Ford (F), Toyota Sales Awful In October, Again

Ford (F) October sales down 29% year over year. The only good news is that that’s slightly less than last month (34%). Volvo sales are down a shocking 50%.



FORD MOTOR COMPANY OCTOBER 2008 U.S. SALES<br /> ------------------------------------------<br /><br /> October % Year-To-Date %<br /> ------- ------------<br /> 2008 2007 Change 2008 2007 Change<br /> ---- ---- ------ ---- ---- ------<br /> Sales By Brand<br /> Ford 114,969 159,361 -27.9 1,468,488 1,780,286 -17.5<br /> Lincoln 7,399 10,229 -27.7 90,223 112,678 -19.9<br /> Mercury 6,753 12,844 -47.4 103,631 142,587 -27.3<br /> ----- ------ ------- -------<br /> Total Ford,<br /> Lincoln and<br /> Mercury 129,121 182,434 -29.2 1,662,342 2,035,551 -18.3<br /> Volvo 3,717 7,761 -52.1 63,745 88,645 -28.1<br /> ----- ----- ------ ------<br /> Total Ford Motor<br /> Company 132,838 190,195 -30.2 1,726,087 2,124,196 -18.7<br /><br /> Ford, Lincoln and<br /> Mercury Sales By Type<br /> Cars 40,854 55,812 -26.8 591,606 643,813 -8.1<br /> Crossover Utility<br /> Vehicles 22,552 36,852 -38.8 318,455 339,476 -6.2<br /> Sport Utility<br /> Vehicles 9,102 19,730 -53.9 137,498 235,814 -41.7<br /> Trucks and Vans 56,613 70,040 -19.2 614,783 816,448 -24.7<br /> ------ ------ ------- -------<br /> Total Trucks 88,267 126,622 -30.3 1,070,736 1,391,738 -23.1<br /> ------ ------- --------- ---------<br /> Total Vehicles 129,121 182,434 -29.2 1,662,342 2,035,551 -18.3<br /><br /><br /><br /> FORD BRAND OCTOBER 2008 U.S. SALES<br /> ----------------------------------<br /><br /> October % Year-To-Date %<br /> ------- ------------<br /> 2008 2007 Change 2008 2007 Change<br /> ---- ---- ------ ---- ---- ------<br /><br /> Crown Victoria 3,299 5,098 -35.3 42,616 51,286 -16.9<br /> Taurus 2,517 5,361 -53.0 46,167 57,875 -20.2<br /> Fusion 10,836 11,210 -3.3 128,381 123,729 3.8<br /> Focus 10,576 12,934 -18.2 175,958 145,977 20.5<br /> Mustang 4,686 9,156 -48.8 83,557 118,959 -29.8<br /> GT 0 0 NA 0 231 -100.0<br /> - - - ---<br /> Ford Cars 31,914 43,759 -27.1 476,679 498,057 -4.3<br /><br /> Flex 2,017 0 NA 9,569 0 NA<br /> Edge 5,951 14,133 -57.9 99,781 103,809 -3.9<br /> Escape 9,886 12,174 -18.8 135,558 139,911 -3.1<br /> Taurus X 1,329 4,204 -68.4 20,907 34,615 -39.6<br /> ----- ----- ------ ------<br /> Ford Crossover<br /> Utility Vehicles 19,183 30,511 -37.1 265,815 278,335 -4.5<br /><br /> Expedition 3,647 5,931 -38.5 46,919 77,144 -39.2<br /> Explorer 3,991 9,786 -59.2 68,330 118,321 -42.3<br /> ----- ----- ------ -------<br /> Ford Sport Utility<br /> Vehicles 7,638 15,717 -51.4 115,249 195,465 -41.0<br /><br /> F-Series 43,324 51,741 -16.3 436,022 588,952 -26.0<br /> Ranger 3,891 4,775 -18.5 58,706 62,209 -5.6<br /> Econoline/Club Wagon 8,429 12,013 -29.8 109,848 142,776 -23.1<br /> Freestar 0 0 NA 0 2,390 -100.0<br /> Low Cab Forward 30 165 -81.8 775 2,422 -68.0<br /> Heavy Trucks 560 680 -17.6 5,394 9,680 -44.3<br /> --- --- ----- -----<br /> Ford Trucks and Vans 56,234 69,374 -18.9 610,745 808,429 -24.5<br /> ------ ------ ------- -------<br /><br /> Ford Brand 114,969 159,361 -27.9 1,468,488 1,780,286 -17.5<br /><br /><br /><br /> LINCOLN BRAND OCTOBER 2008 U.S. SALES<br /> -------------------------------------<br /><br /> October % Year-To-Date %<br /> 2008 2007 Change 2008 2007 Change<br /><br /> MKS 2,072 0 NA 8,924 0 NA<br /> MKZ 1,309 2,941 -55.5 26,223 28,478 -7.9<br /> Town Car 1,146 477 140.3 12,831 26,057 -50.8<br /> MKX 1,459 3,787 -61.5 25,436 30,737 -17.2<br /> Navigator 1,034 2,358 -56.1 12,771 20,087 -36.4<br /> Mark LT 379 666 -43.1 4,038 7,319 -44.8<br /> --- --- ----- -----<br /><br /> Lincoln Brand 7,399 10,229 -27.7 90,223 112,678 -19.9<br /><br /><br /><br /> MERCURY BRAND OCTOBER 2008 U.S. SALES<br /> -------------------------------------<br /><br /> October % Year-To-Date %<br /> ------- ------------<br /> 2008 2007 Change 2008 2007 Change<br /> ---- ---- ------ ---- ---- ------<br /><br /> Grand Marquis 1,967 3,595 -45.3 25,058 41,875 -40.2<br /> Sable 645 1,818 -64.5 14,356 18,483 -22.3<br /> Milan 1,801 3,222 -44.1 27,535 30,863 -10.8<br /> Mariner 1,910 2,554 -25.2 27,204 30,404 -10.5<br /> Mountaineer 430 1,655 -74.0 9,478 20,262 -53.2<br /> Monterey 0 0 NA 0 700 -100.0<br /> - - - ---<br /><br /> Mercury Brand 6,753 12,844 -47.4 103,631 142,587 -27.3<br /><br /><br /><br /> VOLVO BRAND OCTOBER 2008 U.S. SALES<br /> -----------------------------------<br /><br /> October % Year-To-Date %<br /> ------- ------------<br /> 2008 2007 Change 2008 2007 Change<br /> ---- ---- ------ ---- ---- ------<br /><br /> S40 501 1,113 -55.0 8,638 15,758 -45.2<br /> V50 187 241 -22.4 1,557 2,426 -35.8<br /> S60 612 1,113 -45.0 8,269 15,468 -46.5<br /> S80 424 892 -52.5 9,235 10,850 -14.9<br /> V70 140 218 -35.8 2,812 3,102 -9.3<br /> XC70 469 1,036 -54.7 8,204 10,026 -18.2<br /> XC90 901 2,278 -60.4 16,193 25,749 -37.1<br /> C70 244 388 -37.1 5,142 3,922 31.1<br /> C30 239 482 -50.4 3,695 1,344 174.9<br /> --- --- ----- -----<br /><br /> Volvo Brand 3,717 7,761 -52.1 63,745 88,645 -28.1<br /><br />

