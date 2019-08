Goldman Sachs just announced 84 new partners

Goldman Sachs just released its newest class of partners.

Here’s the list:

Nicole Agnew

Andrew Bagley

Jonathan Barry

Jonathan Bayliss

Deborah Beckmann

Michael Bruun

Robert Camacho

David Casner

Kenneth Castelino

Christian Channell

Massimiliano Ciardi

David Coulson

Chris Crampton

Canute Dalmasse

Michael Daum

Jennifer Davis

David Fox

Andrew Fry

Charlie Gailliot

Gabriel Gelman

Joshua Glassman

Court Golumbic

Parameswaran Gopikrishnan

Sarah Grey

Carey Halio

Brian Haufrect

Peter Hermann

Amanda Hindlian

Harold Hope III

Erdit Hoxha

Kathleen Hughes

Russell Hutchinson

Omer Ismail

Geraldine Keefe

Andre Kelleners

Aasem Khalil

Simon Kingsbury

Kathryn Koch

Tuan Lam

David Lang

Bruce Larson

Gavin Leo-Rhynie

Tim Li

Paget MacColl

Clifton Marriott

Elizabeth Martin

Jason Mathews

Alexander Mayer

Brendan McGovern

Sean McHugh

Céline-Marie Méchain

Jung Min

Sam Morgan

Edward Gary Morse

Heather Mulahasani

Dimitrios Nikolakopoulos

Michael Paese

Kim-Thu Posnett

Alexander Potter

Macario Prieto

Xiao Qin

Padideh Raphael

Marko Ratesic

Lawrence Restieri, Jr.

Jason Rowe

David Rusoff

Maheshwar Saireddy

Thierry Sancier

Jason Savarese

John Sawtell

Stacy Selig

Tejas Shah

Nicholas Sims

Nishi Somaiya

Li Hui Suo*

Aurora Swithenbank

Christopher Taendler

Richard Taylor

David Thomas

Andrew Tilton

Peter van der Goes, Jr.

Damien Vanderwilt

Peter Weidman

Neil Wolitzer

