warren on anything, and this is a concise way of catching up.
Transcript courtesy CNBC. Our highlights in red.
QUICK: GOOD MORNING CARL GOOD MORNING GUYS YES THIS MORNING WE’RE
JOINED BY A SPECIAL GUEST WE’VE BEEN LISTENING TO WARREN BUFFETT AND
CHARLIE MUNGER AND BILL GATES ALL MORNING LONG ALL WEEKEND LONG WE’VE
PROBABLY ASKED THEM EVERY QUESTION WE COULD UNDER THE SUN BUT ANOTHER
DAY MEANS ANOTHER SET OF HEADLINES SO WE THOUGHT WHILE WE WERE IN OMAHA
COULDN’T HELP BUT TRY AND GET THE ORACLE OF OMAHA, OMAHA’S MOST FAMOUS
SON TO MAYBE SIT DOWN WITH US SO MR BUFFETT THANK YOU SO MUCH FOR
SITTING DOWN WITH US
BUFFETT: MY PLEASURE
QUICK: YOU SAID AT THE MEETING THAT YOU READ FIVE PAPERS A DAY
BUFFETT: AT LEAST
QUICK: YEAH AT LEAST FIVE PAPERS A DAY I KNOW WE’VE PROBABLY ASKED YOU
EVERY QUESTION UNDER THE SUN BUT I THOUGHT WITH THESE NEW HEADLINES WE
COULD GO THROUGH SOME OF THEM AND GET YOUR THOUGHTS
BUFFETT: OK
QUICK: OK LET’S START THINGS OFF WITH THE WALL STREET JOURNAL I
BROUGHT FIVE OR SIX PAPERS TO GIVE YOU A QUICK QUIZ OFF OF SOME OF THESE
THINGS FIRST OF ALL YOU ARE ALL OVER THE PAPERS WITH THE MEETING A LOT
OF PAPERS HAVE COME OUT THIS ONE ON THE FRONT OF THE JOURNAL SAYS SLUMP
HAS DEALT BUFFETT A RATHER ROUGH HAND INSIDE IT SAYS BUFFETT IT SAYS
BUFFETT PLAYS DOWN HOOPLA AND HOPE BUT THE THING THAT I SAW WAS THAT
DEPENDING ON WHICH PAPER YOU PICK UP AND WHICH HEADLINE YOU READ SOME
SAY THAT YOU ARE VERY OPTIMISTIC ABOUT THE FUTURE OTHERS SAY YOU ARE
VERY CONCERNED WHAT’S THE RIGHT TAKE
BUFFETT: MAYBE THEY BOTH HAVE GOT IT RIGHT I’M 100% ENORMOUSLY
OPTIMISTIC OF THE FUTURE OF THE COUNTRY OVER TIME THERE IS NO WAY YOU
CAN BET AGAINST AMERICA AND WIN AND YOU KNOW JUST LOOK BACK AT A COUPLE
HUNDRED YEARS AGO THE WAY PEOPLE WERE LIVING AND HOW THEY LIVE NOW WE
ARE NOT ANY SMARTER THAN A COUPLE HUNDRED YEARS AGO WE HAVE THE SAME
LAND AND EVERYTHING ELSE BUT WE’VE UNLEASHED HUMAN POTENTIAL AND WE
CONTINUE TO DO SO 20 YEARS FROM NOW 50 YEARS FROM NOW YOUR
CHILDREN AND GRANDCHILDREN WILL LIVE FAR BETTER THAN YOU LIVE BUT ON THE
SHORT TERM THINGS ARE GOING TO BE TOUGH FOR A WHILE AND WE SEE NO REAL
PICK UP IN A WHOLE VARIETY OF BUSINESSES WE HAVE BUT THEY’LL BE DOING
FINE IN A FEW YEARS I DON’T WHETHER THEY WILL BE DOING FINE IN THREE
MONTHS, SIX MONTHS, TWO YEARS I KNOW THEY’LL BE DOING FINE IN FIVE YEARS
AND I HOPE THEY WILL BE DOING FINE IN FIVE MONTHS BUT I DON’T KNOW THE
ANSWER OF EXACTLY WHEN
QUICK: YOU SAY YOU DON’T SEE ANY REAL SIGN OF PICK UP HAVE YOU SEEN ANY
SIGN OF A SLOWING IN THE RATE OF DECLINE OR ANY SIGNS OF A BOTTOM I
GUESS
BUFFETT: WELL CERTAINLY IN RESIDENTIAL REAL ESTATE IN IMPORTANT PARTS
OF THE COUNTRY LIKE CALIFORNIA WHERE THEY HAVE BEEN IN A NOSEDIVE A YEAR
AGO AND SIX MONTHS AGO SEEING A LOT MORE ACTIVITY PARTICULARLY IN MEDIUM
TO LOWER PRICED HOMES LOWER MORTGAGE RATES HELP CALIFORNIA HAD A SPECIAL
PROGRAM TO HELP HOUSES ARE MOVING AND NOW CALIFORNIA IS A VERY BIG AREA
SO STOCKTON IS NOT THE SAME AS SAN FRANCISCO BUT THERE’S A LOT OF
ACTIVITY AND I WOULD SAY THAT THE PRICES HAVE TENDED TO stabilise IN
PLACES LIKE THAT WHEREAS IN SOUTH FLORIDA YOU STILL HAVE A HUGE SUPPLY
SO BUT IT’S GETTING BETTER
QUICK: OK IN THE FINANCIAL TIMES THIS MORNING THE LEAD STORY IS ABOUT
CITIGROUP AND BANK OF AMERICA HOW THEY ARE EACH WORKING ON PLANS TO
RAISE 10 BILLION DOLLARS IN ADDITIONAL CAPITAL TODAY WAS SUPPOSED TO BE
THE DAY WE’D BE GETTING THE STRESS TEST RESULTS YOU HAVE STAKES IN THREE
OUT OF THE NINETEEN BANKS UNDERGOING THE STRESS TEST WELLS FARGO SUN
TRUST US BANK CORP
BUFFETT: RIGHT
QUICK: DO YOU KNOW THE OUTCOME OF THE STRESS TEST FOR ANY OF THEM
BUFFETT: NO
QUICK: WHAT DO YOU YOU’VE SAID IN THE PAST THAT YOU’VE DONE YOUR OWN
STRESS TEST
BUFFETT: YEAH WE’VE GOT VERY APPRECIABLE MONEY IN THEM SO WE KNOW THE
BUSINESS MODEL OF TWO OF THOSE THREE QUITE WELL THE THIRD I DON’T KNOW
THAT WELL
QUICK: WHICH DON’T YOU KNOW
BUFFETT: I KNOW US BANK AND WELLS FARGO I DON’T KNOW THE BUSINESS MODEL
OF SUN TRUST THAT WELL SO I CAN’T TALK ABOUT SUN TRUST INTELLIGENTLY BUT
I CAN TELL YOU THAT US BANK CORP AND WELLS FARGO ARE EXTREMELY STRONG
BANKS THEY HAVE TERRIFIC EARNING POWER AND EARNING POWERS IS ENORMOUSLY
IMPORTANT IN WHAT HAPPENS TO A BUSINESS IN THE FUTURE AND YOU COULDN’T
HAVE TWO BETTER BANKS VIRTUALLY POSITIONED THAN THOSE TWO FOR FUTURE
EARNINGS THINGS COULD GET A LOT LOT WORSE AND THOSE COMPANIES WOULD COME
THROUGH FINE
QUICK: DOES THAT MEAN YOU DON’T THINK THE GOVERNMENT WILL MAKE THEM
RAISE ADDITIONAL FUNDS OR ONCE THINGS END UP IN WASHINGTON YOU DON’T
KNOW WHAT’S GOING TO HAPPEN
BUFFETT: I DON’T KNOW WHAT’S GOING TO HAPPEN
QUICK: RIGHT OK LET’S TALK ABOUT THE FRONT PAGE THIS MORNING OR AT
LEAST THE BUSINESS SECTION OF THE NEW YORK TIMES IT’S GOT TALK ABOUT HOW
OVER THE WEEKEND DESPITE OBAMA TRYING TO GET PEOPLE TO GO OUT AND BUY
CARS MADE IN DETROIT THEY SAW LITTLE SIGNS OF A BUMP IN CHRYSLERS SALES
OVER THE WEEKEND CHRYSLER OBVOUSLY AT THIS POINT IN BANKRUPTCY WHAT ARE
SOME OF THE AFTERSHOCKS SOME OF THE UNINTENDED CONSEQUENCES THAT COULD
COME UP FROM PUTTING CHRYSLER IN BANKRUPTCY AND THEN WHAT HAPPENS TO GM
BUFFETT: WELL I THINK YOU KNOW IT IS TOUGH TO BE IN BANKRUPTCY IF YOU
ARE NOT IN IT VERY LONG AND THAT IS THE HOPE OF EVERYBODY 60 DAYS OR
SOMETHING LIKE THAT THE DISRUPTION IS LESS BUT IT OBVIOUSLY HAS TO WORRY
DEALERS IT WORRIES CONSUMERS AND NOW THE GOVERNMENT THEY’D STANDBY THE
WARRANTIES AND EVERYTHING SO I DON’T THINK PEOPLE SHOULD BE WORRIED BUT
THEY MAY WORRY EVEN THOUGH THEY STAND BY THE WARRANTIES THAT THE FELLOW
THAT HAS BEEN SERVICING THEIR CAR OVER THE YEARS WON’T BE AROUND SO IT’S
VERY IMPORTANT FOR CHRYSLER TO GET OUT OF BANKRUPTCY VERY QUICKLY AND
THAT DEPENDS ON THE BANKRUPTCY JUDGE
QUICK: THERE ARE SOME TALK OUT THERE THAT THE BONDHOLDERS SHOULD ACCEPT
THE DEAL THAT HAS BEEN PUSHED DOWN ARE YOU SYMPATHETIC TO THAT
BUFFETT: WELL I AM SYMPATHETIC TO BOTH SIDES THE BONDHOLDERS BOUGHT A
SECURE BOND IF I HAVE A FIRST MORTGAGE ON MY HOUSE THERE AND THE FIRST
MORTGAGE IS FOR HALF WHAT THE HOUSE IS WORTH AND SOMEBODY SAYS I WANT
YOU TO TAKE A BIG HAIRCUT BECAUSE I’VE GOT SOME CREDIT CARD DEBT
SOMEWHERE ELSE THAT’S GOT PROBLEMS IN TERMS OF FUTURE LENDING I MEAN IF
PRIORITIES DON’T MEAN ANYTHING THAT’S GOING TO DISRUPT LENDING PRACTICES
IN THE FUTURE ON THE OTHER HAND THEY HAVE A FEW PEOPLE STANDING IN THE
WAY OF SOMETHING THAT HAS SO MUCH IMPORTANCE TO THE WHOLE COUNTRY I CAN
SEE WHY PEOPLE ON THE OTHER SIDE WOULD BE VERY UPSET GIVING UP
PRIORITIES IN LENDING ABANDONING THAT PRINCIPAL WOULD HAVE A WHOLE LOT
OF CONSEQUENCES
QUICK: A LOT OF BAD CONSEQUENCES DOWN THE ROAD
BUFFETT: I THINK IT WOULD IF WE WANT TO ENCOURAGE LENDING IN THIS
COUNTRY WE DON’T WANT TO SAY TO SOMEBODY WHO LENDS AND GETS A SECURED
POSITION THAT THAT SECURED POSITION DOESN’T MEAN ANYTHING SO IT’S A
TOUGH PROBLEM BOTH WAYS
QUICK: BACK IN STUDIO JOE AND CARL ARE BOTH STANDING BY AND OUR GUEST
HOST IS SENATOR JUDD GREGG, JOE YOU HAVE A QUESTION AS WELL
KERNEN: I DO LET’S KEEP DOING THIS WITH THE NEWSPAPERS I AM LOOKING AT
THE WALL STREET JOURNAL I SEE THE CHERRY COKE THAT LOOKS TO BE YOURS I
CAN SEE YOUR HAND YOUR BRIDGE HAND AND I SEE THE WAY YOU’VE GOT A SEVEN
AND AN EIGHT OF HEARTS AND THEN YOU’VE GOT EVERYTHING GOING SORT OF IN
SEQUENCE I WONDER A. DO YOU REMEMBER IF YOU DID WELL WITH THAT HAND AND
B. THE ARTICLE ABOVE IT WARREN
BUFFETT: WELL IF YOU DON’T KNOW WHETHER I DID WELL OR NOT I AM GOING TO
TELL YOU THAT I DID WELL REGARDLESS
KERNEN: YEAH I DON’T KNOW IN THE PAST YOU HAVE SAID TO RETURN TO SOME
OF THE CAPITAL GAINS RATES AND THE DIVIDEND RATES AND THE MARGINAL RATES
OF THE 90S NOT A BIG DEAL FOR THE CORPORATIONS YOU ARE OK WITH THAT THIS
LATEST PROPOSAL TO TAX CORPORTATIONS CISCO FOR EXAMPLE THINKS THIS IS
NOT A GREAT IDEA AND IT IS GOING TO HURT US CORPORATIONS CAN YOU WEIGH
IN ON WHETHER YOU HAVE A PROBLEM WITH THIS MOVE
BUFFETT: WELL BUT I CAN’T TALK ABOUT ALL OF THE DETAILS OF THIS BILL
BECAUSE I DON’T KNOW IT BUT I WOULD SAY THIS WE ARE GOING TO RAISE
PROBABLY AT MOST 2.3 TRILLION AT THE FEDERAL LEVEL IN TAXES SO WE WERE
RAISING CLOSE TO 2.6 TRILLION JUST A COUPLE OF YEARS AGO AND YOU KNOW
WHAT WE ARE GOING TO SPEND SO ONE WAY OR ANOTHER WE ARE GOING TO NEED
MORE TAXES DOWN THE ROAD THERE’S NO MAGIC WAND ON THIS AND THE QUESTION
IS WHERE SHOULD THEY COME FROM AND ANYBODY WHO IS THE TARGET OFANY
INCREASES WILL BE BACK IN WASHINGTON SCREAMING SO THE COUNTRY CAN TAKE
HIGHER TAX RATES WE DID EXTREMELY WELL IN THE 60S AND THE 90S WITH TAX
RATES CONSIDERABLY HIGHER IN MANY AREAS THAN NOW SO I THINK IT IS A
QUESTION OF WHO GETS SOCKED AND WHEN THE ONE THING I KNOW IS IF WE KEEP
RAISING 2.3 TRILION A YEAR WE ARE GOING TO HAVE A MASSIVE DEFICITS FOR A
LONG LONG TIME AND THOSE HAVE CONSEQUENCES AS WELL
GREGG: MR BUFFETT IF I COULD ASK YOU WHAT DO YOU DO ABOUT THE DEBT IF
YOU ARE GOING TO EXPLODE THE DEBT HERE IT IS REALLY LIKE CHASING YOUR
TAIL TO TRY TO CATCH UP WITH REVENUES WHEN YOU HAVE A DEBT RATIO GOING
UP TO 80% OF GDP IS THAT SUSTAINABLE AND IF WE’RE LOOKING AT 5-6% 4-5%
IN DEFICITS FOR THE NEXT 10 YEARS AND THE DEBT RATIO JUMPING FROM 40%
TO 80% IN THE LONG RUN HOW DO YOU GET YOURSELF OUT FROM UNDERNEATH THAT
TYPE OF A DEBT SITUATION AND THE SPENDING THAT IS DRIVING THAT DEBT
BUFFETT: WELL AT SOME POINT YOU HAVE TO HAVE TAX REVENUES THAT ARE A
WHOLE LOT CLOSER TO EXPENDITURES AND YOU CAN GET THAT IN TWO WAYS AND
BOTH WAYS ARE UNPLEASANT BUT THE IF YOU DON’T GET IT THE CONSEQUENCES
ARE UNPLEASANT AS WELL YOU MENTIONED GOING TO 80% IT WILL GO A LOT
HIGHER THAN THAT UNLESS AT SOME POINT YOU GET MORE OF A BALANCE BETWEEN
REVENUES AND EXPENDITURES AND WE STARTED FROM A FAIRLY LOW DEBT POSITION
AND OF COURSE WE CAME OUT OF WWII WITH WELL OVER 100% A COUNTRY THAT
CONTINUOUSLY EXPANDS ITS DEBT AS A PERCENTAGE OF GDP AND RAISES MUCH OF
THE MONEY ABROAD TO FINANCE THAT AT SOME POINT IT IS GOING TO INFLATE
ITS WAY OUT OF THE BURDEN OF THAT DEBT I MEAN EVERY COUNTRY THAT’S
DENOMINATED ITS DEBT IN ITS OWN CURRENCY AND FOUND ITSELF WITH
UNCOMFORTABLE AMOUNTS OF DEBT RELATIVE TO THE REST OF THE WORLD IN THE
END INFLATE AND THAT BECOMES A TAX ON EVERBODY THAT HAS FIX DOLLAR
INVESTMENTS
QUINTANILLA: ONE QUICK QUESTION ON EMPLOYMENT THE CHRYSLER BANKRUPTCY
LAST WEEK THIS MORNING FILENES BASEMENT IS SAID TO BE FILING CHAPTER 11
THE BOSTON GLOBE MAY SHUT DOWN IN THE COMING DAYS I WONDER IF YOU THINK
THOSE TYPE OF ACTIONS WILL POSE A RENEWED THREAT TO THE ECONOMY OR
WHETHER WE CAN GRIND THROUGH SOME SORT OF JOBLESS RECOVERY LIKE WE HAD
IN THE 90S
BUFFETT: WELL WE’RE GOING TO FACE MORE UNEMPLOYMENT AND WHO KNOWS WHERE
IT IS GOING TO TOP OUT IT WILL TOP OUT EVENTUALLY YOU KNOW WE HAVE HIT
DOUBLE DIGITS IN THE PAST WE HAVE A WONDERFUL ECONOMY OVER TIME THE
MARKETS OVER SHOOT PEOPLE MAKE MISTAKES IT’S NOT PERFECT AT ALL TIME BUT
WE HAVE 6 PANICS IN THE 19TH CENTURY AND THE GREAT DEPRESSION IN THE
20TH CENTURY AND ALL KINDS OF RECESSIONS WE DO COME OUT OF THEM HOW FAST
WE COME OUT OF THEM DEPENDS TO SOME EXTENT ON THE WISDOM OF THE POLICIES
IN WASHINGTON BUT THE BIGGEST THING THAT BRINGS US OUT OF THEM IS THAT
WE HAVE A SYSTEM THAT WORKS VERY WELL OVER TIME EVEN THOUGH IT GETS
DUMBED UP PERIODICALLY IT IS DUMBED UP RIGHT NOW BUT WE WILL COME OUT OF
IT WELL WHETHER THE GOVERNMENT DOES IT EXECTLY RIGHT OR NOT BUT
GOVERNEMNT POLICY IS ENORMOUSLY IMPORTANT WE WILL HAVE MORE UNEMPLOYMENT
WE WON’T HAVE MORE UNEMPLOYMENT FIVE YEARS FROM NOW I’LL GUARANTEE THAT
I THINK IT WILL APPRECIABLY LESS WHEN IT TURNS I DONT KNOW
QUICK: WE HAVE THAT JOBS NUMBER COMING UP ON FRIDAY HARD TO SAY EXACTLY
WHAT HAPPENS THERE IF THAT NUMBER FALLS BELOW 500,000 I BELIEVE THE
ESTIMATES SOMEWHERE BETWEEN 500 AND 700 THOUSAND JOBS THAT WILL HAVE
BEEN STRIPPED FROM THE ECONOMY AGAIN OVER THAT LAST MONTH IF IT IS BELOW
500,000 IS IT TOO SOON TO START CELEBRATING THE IDEA THAT WE ARE
REACHING THE END
BUFFETT: YEAH IT WOULD BE TOO SOON WE’RE NOT REACHING THE END AT SOME
POINT WE ARE GOING TO REACH THE END AND I DON’T KNOW WHEN THAT WILL BE
BUT I KNOW THAT MAY 4TH IN TERMS OF THE FIGURES WE ARE GETTING ON ALL OF
OUR BUSINESSES YOU KNOW THE AMERICAN ECONOMY IS SLOW VERY SLOW AND AT
THE MOMENT STILL GETTING SLOWER BUT THAT WILL TURN AND I CAN’T PREDICT
WHEN I HOPE IT WILL BE VERY SOON
QUICK: ANOTHER STORY OVER THE WEEKEND IN BARRONS RON BARRON WAS
INTERVIEWED HE SAID THIS IS THE MOST ATTRACTIVE TIME IN HIS LIFE TO BE
AN INVESTOR DO YOU AGREE WITH THAT
BUFFETT: WELL I WOULD SAY IT IS AMONG THE MORE ATTRACTIVE BUT 1974 AND
1975 THE STOCKS WE FAR CHEAPER THEN INCIDENTLY THE BEST YEAR THE DOW THE
S&P EVER HAD IN MY INVESTING LIFETIME WAS THE YEAR OF RECESSION IN 1954
PEOPLE DON’T REMEMBER THESE THINGS SO YOU DON’T NOT BUY STOCKS JUST
BECAUSE BUSINESS IS LOUSY AT THE TIME THAT MAY BE THE VERY BEST TIME TO
BUY STOCKS IN 1954 THE DOW WAS UP 50% AND THE COUNTRY WAS IN A RECESSION
IT WAS THE BEST YEAR I HAD IN MY LIFE AND I HAVE HAD OTHER GOOD YEARS IN
A RECESSION SO IT IS A BIG MISTAKE TO SAY BUSINESS IS BAD THEREFORE I
SHOULDN’T BUY STOCKS IT IS USUALLY THE TIME TO BUY STOCKS AND WHEN
EVERYTHING WAS WONDERFUL IT IS NOT USUALLY A VERY GOOD TIME TO BUY
STOCKS BUT I DON’T KNOW WHEN IT WILL TURN AND THE UNEMPLOYMENT NUMBER
THE JOB LAYOFFS THIS MONTH OR THE REPORT WE GET ABOUT LAST MONTH IT IS
AN INTERESTING STATISTIC BUT IT WON’T TELL YOU WHAT’S GOING TO HAPPEN IN
THE FOLLOWING MONTHS
QUICK: WHAT DO YOU WATCH IF THE JOBS NUMBER IS A LACKING INDICATOR
WHATS THE NUMBER THAT YOU WATCH MOST CLOSELY OUT OF ALL YOUR LINES OF
BUSINESSES
BUFFETT: HOUSING IS SO IMPORTANT IT LED US INTO THIS IT WAS THE HOUSING
BUBBLE THAT PRICKED A LOT OF OTHER BUBBLES BUT IT WAS A HUGE BUBBLE I AM
VERY INTERESTED IN SOMETHING LIKE HOUSING STARTS BECAUSE WE ARE GOING
TO FORM MAYBE A MILLION 300.000 HOUSEHOLDS A YEAR AND THEY’RE GOING TO
LIVE SOMEPLACE AND IF WE ARE BUILDING 2 MILLION HOUSEHOLDS A YEAR WE ARE
GOING TO HAVE TROUBLE DOWN THE ROAD THAT’S EXACTLY WHAT WE WERE DOING A
FEW YEARS AGO IF WE’RE BUILDING 500,000 WE ARE HEATING UP THAT INVENTORY
AND THE FASTER WE HEAT UP THAT INVENTORY THE BETTER OFF WE ARE THAT’S
WHY IT IS REALLY NOT A GOOD IDEA TO HAVE ANY BIG PREMIUM TO INDUCE
PEOPLE TO BUY NEW HOUSES WE DON’T NEED NEW HOUSES WE NEED TO MOVE THE
HOUSES WE’VE GOT AROUND WHEN THAT GETS DONE AND WE HIT EQUILIBRIUM THE
WORLD WILL CHANGE IN A BIG WAY
KERNEN: MR BUFFETT I THINK A LOT OF BUSINESS PEOPLE TAKE A LOT OF
SOLACE WHEN YOU TALK TO PRESIDENT OBAMA WHEN YOU TALK TO HIS PEOPLE AND
I THINK PRESIDENT OBAMA APPRECIATED YOUR SUPPORT DURING THE ELECTION AND
USES YOUR NAME AT TIMES TO SAY WELL WARREN BUFFETT WE’VE TALK TO HIM
ABOUT THINGS AND HE AGREES WITH HOW WE FEEL ABOUT THIS BUT THEN THERE
WAS A TIME WHEN HE MENTIONED WELLS FARGO AND HE SAID WELL WARREN BUFFETT
HAS A BIG INVESTMENT IN WELLS FARGO I’M JUST WONDERING DO YOU STILL TALK
TO THE PRESIDENT ON THINGS HAVE YOU SPOKEN TO HIM SINCE THE ELECTION
BUFFETT: I’VE WAVED AT HIM ONCE OR TWICE AT PUBLIC EVENTS AND I HAVE
SPOKEN TO HIM ONCE
KERNEN: DO YOU FEEL LIKE YOU’RE A CONFIDANT ON
BUFFETT: I’M SORRY JOE I WILL CORRECT THAT YOU SAID SINCE THE ELECTION
I HAVE SPOKEN TO HIM MORE OFTEN THAN THAT SINCE THE ELECTION I HAVE
SPOKEN TO HIM ONCE SINCE HE HAS BEEN IN OFFICE
KERNEN: WHEN YOU DISAGREED WITH HIM ON TRYING TO DO TOO MUCH ON CAP AND
TRADE OR WHATEVER OR THE WELLS FARGO COMMENT IS ONE THAT STICKS IN MY
MIND WHEN HE SAID WARREN BUFFETT HAS A BIG INVESTMENT IN WELLS FARGO
IMPLYING THAT YOU WERE TALKING YOUR BOOK WHEN YOU WERE TALKING THE BANKS
DID THAT CAUSE ANY CONSERMATION IN YOU AT THAT POINT
BUFFETT: I DON’T THINK I’LL EVER TALK ABOUT WHAT I TALK TO THE
PRESIDENT ABOUT BUT I WILL CONFIRM I HAD ONE CONVERSATION WITH HIM LOOK
THE TRUTH IS WE DO HAVE A BIG INVESTMENT IN WELLS FARGO I HAVE OWNED
WELLS FARGO SINCE 1991 I’LL OWN IT PROBABLY 5 TO 10 YEARS FROM NOW SO IT
DOESN’T REALLY MAKE ANY DIFFERENCE TO ME WHETHER WELLS FARGO STOCK GOES
UP OR DOWN IN A DAY OR A WEEK OR A MONTH IT IS ENORMOUSLY IMPORTANT TO
ME HOW THEY CONDUCT THEIR BUSINESS AND I THINK THEY HAVE DONE AN
INCREDIBLY GOOD JOB OF RUNNING THEIR BUSINESS THEY’VE GOT THE LOWEST
COST MONEY IN THE COUNTRY THEY’VE GOT THE GREATEST COMMUNITY BANKING
SYSTEM THAT THE WORLD’S EVER SEEN AND INCIDENTALLY ONE THE GOVERNMENT
NEEDED TO DO SOMETHING WITH PROBABLY THE FOURTH LARGEST BANK IN DEPOSITS
WITH WACHOVIA THEY TRANSFERRED IT OVER TO WELLS FARGO AND THEY DIDN’T
HAVE TO PUT UP A DIME OF GUARANTEES OR MONEY BY THE FDIC SO THE
GOVERNMENT OBVIOUSLY HAD TO THINK PRETTY WELL OF WELLS FARGO AT THE TIME
GREGG: MR BUFFETT YOU MENTIONED THIS ISSUE OF PRIORITIZATION OF DEBT
WHICH IS A HUGE ISSUE AND AS YOU KNOW THE CONGRESS IS DEALING WITH THIS
ISSUE OF CRAMDOWN WHICH BASICALLY ALLOWS BANKRUPTCY COURTS TO REWRITE
THE PRIORITIZATION OF DEBT I WOULD BE INTERESTED IN YOUR THOUGHTS ON
THAT IT SEEMS TO MEAN THAT FOLLOWING UP ON YOUR BASIC THEORY THE
CRAMDOWN WOULD UNDERMINE THE PRIORITIZATION OF DEBT SUBSTANTIALLY
BUFFETT: WELL IF I WERE LENDING MONEY IN ANY FORM BUT CERTAINLY IF I
WERE LENDING MONEY IN HOUSING AND I HAVE SEEN PEOPLE COURTS UNILATERALLY
CHANGE A LOT OF THE DEBT I WOULD BE A LITTLE MORE CAREFUL ABOUT HOW I
LENT MONEY SO IT ANY TIME YOU GET INVOLVED AND THE SANCTITY OF CONTRACTS
YOU ARE GOING TO MAKE PEOPLE RELUNCTANT TO ENGAGE IN THOSE CONTRACTS IN
THE FUTURE AND YOU ARE GOING TO MAKE THOSE KIND OF CONTRACTS MORE
EXPENSIVE BECAUSE SOMEBODY HAS TO BUILD IN THE COST OF LEGISLATION OR A
COURT LATER FOOLING AROUND WITH THEM
GREGG: OF COURSE THAT WAS THE POINT MADE BY DANIEL WEBSTER IN THE
DARTMOUTH COLLEGE CASE AS I RECALL SO I THINK THAT’S NICE TO HEAR
BUFFETT: WELL I AM GLAD I GOT AUTHORITY ON MY SIDE
QUINTANILLA: ONE LAST QUESTION I DON’T WANT TO GIVE YOU TOO HARD OF A
TIME ABOUT THE OP-ED THAT YOU WROTE IN THE TIMES LAST FALL BUT WE ALL
REMEMBER IT BUY AMERICAN I AM I WONDER IF YOU STAND BY WHAT YOU WROTE
FIRST OF ALL AND SECOND IF YOU FELT ANY PERSONAL OBLIGATION OR
RESPONSIBILITY TO TALK PEOPLE OFF THE LEDGE AT THE TIME IF ANY PART OF
THAT YOU TRYING TO DO SOME GREATER GOOD IF THAT MAKES ANY SENSE
BUFFETT: NO I WAS SAYING WHAT I WAS DOING AND I SAID I DON’T KNOW WHAT
THE STOCK MARKET IS GOING TO DO IN A WEEK OR A MONTH OR A YEAR BUT THE
TRUTH IS THAT I DID FEEL THAT EQUITIES OVER A 10 YEAR PERIOD WE ALMOST
CERTAIN TO BEAT A POLICY OF BUYING EITHER 10 YEAR BONDS OR BUYING
SHORT-TERM BONDS AND CONTINUING ROLL THEM WHICH A LOT PEOPLE WERE DOING
SO I THOUGHT PEOPLE WERE FOLLOWING FOOLISH POLICIES IF THEY REALLY WERE
COMMITTED TO BUYING LIKE I SAY THE 10 YEAR GOVERNMENT OR BUYING
SHORT-TERM BONDS AND ROLLING THEM THEY WERE GOING TO LOSE PURCHASING
POWER OVER TIME AND EQUITIES WERE GOING TO DO FINE OVER TIME I HAD NO
IDEA WHAT THEY’D DO IN THE SHORT TERM AND I STILL SAY THE SAME THING
QUICK: I WAS GOING TO ASK AS WE GOT INTO MARCH AND WE SAW SOME OF THOSE
LOWS DID THAT MAKE YOU FEEL EVEN MORE STRONGLY ABOUT THOSE POSITIONS
BUFFETT: OH SURE
QUICK: DID YOU CONTINUE BUYING
BUFFETT: THE CHEAPER THINGS GO THE BETTER I LIKE IT IF I COULD BUY THE
WHOLE AMERICAN ECONOMY AT THREE QUARTERS OF X INSTEAD OF X I FEEL BETTER
OFF PARTICULARLY WHEN I CAN PAIR IT WITH ROLLING IN TREASURY BILLS AT A
QUARTER per cent OR A HALF A per cent OR BUYING THE 10 YEAR AT 3% I KNOW
BUYING THE 10 YEAR AT 3% IS NOT GOING TO WORK OUT THAT WELL IN TERMS OF
PURCHASING POWER I KNOW THAT ROLLING TREASURY BILLS IS NOT GOING TO WORK
OUT IN TERMS OF PURCHASING POWER AND I THINK I KNOW THAT IF YOU BUY THE
AMERICAN ECONOMY AT 60% OF WHAT IT WAS SELLING FOR A FEW YEARS AGO AND
YOU GET A CROSS-SECTION OF COMPANIES THAT ARE NOT HIGHLY LEVERAGED OR
SOMETHING OF THAT SORT YOU ARE GOING TO DO WELL
QUICK: DOES THAT MEAN AS YOU GOT INTO MARCH YOU STEPPED UP OR CONTINUED
YOUR BUYING EITHER IN YOUR PERSONAL PORTFOLIO OR THROUGH BERKSHIRE
BUFFETT: THE CHEAPER THINGS HAVE BECOME THE MORE I WANTED TO BUY NOW IF
I RUN OUT OF GAS I RUN OUT OF GAS
QUICK: IN TERMS OF HOW MUCH CASH YOU HAVE ON HAND TO DO THOSE THINGS
BUFFETT: I LIKE MCDONALDS REDUCES THE PRICE OF HAMBURGERS TODAY I AM
GOING TO FEEL GOOD EVEN THOUGH I BOUGHT HAMBURGERS AT A DIFFERENT PRICE
YESTERDAY I MEAN I AM GOING TO BE BUYING HAMBURGERS EVERYDAY FOR THE
REST OF MY LIFE AND THE CHEAPER THEY GET THE BETTER I LIKE IT NOW
THERE’S NOTHING WRONG WITH AMERICAN BUSINESS OVER THE LONG TERM I MEAN
THE CONDITIONS THAT MADE IT WONDERFUL CONTINUE TO THE DOW JONES AVERAGE
STARTED THE 20TH CENTURY AT 66 AND ENDED AT 11,400 WE HAD A GREAT
DEPRESSION WORLD WARS ALL KINDS OF THINGS IT DOESN’T WORK PERFECTLY
EVERYDAY BUT IT WORKS OVER TIME
QUICK: ONE THING YOU ARE NOT GOING TO BE GETTING CHEAPER IS YOUR NEW
YORK TIMES THERE’S A STORY IN THE FINANCIAL TIMES TODAY TALKING ABOUT
HOW THE NEW YORK TIMES IS EXPECTED TO RAISE ITS NEWSTAND PRICES TO TWO
DOLLARS UP FROM A DOLLAR 50 DURING THE WEEK AND SIX DOLLARS FROM FIVE
DOLLARS OVER THE WEEKEND DO NEWSPAPERS HAVE A FUTURE YOU HAVE A STAKE IN
WASHINGTON POST
BUFFETT: UNFORTUNATELY THEY DON’T I LOVE NEWSPAPERS BUT IF THE NEW YORK
TIMES IS GOING TO SELL FOR TWO DOLLARS THE PRINT EDITION AND BE FREE ON
THE INTERNET THEN THAT’S A VERY UNSUSTAINABLE MODEL OVER TIME AND I
STILL READ THE PRINT EDITION BECAUSE I LIKE TO BUT IF I WAS A YOUNG
PERSON MAKING SOME LUSCIUOS SUM WHY WOULDN’T I GO TO THE INTERNET AND
READ IT FREE INSTEAD OF THE PRINT EDITION SO THEY ARE GOING TO HAVE TO
ANSWER THAT AT SOME POINT AND SO FAR IT HASN’T BEEN ANSWERED
QUICK: BUT YOU STILL ARE KEEPING A STAKE IN THE WASHINGTON POST
BUFFETT: YEAH I HAVE HAD THE WASHINGTON POST STOCK SINCE 1973 SO YOU
KNOW I AM IN THERE FOR KEEPS AND YOU KNOW THEY HAVE GOOD EDUCATIONAL
BUSINESS THEY HAVE A GOOD CABLE TV BUSINESS BUT NEWSPAPERS I MEAN IF MR
GUTTENBERG HAD COME UP WITH THE INTERNET INSTEAD OF MOVABLE TYPE BACK IN
THE LATE 15TH CENTURY AND FOR 400 YEARS WE HAD USED THE INTERNET FOR
NEWS AND ALL TYPES OF ENTERTAINMENT AND ALL KINDS OF EVERYTHING ELSE AND
I CAME ALONG ONE DAY AND SAID I HAVE GOT THIS WONDERFUL IDEA WE ARE
GOING TO CHOP DOWN SOME TREES UP IN CANADA AND SHIP THEM TO A PAPER MILL
WHICH WILL COST US A FORTUNE TO RUN THROUGH AND DELIVER NEWSPRINT AND
THEN WE’LL SHIP THAT DOWN TO SOME NEWSPAPER AND WE’LL HAVE A WHOLE BUNCH
OF PEOPLE STAYING UP ALL NIGHT WRITING UP THINGS AND THEN WE’LL SEND A
BUNCH OF KIDS OUT THE NEXT DAY ALL OVER TOWN DELIVERING THIS THING AND
WE ARE GOING TO REALLY WIPE OUT THE INTERNET WITH THIS IT AIN’T GOING TO
HAPPEN
QUICK: OK THERE’S A STORY TODAY IN THE WALL STREET JOURNAL ABOUT AIG
TALK ABOUT HOW IT IS CLOSE TO THE SALE OF ITS JAPANESE HEADQUARTERS
BUILDING FOR ABOUT A BILLION DOLLARS THIS IS SIGNIFICANT BECAUSE THE
PAPER POINTS OUT THIS IS KIND OF SHOW OF THE DECLINE OF AIG IN ASIA YOU
KNOW AIG WELL HANK GREENBERG WHAT DO YOU THINK ABOUT WHAT’S HAPPENED TO
AIG OVER THE COURSE OF THE LAST FEW YEARS
BUFFETT: WELL ITS TRAGEDY I MEAN IT STARTED IN THE FINANCIAL PRODUCTS
BUSINESS THERE IS NOTHING WRONG WITH THEIR PROPERTY CASUALTY INSURANCE
BUSINESS WE WORK WITH THEM AND THEIR LIFE BUSINESS THEY PROBABLY HAD
MORE MISTAKES ON THE ASSET SIDE BUT THEY STILL HAVE A BIG POWERFUL LIFE
DISTRIBUTION SYSTEM THEY HAD A BLACK BOX AND THE BLACK BOX DELIVERED
LITTLE NUMBERS TO THEM THAT THEY LOVED YOU KNOW AND QUARTER BY QUARTER
AND THEN SOMEBODY LOOKED IN THE BLACK BOX AND THEY FOUND OUT IT WAS A
BLACK HOLE AND TENS AND TENS OF BILLIONS I WAS THERE IN SEPTEMBER WHEN
THEY THOUGHT THEIR PROBLEMS WERE 18 BILLION I THINK WAS THE EXACT NUMBER
THEY REALLY HAD NO CONCEPT OF HOW BIG THE TROUBLES WERE AND IT WAS A
HUGE HUGE BLACK HOLE AND THEY WERE MAKING BETS THEY DIDN’T UNDERSTAND
QUICK: WE HAVE JUST GOTTEN CONTACTED BY BANK OF AMERICA JUST CALLED IN
TO POINT OUT THAT THEY ARE DENYING THE FINANCIAL TIMES ARTICLE THAT WE
POINTED OUT BEFORE SAYING THAT THEY ARE DENYING THEY ARE SEEKING FRESH
CAPITAL GOT ANY THOUGHTS ON THAT
BUFFETT: WELL THE THING ABOUT BANK OF AMERICA IT HAS A WONDERFUL
DEPOSIT GATHERING SYSTEMN IT IS NOT QUITE AS WONDERFUL IN MY VIEW AS
WELLS BUT BANK OF AMERICA MIGHT DISAGREE WITH ME THEIR MONEY COSTS MORE
THAN WELLS BUT IT IS VERY CHEAP COMPARED TO SOME OF THE OTHER VERY LARGE
BANKS BANK OF AMERICA WAS BUILT ON THAT IF YOU GO BACK DECADES SO
THEY’VE GOT A WONDERFUL SYSTEM AND THEN THEY’VE GOT SOME ACTIVITIES THAT
MAYBE ARE LESS WONDERFUL BUT THEY DO HAVE A TERRIFIC BASE I DON’T WANT
TO COMMENT BEYOND THAT ON THAT I DON’T LOOK TO THE SPECIFICS OF BOFA AS
HARD AS I LOOK AT THE SPECIFICS OF WELLS BUT THERE IS A VERY GOOD
FUNDAMENTAL ASSET UNDERLYING BANK OF AMERICA
QUICK: IN YOUR OPINION WHAT HAPPENED THIS WEEKEND YOU HAD 35,00
SHAREHOLDERS FROM AROUND THE GLOBE MOST THAT HAVE EVER COME TO ONE OF
YOUR MEETINGS WHAT WAS THE MOST IMPORTANT TAKEAWAY FOR YOU
BUFFETT: WELL WE HAD A LOT OF FUN AND WE SOLD THEM A LOT OF GOODS WE
SELL THEM $180,000 WORTH OF CANDY WHICH WAS A RECORD WE HAD RECORD
NUMBERS AND I THINK PEOPLE HAD A GOOD TIME WE HAD GOOD WEATHER WE GOT
LUCKY ON THAT WE HAD A MUCH BETTER QUESTIONING SYSTEM THIS YEAR SO WE
HAD A MUCH HIGHER QUALITY OF BERKSHIRE RELATED QUESTIONS AND WE ARE
GOING TO FOLLOW THAT FORMAT NEXT YEAR AND I HOPE WE TOP 35,000 PEOPLE
HAVE A LOT OF FUN I HAVE A LOT OF FUN
QUICK: WARREN DID ANY OF THE QUESTIONS SURPRISE YOU WERE ANY OF THEM
TOUGHER THAN YOU WERE EXPECTING
BUFFETT: WELL WE LIKE TOUGH QUESTIONS I MEAN IT MAKES IT MORE
INTERESTING WE’D FALL ASLEEP CHARLIE AND I WOULD IF EVERYBODY JUST SAID
YOU LIKE HAMBURGERS AS WELL AS YOU USED TO OR SOMETHING SO TOUGH
QUESTIONS ARE FINE AND IF WE DON’T KNOW THE ANSWER WE WILL SAY WE DON’T
KNOW IT AND IF WE THINK WE KNOW THE ANSWER WE WILL TRY AND RESPOND
QUICK: WELL WARREN WE WANT TO THANK YOU VERY MUCH FOR BEING SO GENEROUS
WITH YOUR TIME THIS MORNING AND WE APPRECIATE YOU GOING THROUGH THE
PAPERS JUST A QUICK HEADSTART I WILL LEAVE THESE WITH YOU
BUFFETT: THAT’S TERRIFIC IT WILL SAVE ME SOME MONEY
QUICK: WARREN BUFFETT THANK YOU VERY MUCH
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