THE FUTURE OF APPLE

Well-respected Apple analyst Gene Munster of Piper Jaffray gave a presentation on the company’s future at Business Insider’s Ignition conference Wednesday.

Here’s the presentation he gave outlining his predictions for what’s next from Apple.

Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray It's been a good year for Apple Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray So that's it! Where Apple is now and where it's going Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray Gene Munster / Piper Jaffray

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.