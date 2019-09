Goldman Sachs Just Announced Its Smallest Managing Director Class Since The Crisis Began

Photo: AP

Goldman Sachs & Co. just announced the smallest number of promotions to managing director since the crisis began in 2008.Only 261 employees at the firm gained the title.



That’s down 60, or 19%, from last year’s record number of 321 promotions to managing director.

The title is the second highest that Goldman Sachs awards, below only status as a partner, which it does every two years.

The full lists of 261 promotions follows, courtesy of Bloomberg:

Hiroko Adachi

Sajid Ahmed

Flavio Aidar

Lee M. Alexander

Osman Ali

Axel P. Andre

Ilana D. Ash

Dominic Ashcroft

Farshid M. Asl

Linda W. Avery

Vladislav E. Avsievich

Lucy Baldwin

Jonathan K. Barry

Yasmine Bassili

Eric D. Batchelder

Jonathan Bayliss

Andrew D. Beckman

Omar L. Beer

Mark W. Bigley

Timothy C. Bishop

James Blackham

Jacki Bond

Alain Bordoni

Jonathan E. Breckenridge

John Brennan

Brian R. Broadbent

Jerome Brochard

Jason R. Broder

Robin Brooks

Amy C. Brown

Stefan Burgstaller

Christopher Henry Bush

Michael J. Butkiewicz

Eoghainn L. Calder

Scott S. Calidas

Katrien Carbonez

Sean V. Carroll

John B. Carron

David E. Casner

Kenneth G. Castelino

Sylvio Castro

Vincent Catherine

Winston Chan

Gary A. Chandler

Christopher H. Chattaway

Jonathan L. Cheatle

Simon Cheung

Edwin K. Chin

Pierre Chu

Jean-Paul Churchouse

Gregory Chwatko

Massimiliano Ciardi

Simon M. Collier

Kenneth Connolly

Frederic J.F. Crosnier

Alistair K. Cross

Robert G. Crystal

David J. Curtis

Keith L. Cynar

Simon Dangoor

Jennifer L. Davis

Thomas Degn-Petersen

Mark Deniston

James Dickson

Kevin M. Dommenge

Benjamin J. Dyer

Christopher M. Dyer

Mariano Echeguren

Charles P. Edwards

Katherine A. El-Hillow

Jenniffer Emanuel

Hafize Gaye Erkan

Sean Fan

Richard M. Fearn

Michael A. Fisher

Nick Forster

Jennifer A. Fortner

Nanssia Fragoudaki

Grady C. Frank

Michael C. Freedman

Benjamin M. Freeman

Thomas Gasson

Antonio Gatti

Norbert Gehrke

Frank S. Ghali

Jason A. Ginsburg

Paul A. Giordano

Joshua Glassman

Gary M. Godshaw

Albert Goh

Ernest Gong

Jonathan J. Goodfellow

Michael Goosay

Rosalee M. Gordon

Scott M. Gorran

Poppy Gozal

Genevieve Gregor

Krag (Buzz) Gregory

Nick E. Guano

Nicholas Halaby

Sanjay A. Harji

Corey R. Harris

Thomas J. Harrop

Brian M. Haufrect

Adam T. Hayes

Robert Hinch

Ida Hoghooghi

Andrew Howard

Michael P. Huber

Jonathan S. Hunt

Ahmed Husain

Aytac Ilhan

Omar Iqbal

Gurjit S. Jagpal

Simona Jankowski

Arbind K. Jha

Xiangrong Jin

Danielle G. Johnson

Michael G. Johnson

Paul A. Johnson

Jean Joseph

Edina Jung

Philipp O. Kahre

Abhishek Kapur

Sho Kawano

Jeremiah E. Keefe

Ryan J. Kelly

Brian J. Kennedy

Nimesh Khiroya

Rohan Khurana

David Kim (EQ)

Jeff Kim (FICC)

Phillip Kimber

Kathryn A. Koch

Stephen J. Koch

Konstantin Koudriaev

Tannon L. Krumpelman

Fiona Laffan

James Lamanna

Kerry C. Landreth

Peter B. Lardner

Matthew Larson

Alison W. Lau*

Arden Lee

Hanben Kim Lee

Hung Ke Lee

Sang-Jun Lee

Howard Russell Leiner

Rainer Lenhard

Stephen L. Lessar

Daphne Leung

Chad J. Levant

Weigang Li

Amy Lin

Gloria W. Lio

Chang Lee Liow

Matthew Liste

Edmund Lo

Justin Lomheim

David A. Mackenzie

Regis Maignan

Sameer R. Maru

Miyuki I. Matsumoto

Antonino Mattarella

Janice M. McFadden

Jack McFerran

John L. McGuire

Aziz McMahon

Jans Meckel

Ali Meli

Rodrigo Mello

Vrinda Menon

Raluca Mihaila

Milko Milkov

Shinsuke Miyaji

Gabriel Mollerberg

Matthew L. Moore

Robert Mullane

Eric S. Neveux

Dale Nolan

Asim H. Nurmohamed

Deirdre M. O’Connor

Satoshi Ohishi

Simon G. Osborn

Hilary Packer

Daniel M. J. Parker

Srivathsan Parthasarathy

Giles R. Pascoe

Rahul Patkar

Robert D. Patton

Deepan Pavendranathan

Alejandro E. Perez

Jan M. Petzel

Tushar Poddar

Jeff Pollard

Nicole Pullen-Ross

Steven J. Purdy

Ali Raissi

Rosanne Reneo

Paul Rhodes

Jill Rosenberg Jones

Jason T. Rowe

Matthew Rubens

Joshua A. Rubinson

Owi Ruivivar

Jennifer A. Ryan

Andrew S. Rymer

Albert Sagiryan

Hiroyoshi Sandaya

John Santonastaso

Nana Sao

Eduardo Sayto

Michael Schmitz (EQ)

Mike Schmitz (FICC)

Michael Schramm

Beesham A. Seecharan

Peter Sheridan

Seung Shin

Andrea Skarbek

Spencer Sloan

William Smiley

Taylor Smisson

Gary Smolyanskiy

Nishi Somaiya

Michael R. Sottile Jr

Andre Souza

Oliver Stewart-Malir

Heidi C. Sutton

Christopher W. Taendler

Winnie Tam (IA)

Trevor Tam

Luke D. Taylor

Vipul Thakore

Michael D. Thompson

Artur Tomala

John B. Tousley

Alfred Traboulsi

Alexandre Traub

Eddie Tse

Hidetoshi Uriu

Dirk Urmoneit

Ram Vittal

Michael Voris

Thomas W. Waite

Joseph F. Walkush

Steve Weddell

Paul Weitzkorn

Andrew M. Whyte

Vicky Wickremeratne

Ed Wittig

Jon J. Wondrack

Yvonne Y. Woo

XueYing Shel Xu

Zhizhun Xu**

Takashi Yamada

Xiaohong Lilly Yang*

Wai Yip

Yusuke Yoshizawa

Kota Yuzawa

Richard Zhu

Mikhail Zlotnik

*Employee of Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited

**Employee of Beijing Gao Hua Securities Company Limited

