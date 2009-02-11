Geithner's Reaction To The Tanking Market

Right after presenting the new bailout, Tim Geithner sat down with NBC’s Brian Williams and CNBC’s Steve Lieseman. He was asked about the market reaction to his speech:
WILLIAMS: DOES IT BOTHER YOU THAT BY THE TIME I SAW IN THE HALLWAY
OUTSIDE THIS ROOM YOU WERE STILL COMING FROM THE SPEECH, THE DOW WAS
TANKING IN THE neighbourhood OF 300 POINTS?
GEITHNER: AS I SAID, THIS IS — I THINK PEOPLE UNDERSTAND THIS,
CERTAINLY THE MARKETS UNDERSTAND THIS, THAT THIS IS AN ACUTE AND SEVERE
AND COMPLICATED FINANCIAL CRISIS, AND WHAT WE NEED TO DO IS TO BE HONEST
AND OPEN WITH PEOPLE ABOUT HOW HARD THIS IS GOING TO BE AND TO BE HONEST
AND DIRECT THAT IT’S GOING TO COST RESOURCES AND IT’S GOING TO REQUIRE
THE GOVERNMENT TAKING RISKS THAT THE MARKET CANNOT TAKE. BUT THAT’S WHAT
GOVERNMENTS EXIST TO DO. THESE THINGS WILL NOT BURN THEMSELVES OUT. THE
ONLY WAY FORWARD IS FOR US TO TRY TO MOVE AS COMPREHENSIVELY AS WE CAN
TO AGAIN TRY TO GET CREDIT FLOWING AGAIN.
Dear Tim (and Obama): Simply saying over and over again, words like honest and clear aren’t actually the same about being honest and clear. Has it occurred to you that it’s this kind of obfuscation — during a time when we supposedly need exceptional clarity — is contributing to the problem?
The whole transcript is below.
—————————————————————-
BRIAN WILLIAMS: BILL, THANK YOU. WE ARE IN THE DIPLOMATIC ROOM AT THE
TREASURY DEPARTMENT. I’M JOINED BY SECRETARY GEITHNER. MR. SECRETARY,
THANK YOU. AS YOU ENTERED THE ROOM, THE LIVE COVERAGE ON CNBC CARRIED
THE GRAPHIC, IS GEITHNER’S NECK ON THE LINE? I HEARD LARRY KUDLOW SAY,
GEITHNER WAS REALLY KIND OF A DISASTER. MR. SECRETARY, THAT WAS AMONG
THE NICER COMMENTS I JUST HEARD FROM LARRY KUDLOW. WHAT DO YOU HAVE TO
SAY FOR THIS PLAN YOU JUST UNVEILED? MARKET IS DOWN 285 AND CHANGE, NOT
A RINGING ENDORSEMENT.
TIM GEITHNER: BRIAN, THIS IS AN ENORMOUSLY COMPLICATED FINANCIAL CRISIS
WE’RE FACING. IT’S GOING TO TAKE A LOT OF TIME TO RESOLVE. IT’S GOING TO
BE HARD TO DO, BUT WE’RE GOING TO KEEP AT IT UNTIL WE FIX IT. WHAT’S
REALLY IMPORTANT IS WE MOVE ALONGSIDE THE ECONOMIC RECOVERY AND
REINVESTMENT PLAN TO BRING A NEW PROGRAM THAT PROVIDES DIRECT SUPPORT TO
HELP PREPARE THE FINANCIAL SYSTEM AND GET CREDIT FLOWING AGAIN TO SMALL
BUSINESSES AND TO CONSUMERS. THAT’S THE MOST IMPORTANT THING WE CAN DO.
WE’VE GOT TO DO IT TOGETHER. AS WE MOVE TO HELP ADDRESS THIS
COMPREHENSIVE HOUSING CRISIS, TOO. THE PROGRAMS WE HAVE SEEN SO FAR HAVE
BEEN TOO LIMITED, TOO LATE. THEY’VE COME WITH TOO LITTLE TRUST AND
TRANSPARENCY. THEY HAVE BEEN TOO TENTATIVE AND THEY PROVIDED TOO LITTLE
DIRECT SUPPORT TO SOME OF THE PEOPLE WHO HAVE BEEN MOST DIRECTLY
AFFECTED BY THIS CRISIS. WE WILL TRY TO CHANGE THAT BY RESTORING
CONFIDENCE THAT WHAT WE DO IS GOING TO BE GUIDED BY WHAT’S IN THE BROAD
PUBLIC INTEREST WITH A COMPREHENSIVE PROGRAM OF FINANCIAL SUPPORT MOVING
ON ALL FRONTS TOGETHER AT ONCE. WITH THE KIND OF STRONG CONDITIONS WE
NEED TO HELP GIVE THE TAXPAYERS OF THIS COUNTRY CONFIDENCE THAT THEIR
MONEY IS GOING TO BE USED WISELY, WITH THE KIND OF TRANSPARENCY AND
ACCOUNTABILITY THAT WILL AGAIN HELP RESTORE SOME CONFIDENCE IN THE BROAD
RECOVERY PLAN.
WILLIAMS: CHARLIE GASPARINO WAS ON THE PLAN SAYING AT FIRST THE GUIDANCE
WAS THIS ISN’T GOING TO BE A BAD BANK. EVERYONE CHEERED THAT. IT’S GOING
TO BE AN AGGREGATOR BANK, BUT HE SAID OF WHAT YOU ANNOUNCED THIS
MORNING, IT’S NOT QUITE AN AGGREGATOR BANK EITHER. WHAT IS IT?
GEITHNER: LET ME SAY WHAT WE’RE TRYING TO ACHIEVE. WHAT WE WANT TO DO IS
FIND A WAY TO PROVIDE GOVERNMENT FINANCING ALONGSIDE PRIVATE CAPITAL TO
HELP GET THESE MARKETS WORKING AGAIN. THIS THING IS VERY HARD TO GET
RIGHT, AND WHAT WE WANT TO AVOID DOING IS A PROGRAM THAT’S GOING TO
LEAVE THE GOVERNMENT VULNERABLE TO THE CHARGE THAT WE’RE GOING TO
OVERPAY FOR A BUNCH OF THESE BAD ASSETS AND PROVIDE A DISGUISED SUBSIDY
TO THE FINANCIAL SYSTEM. THAT’S SOMETHING I AM NOT PREPARED TO DO.
PUBLICS FINANCIAL ASSISTANT CANNOT SOLVE THIS FINANCIAL CRISIS ALONE. SO
WHAT IS VERY IMPORTANT WE DO, IS AGAIN TO TRY TO DO THINGS THAT HELP
BRING PRIVATE CAPITAL IN AND THAT WILL HELP SOLVE THIS ENORMOUSLY
COMPLICATED PROBLEM AND TRY TO FIGURE OUT HOW TO GET THE VALUE OF THESE
THINGS RIGHT. IF WE PROVIDE SUBSTANTIAL FINANCING, WHICH IS SOMETHING
ONLY THE GOVERNMENT CAN DO NOW, WE CAN HELP DO THIS IN A WAY THAT’S
GOING TO HELP PROTECT THE TAXPAYER AND PROVIDE MAXIMUM BENEFIT IN
GETTING THESE MARKETS WORKING AGAIN. BUT, BRIAN, THIS IS IS A VERY
COMPLICATED CHALLENGING PROBLEM.
WILLIAMS: TAXPAYERS WOULD LIKE TO KNOW IF IT CAN BE PUT SIMPLY HOW BAD
IS THIS?
GEITHNER: BRIAN, WE HAVE PARTS OF OUR SYSTEM ARE VERY STRONG AND
FUNCTIONING WELL. WE HAVE BANKS THAT ARE GROWING AND EXPANDING AND
INCREASING LENDING. YOU’RE SEEING SOME THAWING IN THE CREDIT MARKETS SO
COMPANIES ARE STARTING TO BE ABLE TO BORROW AGAIN. WE HAVE SEEN INTEREST
RATES START TO COME DOWN ACROSS THE COUNTRY AND AROUND THE WORLD. BUT
PARTS OF OUR SYSTEM ARE STILL VERY BADLY DAMAGED, AND OUR JUDGMENT IS, I
THINK THE PRESIDENT’S JUDGMENT, CERTAINLY MY JUDGMENT, THAT WE’RE GOING
TO HAVE DO SUBSTANTIALLY MORE TO MAKE RECOVERY WORK. AND, AS I SAID
EARLIER TODAY, THE FINANCIAL SYSTEM IS NOW WORKING AGAINST RECOVERY. WE
NEED TO MAKE IT WORK WITH RECOVERY OR THE EFFECTS WILL BE MORE LIMITED
AND THE ULTIMATE COST OF THIS THING TO THE TAXPAYER WILL BE GREATER AND
THE DAMAGE TO AMERICAN BUSINESS WILL BE MORE DAMAGING.
WILLIAMS: DOES IT BOTHER YOU THAT BY THE TIME I SAW IN THE HALLWAY
OUTSIDE THIS ROOM YOU WERE STILL COMING FROM THE SPEECH, THE DOW WAS
TANKING IN THE neighbourhood OF 300 POINTS?
GEITHNER: AS I SAID, THIS IS — I THINK PEOPLE UNDERSTAND THIS,
CERTAINLY THE MARKETS UNDERSTAND THIS, THAT THIS IS AN ACUTE AND SEVERE
AND COMPLICATED FINANCIAL CRISIS, AND WHAT WE NEED TO DO IS TO BE HONEST
AND OPEN WITH PEOPLE ABOUT HOW HARD THIS IS GOING TO BE AND TO BE HONEST
AND DIRECT THAT IT’S GOING TO COST RESOURCES AND IT’S GOING TO REQUIRE
THE GOVERNMENT TAKING RISKS THAT THE MARKET CANNOT TAKE. BUT THAT’S WHAT
GOVERNMENTS EXIST TO DO. THESE THINGS WILL NOT BURN THEMSELVES OUT. THE
ONLY WAY FORWARD IS FOR US TO TRY TO MOVE AS COMPREHENSIVELY AS WE CAN
TO AGAIN TRY TO GET CREDIT FLOWING AGAIN.
WILLIAMS: DOES IT BOTHER YOU THAT FRANK RICH, IN “THE NEW YORK TIMES” ON
SUNDAY, CALLED YOU AN ALUMNI OF THE FINANCIAL BUBBLE’S INSIDERS CLUB.
SOME OF IT IS GETTING PERSONAL ABOUT YOU, MR. SECRETARY.
GEITHNER: BRIAN, I HAVE SPENT MY LIFE WORKING IN THE PUBLIC INSTITUTIONS
THAT ARE RESPONSIBLE FOR OUR NATION’S ECONOMIC POLICY. I HAVE ALMOST
NEVER DONE ANYTHING ELSE EXCEPT WHEN I WAS TRYING TO WORK MY WAY THROUGH
COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL. MY ENTIRE LIFE I HAVE BEEN WORKING IN
TRYING TO IMPROVE BASIC QUALITY OF ECONOMIC POLICY FOR OUR COUNTRY. I
HAVE WORKED WITH SOME INCREDIBLY TALENTED PEOPLE. IT’S BEEN A GREAT
PRIVILEGE TO DO THAT, AND I FEEL A HUGE PERSONAL RESPONSIBILITY TO TRY
TO DO EVERYTHING WE CAN TO TRY TO RESTORE CONFIDENCE AROUND THE WORLD IN
THE QUALITY OF LEADERSHIP OVER OUR FINANCIAL SYSTEM AND OUR ECONOMY. I
KNOW THE PRESIDENT BELIEVES THAT DEEPLY, AND IT IS A GREAT honour FOR ME
TO BE ABLE TO WORK WITH HIM AND HIS COLLEAGUES IN THIS ADMINISTRATION IN
THAT INCREDIBLY IMPORTANT TASK.
WILLIAMS: GIVEN THE SHAPE WE’RE IN IN SO MANY AREAS ACROSS THE BOARD,
THE TAXPAYERS WOULD PROBABLY LIKE TO KNOW ARE YOU GOING TO NEED MORE
FROM US? AND HOW MUCH, AND WHEN ARE YOU GOING TO ASK?
GEITHNER: BRIAN, I WANT TO SAY THIS THIS WAY. THE LESSON OF THIS CRISIS
HERE IN THIS COUNTRY AND I THINK IT’S TRUE OF THE LESSON OF FINANCIAL
CRISES AROUND THE WORLD, IS THAT GOVERNMENTS TEND TO UNDERESTIMATE THE
ULTIMATE COST AND DAMAGE. THEY TEND TO MOVE TOO LATE TO TRY TO ADDRESS
THE CRISIS AND THAT MAKES THE CRISES WORSE, MORE EXPENSIVE, AND MORE
DAMAGING. OUR JUDGMENT IS THAT IT WILL BE CHEAPER OVER THE LONGER TERM,
IT WILL COST THE TAXPAYER LESS OVER THE LONGER TERM, AND WE’LL SEE LESS
DAMAGE TO AMERICAN BUSINESS IF WE’RE MORE FORCEFUL UP FRONT IN TRYING TO
PUT ENOUGH FORCE BEHIND THIS TO HELP TO GET IT TO WORK.THE CONGRESS HAS
GIVEN US SUBSTANTIAL RESOURCES. WE’RE GOING TO USE THOSE RESOURCES AS
QUICKLY AND EFFECTIVELY AND CAREFULLY AS POSSIBLE. WE WILL TRY TO
STRETCH THEM AS LONG AS THEY CAN GO BY BEING AS CREATIVE AS WE CAN TO
TRY TO BRING IN PRIVATE CAPITAL, BUT WHAT’S IMPORTANT IS WE ARE GOING TO
CONSULT WITH THE CONGRESS CAREFULLY TO TRY TO MAKE SURE THAT THE WORLD
UNDERSTANDS THAT THE RESOURCES NECESSARY TO SOLVE THIS WILL BE AVAILABLE
OVER TIME. AND AGAIN, JUST ONE MORE THING ON THIS IF YOU LOOK BACK AT
CRISES THAT WERE HANDLED WELL AND SOLVED WELL, THEY WERE NOT SOLVED IN A
FEW WEEKS OR A FEW MONTHS, EVEN IN THE FIRST YEAR OF AUTHORIZATION BY
GOVERNMENTS THEY TOOK TIME TO RESOLVE AND WE NEED TO BE REALISTIC AND
OPEN, BUT THE IMPORTANT IS THAT AGAIN THAT WE SEND A BASIC SIGNAL
WORKING WITH THE CONGRESS THAT WE WILL DO WHAT’S NECESSARY TO FIX THIS.
WILLIAMS: LET ME READ YOU SOME QUOTES ABOUT OUR SYSTEM. FROM HARVARD,
MOST OF THE BIG BANKS NEED TO BE PUT IN SOME FORM OF BANKRUPTCY AND
RECAPITALIZE RECAPITALIZED. AND I THINK EVERYBODY UNDERSTANDS THAT. THIS
NEXT ONE, THE GOVERNMENT SHOULD ALLOW EVERY DISTRESSED BANK TO GO
BANKRUPT, SET UP A FRESH BANKING SYSTEM UNDER TEMPORARY STATE CONTROL
RATHER THAN CRIPPLE THE COUNTRY BY PROPPING UP A CORRUPT EDIFICE. IS OUR
BANKING SYSTEM BROKEN, BANKRUPT, A CORRUPT EDIFICE?
GEITHNER: NO, I THINK, AS I SAID EARLIER, PARTS OF OUR SYSTEM ARE VERY
STRONG. MANY BANKS WERE NOT PART OF THE PROBLEM, AND THEY’RE GOING TO BE
PART OF THE SOLUTION. WE HAVE THIS ENORMOUSLY DIVERSE COUNTRY WITH 8,000
FINANCIAL INSTITUTIONS IN VERY DIFFERENT CIRCUMSTANCES. VERY IMPORTANT
WE NOT TAR THEM ALL WITH THE SAME BRUSH. SOME OF THEM WERE WELL-MANAGED.
SOME OF THEM WERE LESS WELL-MANAGED. OUR APPROACH IS GOING TO TRY TO
DIFFERENTIATE AMONG THEM. TO TRY MAKE SURE WE ARE GIVING ASSISTANCE TO
THOSE THAT NEED IT AND USING AGAIN THAT TAXPAYERS MONEY AS WISELY AS WE
CAN TO HELP FACILITATE THIS ADJUSTMENT PROCESS. MAKE SURE THIS HAPPENS
WITH THE LEAST RISK TO THE OVERALL ECONOMY AS A WHOLE.
WILLIAMS: HOW IS IT THAT WHERE THE BANKS ARE CONCERNED WE REALLY DON’T
KNOW HOW MUCH WAS LOST AND WHERE YET?
GEITHNER: IT’S THE CORE OF THE PROBLEM, BUT THE UNCERTAINTY THAT’S AT
THE HEART OF THAT CONCERN HAS MANY DIFFERENT SOURCES. ONE IS JUST A DEEP
UNCERTAINTY AGAIN ABOUT HOW DEEP AND LONG THE RECESSION WILL BE. IT’S
ALSO RELATED TO WHAT THE ULTIMATE LOSSES MAY BE ON A SET OF ASSETS IN A
CRISIS THAT HAS NO PRECEDENT. WE HAVEN’T SEEN. BUT ANOTHER SOURCE OF THE
BASIC UNCERTAINTY OUT THERE IS THESE MARKETS ARE NOT WORKING BECAUSE
THERE’S NO FINANCING AVAILABLE AND THOSE THREE THINGS TOGETHER MAKE IT
VERY HARD TO ULTIMATELY DECIDE, AND FOR THE MARKET TO DECIDE, WHAT THE
ULTIMATE LOSSES ARE GOING TO BE AND WHERE THEY’RE GOING TO END UP ACROSS
THE SYSTEM. BUT IF WE MOVE TO DO AN AGGRESSIVE PROGRAM OF RECOVERY, WE
MOVE ON THE HOUSING FRONT TO HELP ADDRESS THE HOUSING CRISIS, AND IF WE
TAKE AGGRESSIVE ACTION TO HELP RESTORE THE FLOW OF CREDIT IN THE
FINANCIAL SYSTEM BY PROVIDING SUBSTANTIAL FINANCING TO THE MARKETS THAT
LEVERAGE PRIVATE CAPITAL, THEN WE’LL HELP REDUCE THAT SOURCE OF
UNCERTAINTY AND THAT WILL ALLOW THE MARKETS TO START GRADUALLY BEGIN
FUNCTIONING AGAIN.
WILLIAMS: LET’S TALK ABOUT A WORLD YOU ARE VERY FAMILIAR WITH AND THAT’S
WALL STREET. SHOULD THE SYSTEM OF COMPENSATION, I.E., WALL STREET
BONUSES THAT HAVE BEEN EVERYONE’S favourite TARGET AND UNDER FIRE SO MUCH
OF LATE, SHOULD THAT CHANGE?
GEITHNER: ABSOLUTELY. AND IT’S GOING TO HAVE TO CHANGE. WE’RE FOCUSED
NOT JUST ON TRYING TO MAKE SURE THE CONDITIONS CONGRESS PASSED ARE BEING
MET AND ENFORCED, BUT WE’VE SET OUT NEW CONDITIONS THAT WOULD APPLY TO
NEW FORMS OF ASSISTANCE TO THEY SYSTEM, BUT AS IMPORTANT AS THAT, WE
NEED TO TRY TO TRANSFORM THE OVERALL SYSTEM OF INCENTIVES AROUND THE
FINANCIAL SYSTEM BECAUSE THOSE INCENTIVES WERE PART OF WHAT CAUSED THIS
CRISIS, AND WE NEED TO MAKE SURE THAT REWARDS ARE MORE TAILORED TO THE
RISKS BEING TAKEN AND THAT BOARDS OF DIRECTORS DO A BETTER JOB OF
PUTTING LIMITS AND CONSTRAINTS ON RISK-TAKING AS A COMPLEMENT TO THOSE
BROAD REFORMS TO COMPENSATION. WE’RE GOING TO INITIATE A PROCESS TO TRY
TO BRING A NEW SET OF GUIDELINES AND FRAMEWORK TO MAKE SURE WE BRING
ABOUT THOSE BROADER FORMS. BUT YOU’RE ABSOLUTELY RIGHT THIS HAS TO
CHANGE.
WILLIAMS: MR. SECRETARY, WE’RE GOING TO ASK YOU TO STAY HERE.THIS VACANT
SEAT NEXT TO ME IS GOING TO BE FILLED BY CNBC’S STEVE LIESMAN. AFTER WE
COME BACK FROM A SHORT BREAK, THE QUESTIONING CONTINUES DURING OUR LIVE
INTERVIEW WITH THE MAN OF THE HOUR, THE MAN OF THIS DAY CERTAINLY IN
TERMS OF OUR NEWS, SECRETARY OF THE TREASURY TIM GEITHNER. WE’LL
CONTINUE FROM WASHINGTON RIGHT AFTER THIS.
WILLIAMS: WE ARE BACK LIVE HERE ON CNBC FROM THE DEPARTMENT OF THE
TREASURY IN WASHINGTON. ADJACENT TO THE WHITE HOUSE. OUR GUEST,
SECRETARY OF THE TREASURY TIM GEITHNER, WHO HAS BEEN KIND ENOUGH TO JOIN
US AFTER HIS SPEECH TODAY ON WHAT’S BEEN CALLED THE BANK RESCUE OR
BAILOUT PLAN. AS YOU CAN SEE, I’M JOINED BY CNBC’S STEVE LIESMAN.
BEFORE I HAND OVER THE QUESTIONING TO MY COLLEAGUE, MR.SECRETARY, ONE
QUESTION TO BEGIN THIS SECOND SEGMENT HAS TO DO WITH YOU. WE WERE
JOKING AS YOU WALKED INTO THE ROOM, THE GRAPHIC ON THE SCREEN ON CNBC
WAS IS GEITHNER’S NECK ON THE LINE.IT’S GOTTEN AWFULLY PERSONAL HERE.
AS YOU KNOW, AT LEAST ONE COLUMNIST CALLED YOUR GETTING THIS JOB THE
ADMINISTRATION’S MULLIGAN. I HAD A DEMOCRAT — SENIOR DEMOCRAT IN
WASHINGTON SAY TO ME, GEITHNER GOT IN UNDER THE WIRE. DASCHLE WAS NOT
SO FORTUNATE. HAS THIS BEEN MORE PERSONAL THAN YOU THOUGHT, AND HAS
YOUR OWN TAX TROUBLE UNDERMINED AT ALL THE JOB YOU’RE TRYING TO DO?
GEITHNER: BRIAN, I SCREWED UP, BUT MY FOCUS IS ON HELPING THIS PRESIDENT
SOLVE THIS COUNTRY’S PROBLEMS, AND EVERYTHING I DO IS GOING TO BE
MOTIVATED BY HELPING HIM DO THE EXTRAORDINARY THINGS WE’RE GOING TO
NEED TO DO TO GET THIS ECONOMY BACK ON TRACK.
WILLIAMS: STEVE?
LIESMAN: MR. SECRETARY, THERE WAS AN EXPECTATION I THINK COMING INTO
TODAY’S ANNOUNCEMENT THAT YOU HAD FIGURED A LOT OF STUFF OUT, AND THEN
WE’RE STRUCK BY LINES IN YOUR SPEECH WHEN IT COMES TO THIS
PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP, WE’RE EXPLORING A RANGE OF DIFFERENT
STRUCTURES. IT SUGGESTS THAT THE TREASURY ISN’T FIGURED THESE THINGS
OUT YET AND THAT YOU HAVEN’T DECIDED ABOUT THE HARD CHOICES THAT HAVE
TO BE MADE ABOUT HOW TO VALUE THE ASSETS.HAVE YOU MADE THOSE CHOICES
YET?
GEITHNER: STEVE, WE’RE GOING TO BE VERY CAREFUL TO GET THIS RIGHT, AND
WE’RE NOT GOING TO PUT OUT DETAILS THIS WILL WE ARE CONFIDENT THAT WE’VE
GOT THE RIGHT STRUCTURE THAT’S GOING TO ACHIEVE THE OBJECTIVES TO TRY TO
BRING PRIVATE CAPITAL IN
ALONGSIDE GOVERNMENT FINANCING TO GET THE MARKETS WORKING AGAIN. AS
YOU KNOW, THIS IS ENORMOUSLY COMPLICATED.THERE ARE A MILLION IDEAS HOW
BEST TO DO THIS. BUT WHAT WE’VE GOT DO HERE IS MAKE SURE WE’RE BEING
EXCEPTIONALLY CAREFUL THAT THE TAXPAYER IS BEING PROTECTED, THAT WE’RE
TAKING RISKS WE UNDERSTAND, AND THAT WE’RE USING THESE RESOURCES IN A
WAY THAT’S GOING TO GIVE THE MAXIMUM BENEFIT IN GETTING THESE MARKETS
GOING AGAIN, AND WE’RE GOING TO CONSULT WIDELY, BE VERY OPEN TO
SUGGESTIONS. THERE ARE LOTS OF DIFFERENT IDEAS OUT THERE, BUT THIS
BASIC STRUCTURE, WHICH WILL LEVERAGE PRIVATE CAPITAL WITH GOVERNMENT
FINANCING WE BELIEVE OFFERS THE BEST PROSPECT TO ACHIEVE THIS BASIC
ATTEMPT TO GET THE MARKETS
WORKING AGAIN WITH THE LEAST RISK TO THE TAX PAYER NOT HAVING THE
GOVERNMENT UNDERSTAND THE BASIC RISKS WE ARE TAKING .
LIESMAN: COULD YOU GIVE US AN EXAMPLE OF HOW THIS WOULD WORK? I THINK
THAT’S WHAT THE MARKET REALLY CARES ABOUT.YOU’RE DEDICATED $100 BILLION
OF THE T.A.R.P. FUNDS FOR THESE ASSET PURCHASES. HOW WOULD YOU THEN
— HOW MUCH PRIVATE CAPITAL —
GEITHNER: WE HAVEN’T SAID EXACTLY — IT’S GOING TO DEPEND ON WHAT THE
STRUCTURE IS, BUT THE —
LIESMAN: GIVE US A WAY THAT A PRIVATE INVESTOR CAN COME IN AND USE
THIS FUND TO TAKE ASSETS OFF OF SOME OF THE BANK’S BOOKS.
GEITHNER: LET ME STEP BACK FOR ONE SEC. A LOT OF CHALLENGES, BUT ONE OF
THE MOST ACUTE CHALLENGES IS THE ABSENCE OF THE AVAILABILITY OF
FINANCING TO PUT TO WORK TO HELP CLEAN UP THESE BALANCE SHEETS AND GET
THE MARKETS GOING AGAIN.THAT’S SOMETHING THE MARKET CANNOT NOW DO,
CANNOT NOW PROVIDE.THAT’S REALLY SOMETHING ONLY GOVERNMENTS AND CENTRAL
BANKS CAN DO.A NECESSARY PATH IS GOING TO HAVE THE GOVERNMENT USE THAT
CAPACITY TO PROVIDE FINANCING IN A WAY TO HELP GET PRIVATE MARKETS
IN.AS YOU KNOW, PART OF THE REASON WHY THE MARKETS AREN’T WORKING IS
BECAUSE THERE’S NO LIQUIDITY IN THE MARKETS AND BECAUSE OF THE ACUTE
UNCERTAINTY OUT THERE ABOUT WHETHER THERE WILL BE FINANCING AVAILABLE.
SO WHAT WE’RE TRYING TO DO IS DESIGN A STRUCTURE WHERE THE GOVERNMENT
WILL COME IN WAYS THAT ALLOW SOME PRIVATE CAPITAL TO COME IN, TOO, AND
USE THAT DISCIPLINE TO TRY TO MAKE SURE THAT WE’VE GOT A CAREFULLY
DESIGNED VALUATION FOR THESE BASIC ASSETS. NOW, I KNOW YOU’RE
INTERESTED IN THIS PROGRAM AND AN IMPORTANT PART OF THE PROGRAM, BUT
VERY IMPORTANT TO FOCUS ON THESE TWO OTHER COMPONENTS OF THIS PROGRAM
BECAUSE WE’RE NOT GOING TO GET THROUGH THIS WITHOUT MAKING SURE THAT THE
BANKS ARE STRONG ENOUGH TO LEND IN A DEEPER RECESSION AND WE NEED TO
GET THESE SECURITIZATION MARKETS GOING AGAIN, TOO, AND SO WE’VE GOT A
VERY DRAMATICALLY EXPANDED BUT CAREFULLY DESIGNED PROGRAM, THE DETAILS
OF WHICH ARE WIDELY UNDER STOOD IN THE MARKET TODAY.WE’RE CONFIDENT THAT
WILL BE VERY EFFECTIVE IN BRINGING DOWN THE SPREADS AND GETTING THE
MARKETS GOING AGAIN.YOU NEED TO LOOK AT THE THREE THINGS TOGETHER.
THEY WORK TOGETHER.
LIESMAN: WHEN YOU DO THE STRESS TEST ON THESE BANKS, WILL BIG BANKS BE
CLOSED DOWN?WILL THEY BE TAKEN OVER BY THE NATIONAL GOVERNMENT?
GEITHNER: STEVE, OUR OBJECTIVE AND REALLY OUR OBLIGATION IS TO TRY TO
MAKE SURE WE PRESERVE THIS FINANCIAL SYSTEM IN PRIVATE
HANDS, AND WHERE WE HAVE TO DO EXCEPTIONAL THINGS AGAIN TO HELP
PROTECT THE ECONOMY AS A WHOLE, THAT WE WANT TO DO SO IN WAYS IN WHICH
PRIVATE CAPITAL WILL REPLACE PUBLIC CAPITAL AS SOON AS
POSSIBLE.GOVERNMENTS ARE NOT GOOD AT RUNNING BANKS.
LIESMAN: IT’S BEEN MY PLEASURE TO ASK MANY SECRETARIES IF THEY SUPPORT A
STRONG DOLLAR AND WHAT IN GOD’S NAME THAT MEANS
GEITHNER: ABSOLUTELY.A STRONG DOLLAR IS IN THE INTEREST OF THE UNITED
STATES. OUR OBLIGATION IS TO TRY TO MAKE SURE WE ARE PURSUING POLICY
THAT IS WILL IMPROVE CONFIDENCE IN AMERICANS AND AROUND THE WORLD THAT
WE’RE DOING THINGS THAT WILL HELP THIS COUNTRY STRONGER IN THE FUTURE,
TO GROW MORE RAPIDLY, AND DO SO IN WAYS THAT ARE BASICALLY RESPONSIBLE
WITH THE RESOURCE RSS OF THE PUBLIC.
WILLIAMS: TOMORROW A LOT OF PROMINENT BANKERS ARE GOING BEFORE CONGRESS
AND WE MAY HEAR MORE THAN ONE MEMBER OF CONGRESS SAYING SOMEBODY
OUGHT TO GO TO JAIL FOR WHAT HAS HAPPENED IN THIS COUNTRY.YOU JUST TODAY
IN OUR PRESENCE HAVE SAID I SCREWED UP. WE’VE HEARD THE PRESIDENT USE
THAT VERY SAME PHRASE ABOUT ANOTHER MATTER WITHIN THE LAST FEW DAYS.
YET THERE’S BEEN AN APPALLING LACK OF ACCOUNTABILITY AT THE TOP OF THE
BANKING INDUSTRY.WHERE IS THE ACCOUNTABILITY? IS IT TIME WE HEARD IT?
GEITHNER: I AGREE AND VERY MUCH SHARE THE BASIC VIEW THAT THE QUALITY
OF JUDGMENTS YOU HAVE SEEN ACROSS THE FINANCIAL SYSTEM ARE JUST DEEPLY
TROUBLING. AS I SAID TODAY, THEY HAVE MADE OUR JOB SO MUCH HARDER
BECAUSE IT MAKES IT SO MUCH HARDER TO
EXPLAIN TO PEOPLE WHY THE THINGS WE THINK ARE NECESSARY TO HELP AGAIN,
HELP SMALL BUSINESSES AND FAMILIES GET ACCESS TO CREDIT,ARE NECESSARY
AND IMPORTANT. WE NEED TO BRING A MUCH HIGHER STANDARD OF BASIC
RESPONSIBILITY AND CARE OF JUDGMENT ACROSS THE SYSTEM. I KNOW THE
PRESIDENT BELIEVES THIS STRONGLY, AND IT IS IN THE INTERESTS OF THOSE
INSTITUTIONS AND THEIR BOARDS OF DIRECTORS THAT THEY DEMONSTRATE, AGAIN,
A HIGHER QUALITY OF BASIC JUDGMENT.
LIESMAN: MR. SECRETARY, WE’VE NOT HAD THE CHANCE TO ASK YOU IN ADDITION
ABOUT YOUR THOUGHTS ABOUT HOW TO SOLVE THE PROBLEMS IN THE AUTO
INDUSTRY. ARE YOU IN favour OF ADDITIONAL ASSISTANCE, EXTENDING THE
LOANS THAT WERE GIVEN AND PROVIDING MORE MONEY TO THE AUTOMOBILE
INDUSTRY?
GEITHNER: STEVE, THANKS FOR ASKING ABOUT THAT.AS YOU KNOW, ON FEBRUARY
17th WE’RE GOING TO SEE THE — AT LEAST THE INITIAL OUTLINES OF THE
BROADER RESTRUCTURING PLANS THAT THESE COMPANIES BELIEVE ARE NECESSARY
TO GET THEMSELVES ON A PATH WHERE THEY’RE GOING TO BE FINANCIALLY
VIABLE WITHOUT GOVERNMENT ASSISTANCE. IF THERE IS A CASE TO USE PUBLIC
RESOURCES IN SUPPORT OF THAT OUTCOME, AND WE CAN MAKE THE CASE TO THE
AMERICAN PEOPLE THAT WE’RE GOING TO ACHIEVE THROUGH THAT MECHANISM A
SUFFICIENT RESTRUCTURING AGAIN TO LEAVE THESE COMPANIES WHERE THEY WILL
BE STRONG ENOUGH IN THE FEW TO SURVIVE WITHOUT GOVERNMENT SUPPORT, WE
WILL LOOK VERY CAREFULLY AT THE BEST WAY TO DO THAT.
WILLIAMS: MR. SECRETARY, KNOWING AND FEW UNDERSTAND THIS BETTER THAN
YOU DO, THAT UNEMPLOYMENT IS A LAGGING INDICATOR, THAT AFTER THE LAST
TWO RECESSIONS IT HAS CONTINUED TO GO UP WHEN THINGS HAVE ACTUALLY
LEVELED OUT, WHAT IS IT YOU THINK WE’RE IN? THERE’S SOME ARGUMENT OVER
NOMENCLATURE THESE DAYS, A RECESSION OR THE FIRST PORTION OF A
DEPRESSION.
GEITHNER: THIS IS A RECESSION, AND YOU’RE RIGHT THAT THE PACE OF
DETERIORATION IN AT LEAST PARTS OF OUR ECONOMY, NOT EVERYWHERE, PACE OF
DETERIORATION IS STILL ACCELERATING.THAT’S WHY IT’S SO IMPORTANT THAT
THE GOVERNMENT MOVE QUICKLY AND WITH FORCE TO TRY TO BRING THE KIND OF
SUPPORT NEEDED TO GET — TO HELP PRESERVE JOBS AND SUPPORT PRIVATE
INVESTMENT, BUT IT’S ALSO WHY IT’S STILL IMPORTANT WE MOVE ON THE
HOUSING FRONT AND WHY WE NEED TO GET THE FINANCE SYSTEM WORKING WITH
RECOVERY INSTEAD OF AGAINST IT. THINGS ARE STILL DETERIORATING IN SOME
PARTS OF THE ECONOMY AND WE NEED TO SLOW THE PACE OF DETERIORATION AND
LAY A FIRMER FOUNDATION FOR RECOVERY.
WILLIAMS: STEVE LIESMAN GETS THE LAST QUESTION.
LIESMAN: A YEAR FROM NOW IF WE’RE SITTING HERE WILL YOU BE ABLE TO SAY
WITH CONFIDENCE THAT THE BANKING SYSTEM IS BETTER AND THE ECONOMY IS ON
THE MEND?
GEITHNER: I BELIEVE SO, YES.
LIESMAN: WHAT MAKES YOU CONFIDENT?
GEITHNER: BECAUSE I THINK WHAT WE DO AS A COUNTRY WILL BE GUIDED BY THE
BASIC RECOGNITION, WHICH IS TRUE, THAT GOVERNMENTS NEED TO ACT, THEY
NEED TO WORK TO HELP PROVIDE THE KIND OF DEMAND THE PRIVATE SECTOR CAN’T
PROVIDE, TO TAKE THE RISK THE PRIVATE SECTOR CANNOT NOW TAKE, AND IF WE
DO THAT EFFECTIVELY, WE WILL HELP BRING THIS RECOVERY BACK SOONER.
THIS IS A MATTER OF WILL, NOT ABILITY. WE ARE A STRONG COUNTRY WITH
TREMENDOUS RESOURCES.WHAT WE CAN’T DO IS TO FAIL TO ACT.
WILLIAMS: ON BEHALF OF MY COLLEAGUE, STEVE LIESMAN, MR. SECRETARY, THANK
YOU VERY MUCH FOR BEING WILLING TO TAKE OUR QUESTIONS ON LIVE TELEVISION
AFTER YOUR SPEECH. WE APPRECIATE IT.
GEITHNER: NICE TO SEE YOU BOTH.PLEASURE TO HAVE YOU AT THE TREASURY.
WILLIAMS: GOOD TO BE HERE.
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