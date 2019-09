Here's A Full List Of Companies That Allegedly Have Shady Tax Deals With Luxembourg

REUTERS/Francois Lenoir Jean-Claude Juncker, the new European Commission president, was Luxembourg’s prime minister between 1995 and 2013.

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) this morning revealed the details of hundreds of secret tax deals made between global companies and the government of Luxembourg.

The private deals, which appear to have saved more than 300 companies millions of dollars in tax, are completely legal in Luxembourg.

Here are the 310 companies — which include Pepsi and AIG — named by the ICIJ in their database of leaked documents, which includes 548 private tax rulings and corporation tax returns. We suggest heading over to the database for more context — it’s a fantastic resource.

Here’s the full list (twenty-seven more company names are expected come over the next month):

2PCT

3i

Abbott Laboratories

ABN Amro Group

Abris Capital Partners

Abry Partners

ABS – CBN Broadcasting Corporation

Abu Dhabi Investment Authority

Accenture

ACE Group

Acergy Group (now Subsea 7)

Advent International Corporation

AEA Investors

AHW Capital Management

AIG

Alexander Eriksen

Alfa Group Consortium

Allco Finance Group

Amazon

AMB Property Corporation

Amcon Allied Equity Holdings

Ameriprise Financial

AMP Capital Investors

de Spoelberch Family

Aozora Bank

Apax Partners

Guardian Media Group

Apex Capital Management

Apollo Global Management

Apple

Arcapita

Arch Capital Group

Archangel Diamond Corporation

Arison Group

Artal Group

Ärztekammer Westfalen Lippe

Atomico

Audley Capital Advisors

Avenue Capital Group

Avery Dennison Corporation

AVIVA

AXA Group

Babcock & Brown

Balderton Capital

Ball Corporation

Baloise Group

Banca Delle Marche Group

Banca Popolare Dell’Emilia Romagna

Banco Bradesco

Banco Itaú (now Itaú Unibanco)

Banque Martin Maurel

Baring Private Equity Asia

Bayerische Landesbank

BAYTEX Energy Corp

BC Partners

Belfor

Bjarne Borg

Blackstone Group

Bluebay (now Royal Bank Of Canada)

BNP Paribas / Crédit Agricole

Boston Consulting Group

Bridgepoint

Brookfield Asset Management

Bucher Industries Group

Burberry Group

Cargill

Carlyle Group

Catalyst Investment Managers

CB Richard Ellis Group

Centerbridge Partners

Charterhouse Capital Partners

Chateau De Berne

Cheyne Capital Management

China Petrochemical Corporation (Sinopec)

China Yunnan Metallurgical Group

CIRCOR

CITCO

Citigroup

Cliffs Natural Resources

CNP Assurances

Coach

Commerzbank AG

Companhia Brasileira De Distribuição

COMPASS Group

Cordea Savills

Covidien Group

Credit Suisse

Damovo Group

Dawnay, Day & Co.

Dean Foods

Delff Management

Developers Diversified Realty Corporation

DNB Nor Group

Doughty Hanson

Draper Fisher Jurvetson

DST Systems

State Street Group

Dubai International Capital

DUET Group

Dyson

EFG Group

EMULEX

Encore Consumer Capital

Englefield Capital (now Bregal Capital)

EQT

Equity Trust (now Doughty Hanson)

ESO Capital Group

Eurohold

European Property Investors

EUSA Pharma (now Jazz Pharmaceuticals)

EVRAZ Group

Experian

Fairfax Financial Holdings

FedEx Corp

Fidelity

Field Point Group

Financière Lafayette

Finmeccanica Group

Fonciere Inea

Foresight Group

Foster Wheeler

Foyer Group

FREO Group

Friends Provident

Fung Group

Future Fund

G.J. Hannink

Gategroup

Gazprom

GE Group

Government Of The Emirate Of Abu Dhabi

Gigamedia Limited Group

Gildemeister Group

Glanbia

GlaxoSmithKline

Golden Gate Capital

Golding Capital Partners

Goodman Group

Graymont Group

Great Atlantic & Pacific Tea Company

Groupe Caisse D’Epargne / Groupe Banque Populaire

Groupe LCF Rothschild (now Groupe Edmond De Rothschild)

Groupe Rothschild

Gruppo Banca Sella

Harbinger Group

Hauck & Aufhauser

Health Alliance Group

Heinz

Henderson Group

HG Capital

Hideal Partners

Highland Capital Partners

Hines

HNA Group

Home Credit Group

HSBC

Hutchison Group

Hypo Real Estate Group

IAM

ICAP

Iceberg Qapital

IK Investment Partners

IKEA

Informa

Intelsat

Intergenia

International Flavours & Fragrances

Intesa Sanpaolo Group

Investcorp / Barclays

IVG Immobilien

J Chahine Capital

J.C. Flowers

Jardine Matheson Group

JER Partners

Jones Lang Lasalle

J.P. Morgan

Julius Baer Group

Kaupthing Bank (now Arion Banki)

KBL Lombard International Assurance

King Street Capital Management

Knight Business

Kohler

Landesbank Baden-Württemberg

Langres Investment Limited

Lehman Brothers

Li Family Trusts

Lion Capital

Livingstone Brothers

Lombard Odier

Lubrizol (now Berkshire Hathaway)

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton

Macquarie Group

Mark IV Industries

Maus Freres

McGraw-Gill Companies

Mercapital (now N+1 Group)

Merrill Lynch

SATPO Group

METTLER-TOLEDO

Meyer Bergman

Millipore

Montagu

Moorfield Group

MYLAN

Navistar / Caterpillar

New Gulf Engineering

Nikko Cordial Securities (now SMBC Nikko Securities)

Nippon Sheet Glass

Nordic Capital

Nordson

Northern & Shell

Oaktree Capital Management

Office Depot

Olayan Investments Company Establishment

Olympus Capital Asia

Pacific Century Group

PALA Investments

Palamon Capital Partners

Paloma Industries

Panorama Capital

Paul Capital

Pepsi Bottling Group

Permira

Perry Capital

Procter & Gamble

Prospector Offshore Drilling

Providence Equity Partners

Prudential

Public Sector Pension Investment Board

QUAD-C Partners

Quilvest

Ramius

Reckitt Benckiser

Reso

RMK Timberland Group

Rockspring

Rosebud Real Estate

ROWAN Companies

Rubus International

Sanpaolo Group (now Intesa Sanpaolo Group)

SBERBANK

SCHAWK

Schroders

Ship Trust / Tree Trust

Shire

Signa

SISK Group

Skandinaviska Enskilda Banken

SOCFIN

Société D’administration Et De Gestion Atlantas SAGA

Sportfive Group

SR Technics

Stabilus

STAPLES

STAR Capital Partners

Starwood Capital

Sun Capital

Swire Group

SYKES Enterprises

TDR Capital

Tele Columbus

Tele2 Group

Temenos Group

TEVA Pharmaceutical Industries

The Heesen Family

Tiger Global Management

Tiger Partners

Timberland

TINICUM

TITAN International

TMD Friction

Tower 2008 Charitable Trust

Towerbrook Capital Partners

Trafalgar Overseas

Tyco Group

UBI Banca

UBM Group

UBS

Unibanco Brazil (now Itaú Unibanco)

Unicorn Investment Bank

Unicredit Group

United America Indemnity (now Global Indemnity)

United Technologies Corporation

UPLINE Group

Value-Call

Vastned Offices / Industrial NV

Verizon

Vermilion Energy Trust

Veronis Suhler Stevenson

Vers.Werk Der Zahnärztekammer Westf. Lippe

Vistec Electronic Beam Lithography Group

Vitec Group

Vitruvian Partners

Viva Group

VKGP

Vodafone

Volkswagen Group

VTS Group

Warner Chilcott (now Actavis)

WE Group

Weather Investments

Weatherford International

Wendel Group

WGZ Bank

White Mountains Insurance Group

Wolseley

Wynnchurch Capital

X-rite

Yamana Gold

York Capital Management

