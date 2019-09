The Complete Ranking Of America's 501 Smartest Colleges

Below is the complete ranking of the smartest colleges in America, based on 501 schools with available data. They are ranked by average SAT scores using the methodology described here. The national and liberal arts rankings come from US News, as does the test score data.

On the following list, a (2) next to the school’s name indicates that some or all students aren’t required to supply scores; a (3) indicates that the school did not supply all students it has scores for, or did not tell US News if it had; a (4) indicates that the data is from a previous year, rather than from the most recent year; and a (9) indicates that the school may not require scores from all applicants and that it may not have submitted data for all students. “RNP” means the school’s ranking is not published.

Smarts Rank School Average SAT (M + V) Rank National Universities Rank Liberal Arts 1 California Institute of Technology 1535 10 2 Princeton University 1500 1 2 Harvard University 1500 2 2 Yale University 1500 3 5 University of Chicago 1495 5 5 Harvey Mudd College 1495 16 7 Massachusetts Institute of Technology 1490 7 7 Washington University in St. Louis 1490 14 9 Columbia University 1480 4 10 Stanford University 1475 5 11 Northwestern University 1470 12 12 Vanderbilt University 1465 17 13 Duke University 1455 7 13 Dartmouth College 1455 10 15 Swarthmore College 1450 3 16 University of Pennsylvania 1445 7 16 Rice University 1445 18 16 University of Notre Dame 1445 18 16 Williams College 1445 1 16 Pomona College 1445 4 21 Tufts University 1435 28 21 Amherst College 1435 2 23 Bowdoin College 1430 4 23 Carleton College 1430 7 25 Brown University 1425 14 26 Carnegie Mellon University 1420 23 27 Cornell University 1415 16 27 Haverford College 1415 9 29 Johns Hopkins University 1410 12 29 Claremont McKenna College 1410 9 31 Georgetown University 1405 20 32 Vassar College 1400 13 33 Hamilton College 1390 14 33 Washington and Lee University 1390 14 33 Grinnell College 1390 17 33 Wesleyan University 1390 17 37 Wellesley College 1385 7 37 Reed College (4) 1385 74 39 University of Southern California 1375 23 39 Middlebury College 1375 4 41 Case Western Reserve University 1370 37 41 Northeastern University 1370 49 41 Macalester College 1370 24 44 Emory University 1365 20 44 Rensselaer Polytechnic Institute 1365 41 46 University of Virginia 1360 23 46 Georgia Institute of Technology 1360 36 46 Tulane University (3) 1360 52 46 Colgate University 1360 20 46 Oberlin College 1360 25 46 United States Air Force Academy 1360 25 52 University of California-Berkeley 1355 20 52 Boston College 1355 31 52 College of William and Mary 1355 32 55 New York University 1350 32 55 Davidson College 1350 9 57 Scripps College 1345 25 57 Barnard College 1345 32 59 Bates College (2) 1344 22 60 University of Michigan-Ann Arbor 1340 28 60 Brandeis University 1340 32 60 University of Rochester (2) 1340 32 60 Colorado College (2) 1340 31 64 Colby College (2) 1335 22 65 Wake Forest University (2) 1330 23 65 Whitman College 1330 41 67 University of Miami 1325 47 67 Kenyon College 1325 32 69 Connecticut College (2) 1323 45 70 Smith College (2) 1320 20 70 Mout Holyoke College (2) 1320 38 70 Wheaton College 1320 57 73 University of California-Los Angeles 1315 23 73 Bard College (2) 1315 38 75 Polytechnic Institute of New York University 1310 128 75 University of Richmond 1310 25 75 Bryn Mawr College 1310 30 75 St. John’s College 1310 123 79 Franklin and Marshall College (2) 1307 45 80 Hendrix College 1305 82 80 Hillsdale College 1305 82 82 Binghamton University-SUNY (3) 1303 97 83 University of North Carolina-Chapel Hill 1300 30 83 Lehigh University 1300 41 83 University of Maryland-College Park 1300 62 83 Stevens Institute of Technology 1300 82 83 Colorado School of Mines 1300 91 83 College of the Holy Cross (2) 1300 25 83 Occidental College 1300 41 83 Denison University (9) 1300 50 83 New College of Florida 1300 89 92 George Washington University 1295 52 92 Worcester Polytechnic Institute (2) 1295 62 92 Bucknell University 1295 32 92 Union College (2) 1295 41 96 Lafayette College 1290 36 96 Trinity College 1290 36 98 Boston University 1285 41 98 University of Illinois-Urbana-Champaign 1285 41 98 Brigham Young University-Provo 1285 62 98 Dickinson College (2) 1285 45 98 Centre College 1285 49 98 Gettysburg College (2) 1285 50 98 St. Olaf College 1285 52 98 Rhodes College 1285 54 98 Knox College (2) 1285 82 107 University of California-San Diego 1280 39 107 Southern Methodist University 1280 60 107 Pitzer College (2) 1280 35 107 Lewis & Clark College (2) 1280 74 107 Bennington College (2) 1280 100 112 University of Texas-Dallas 1275 142 113 United States Military Academy (3) 1270 17 113 Thomas Aquinas College 1270 61 115 University of Wisconsin-Madison 1265 41 115 University of Florida 1265 49 115 Ohio State University-Columbus 1265 52 115 University of Tulsa 1265 86 115 Missouri University of Science & Technology 1265 128 115 United States Naval Academy 1265 12 115 Lawrence University (2) 1265 59 115 Kalamazoo College 1265 61 123 American University 1260 75 123 Sewanee-University of the South (2) 1260 38 123 College of the Atlantic (2) 1260 93 126 University of Texas-Austin 1255 52 126 University of Pittsburgh 1255 62 126 Wofford College 1255 65 129 Fordham University 1254 57 130 University of Puget Sound 1249 76 131 Clemson University 1245 62 131 University of Minnesota-Twin Cities 1245 69 131 Texas Christian University 1245 82 131 University of Denver 1245 91 131 St. Louis University 1245 101 131 College of Wooster 1245 65 131 Illinois Wesleyan University 1245 65 131 Gustavus Adolphus College (2) 1245 76 131 Hampshire College (2) 1245 110 140 Muhlenberg College (2) 1240 65 141 University of Georgia 1235 60 141 Stony Brook University-SUNY 1235 82 143 University of California-Santa Barbara 1230 41 143 University of Connecticut 1230 57 143 Skidmore College 1230 45 143 Willamette University 1230 61 143 Austin College 1230 82 148 Pepperdine University 1228 57 149 Grove City College 1226 141 150 University of Washington (3) 1225 52 150 Auburn University 1225 91 150 Flordia State University 1225 91 150 Loyola University Chicago 1225 101 150 Illinois Institute of Technology 1225 109 150 University of Maryland-Baltimore County 1225 158 150 DePauw University 1225 54 150 Beloit College 1225 59 150 Transylvania University 1225 76 150 Cornell College 1225 97 150 Calvin College (2) 1225 100 161 Hobart and William Smith Colleges (2) 1223 61 162 Yeshiva University 1220 47 162 University of San Diego 1220 91 162 Drexel University 1220 97 162 St. Lawrence University (2) 1220 56 162 Earlham College (2) 1220 65 162 Wheaton College (2) 1220 65 168 Virginia Tech 1215 69 168 North Carolina State University-Raleigh 1215 101 168 St. Mary’s College of Maryland 1215 89 171 University of California-Davis 1210 39 171 Soka University of America 1210 41 171 Furman University (2) 1210 52 174 Baylor University 1205 75 174 Marquette University 1205 75 174 Miami University-Oxford 1205 75 174 University of Delaware 1205 75 174 University of Colorado-Boulder 1205 86 174 University of Tennessee 1205 101 174 University of Dayton 1205 112 174 University of the Pacific 1205 112 174 Michigan Technological University 1205 117 183 Allegheny College 1200 82 184 Pennsylvania State University-University Park 1195 37 184 Rutgers, the State University of new Jersey-New Brunswick 1195 69 184 Texas A&M University-College Station (3) 1195 69 184 University of South Carolina 1195 112 184 Southwestern University 1195 65 184 Ursinus College (2) 1195 82 184 Westmont College 1195 94 184 University of North Carolina-Asheville 1195 146 192 University of Vermont 1190 82 192 University of Massachusetts-Amherst 1190 91 194 SUNY College of Environmental Science and Forestry 1185 86 194 University of Alabama 1185 86 194 University of Oklahoma 1185 101 194 Millsaps College 1185 82 194 College of St. Benedict 1185 94 194 Hope College 1185 100 194 Birmingham-Southern College 1185 115 201 Purdue University-West Lafayette 1180 68 201 University of Central Florida 1180 170 203 Clark University (2) 1170 75 203 University of South Florida 1170 170 205 Juniata College (2) 1168 100 206 Michigan State University 1165 73 206 Indiana University-Bloomington 1165 75 206 University of Missouri 1165 97 206 University of Nebraska-Lincoln 1165 101 206 University of St. Thomas 1165 112 206 University of Kentucky 1165 119 206 Clarkson University 1165 121 206 DePaul University (2) 1165 121 206 University of Arkansas 1165 128 206 Hofstra University (2) 1165 135 206 Louisiana State University 1165 135 206 University of Alabama-Huntsville 1165 181 206 St. John’s University 1165 76 206 St. Mary’s College 1165 76 206 Luther College 1165 94 206 Augustana College (9) 1165 100 206 Ohio Wesleyan University 1165 100 206 Lake Forest College (2) 1165 110 206 Coe College 1165 120 206 Wittenberg University (2) 1165 123 206 Nebraska Wesleyan University 1165 146 206 University of Minnesota-Morris 1165 154 206 Centenary College of Louisiana (3) 1165 167 229 Syracuse University 1160 62 229 Agnes Scott College (2) 1160 89 229 Washington College 1160 107 229 Marymount Manhattan College 1160 RNP 233 Wabash College 1158 57 234 Gordon College (3) 1152 138 235 University at Buffalo-SUNY 1150 109 235 George Mason University (2) 1150 141 235 St. Michael’s College (2) 1150 89 235 Stonehill College (2) 1150 115 235 Houghton College 1150 141 240 University of California-Irvine 1145 49 240 University of Iowa (3) 1145 73 240 Iowa State University 1145 101 240 University of Kansas 1145 101 240 University of San Francisco 1145 117 240 Oklahoma State University 1145 142 240 Maryville University of St. Louis 1145 161 240 University of Louisville 1145 161 240 Florida Institute of Technology (3) 1145 167 240 Virginia Military Institute 1145 65 240 Berry College 1145 126 240 William Jewell College (2) 1145 146 252 New Jersey Institute of Technology 1140 150 252 Florida International University 1140 RNP 254 Washington and Jefferson College (2) 1135 97 254 Oglethorpe University 1135 165 256 King’s College 1133 RNP 257 University of Houston 1130 190 258 Colorado State University 1125 121 258 University of Cincinnati 1125 135 258 University of Massachusetts-Lowell 1125 158 258 University of Wyoming 1125 161 258 University of Missouri-St. Louis 1125 RNP 258 Berea College 1125 76 258 Albion College 1125 100 258 Goucher College (2) 1125 110 258 St. Norbert College 1125 134 258 Concordia College-Moorhead 1125 138 258 Wells College (4) 1125 141 258 Carthage College 1125 167 258 College of Idaho 1125 167 258 Lyon College 1125 167 258 Guilford College (2) 1125 173 258 Ouachita Baptist University 1125 173 274 Duquesne University 1120 121 274 St. Anselm College (2) 1120 120 274 Siena College 1120 126 274 Eckerd College 1120 141 274 Hartwick College (2) 1120 161 279 Hampden-Sydney College 1118 97 280 Catholic University of America 1115 121 280 Adelphi University (9) 1115 152 280 Texas Tech University 1115 161 280 Susquehanna University (2) 1115 115 280 Goshen College (3) 1115 141 285 New School (2) 1113 135 286 Temple University (3) 1110 121 286 Arizona State University (2) 1110 142 286 Biola University 1110 177 286 Georgia Southern University 1110 RNP 286 Salem College 1110 156 286 Warren Wilson College (3) 1110 167 292 University of Oregon (3) 1108 109 293 University of Arizona (2) 1107 119 294 University of Utah 1105 121 294 Kansas State University (2) 1105 135 294 University of Mississippi (2) 1105 150 294 University of Alabama-Birmingham 1105 152 294 Virginia Commonwealth University 1105 167 294 Louisiana Tech University 1105 190 294 Montana State University 1105 201 294 Hanover College 1105 115 294 Ripon College 1105 120 294 McDaniel College (3) 1105 126 294 Westminster College 1105 146 294 Simpson College (3) 1105 154 294 Northland College 1105 180 307 University of California-Santa Cruz 1100 86 307 Seton Hall University 1100 128 307 University at Albany-SUNY 1100 128 307 Oregon State University 1100 142 307 Hollins University 1100 110 312 University of New Hampshire 1095 97 312 Azusa Pacific University 1095 173 312 University of North Texas (3) 1095 RNP 312 Drew University (2) 1095 107 312 Randolph College 1095 134 317 University of California-Riverside 1090 112 317 University of Illinois-Chicago 1090 128 317 Ohio University 1090 135 317 Howard University (4) 1090 142 317 Illinois State University (3) 1090 152 317 San Diego State University 1090 152 317 St. John’s University 1090 152 317 Pace University (3) 1090 173 317 University of North Dakota 1090 173 317 University of South Dakota (3) 1090 190 317 University of Montana 1090 201 317 Alma College 1090 126 317 Central College 1090 134 317 Randolph-Macon College (3) 1090 134 317 Georgetown College 1090 146 317 Wartburg College (3) 1090 146 317 Doane College 1090 156 317 Wisconsin Lutheran College 1090 RNP 335 Mississippi State University 1085 142 335 University of Rhode Island 1085 152 335 University of Hawaii-Manoa 1085 158 335 University of Maine 1085 167 335 Utah State University 1085 190 335 University of Missouri-Kansas City (3) 1085 201 335 Trinity International University (3) 1085 RNP 335 Roanoke College 1085 126 335 Ave Maria University (2) 1085 RNP 335 Bethany Lutheran College 1085 RNP 345 University of Texas-Arlington 1080 RNP 345 Linfield College 1080 123 345 Purchase College-SUNY (3) 1080 156 348 Presbyterian College 1075 126 349 University of Idaho 1070 161 349 Andrews University 1070 181 349 North Dakota State University (3) 1070 190 349 University of Colorado-Denver (3) 1070 190 349 University of North Carolina-Charlotte 1070 201 349 Georgia State University 1070 RNP 349 Oakland University (2) 1070 RNP 349 University of Louisiana-Lafayette 1070 RNP 349 Wichita State University (2) 1070 RNP 349 Westminster College 1070 115 349 Whittier College (9) 1070 126 349 Illinois College (2) 1070 156 349 Maryville College 1070 176 349 Green Mountain College (2) 1070 RNP 363 St. John Fisher College 1065 142 363 University of Nevada-Reno 1065 181 363 University of Massachusetts-Boston (3) 1065 RNP 363 Burlington College (2) 1065 RNP 367 Ball State University (2) 1060 181 367 Florida Atlantic University 1060 RNP 367 Sweet Briar College 1060 110 370 Albright College (9) 1058 176 371 Northern Arizona University (2) 1055 RNP 371 Nova Southeastern University 1055 RNP 371 St. Vincent College 1055 146 374 Washington State University 1050 128 374 Central Michigan University 1050 190 374 Kent State University 1050 201 374 South Dakota State University 1050 201 374 Trevecca Nazarene University 1050 RNP 374 University of Memphis 1050 RNP 374 University of Nebraska-Omaha 1050 RNP 374 University of New Orleans 1050 RNP 374 University of South Alabama (2) 1050 RNP 374 University of Texas-San Antonio 1050 RNP 374 University of West Florida 1050 RNP 374 Hiram College 1050 156 374 University of Science and Arts of Oklahoma 1050 RNP 387 East Carolina University 1045 181 387 Principia College 1045 107 387 Moravian College (2) 1045 138 390 Rutgers, the State University of New Jersey-Newark 1042 142 391 Lycoming College (2) 1040 161 391 Eastern Mennonite University 1040 180 391 Bridgewater College 1040 RNP 394 West Virginia University 1035 170 394 Portland State University (3) 1035 RNP 396 Spelman College 1033 65 397 University of La Verne 1030 161 397 St. Mary’s University of Minnesota 1030 173 397 Northern Illinois University 1030 177 397 University of New Mexico 1030 181 397 Western Michigan University 1030 181 397 Edgewood College 1030 190 397 Benedictine University (3) 1030 RNP 397 East Tennessee State University 1030 RNP 397 University of Arkansas-Little Rock (9) 1030 RNP 397 University of Northern Colorado (2) 1030 RNP 397 University of Southern Mississippi 1030 RNP 397 University of Wisconsin-Milwaukee 1030 RNP 397 Wayne State University 1030 RNP 397 Massachusetts College of Liberal Arts (3) 1030 176 397 Erskine College (4) 1030 180 397 Western State Colorado University (3) 1030 RNP 413 University of North Carolina-Greensboro 1025 190 413 Morehouse College 1025 126 415 Old Dominion University 1020 RNP 416 Widener University 1015 181 416 Regent University (3) 1015 RNP 416 Pacific Union College 1015 RNP 419 Bowling Green State University 1010 181 419 Cardinal Stritch University (2) 1010 RNP 419 Cleveland State University (3) 1010 RNP 419 Middle Tennessee State University 1010 RNP 419 University of Alaska-Fairbanks 1010 RNP 419 University of Toledo 1010 RNP 419 Clearwater Christian College 1010 RNP 419 Fort Lewis College 1010 RNP 427 Indiana University-Purdue University-Indianapolis 1005 RNP 427 Sam Houston State University 1005 RNP 427 Simpson University (3) 1005 RNP 430 Virginia Wesleyan College (2) 1000 176 431 Ashland University (4) 995 RNP 431 University of Nevada-Las Vegas 995 RNP 431 Emory and Henry College (3) 995 173 431 SUNY College-Old Westbury (3) 995 RNP 435 Wesleyan College 993 161 436 Southern Illinois University-Carbondale (3) 990 177 436 New Mexico State University 990 190 436 University of Akron 990 RNP 436 Wright State University 990 RNP 436 Fisk University (4) 990 146 436 Monmouth College 990 165 436 American Jewish University (4) 990 167 436 Bryn Athyn College of the New Church 990 RNP 436 Castleton State College 990 RNP 436 Louisiana State University-Alexandria 990 RNP 436 Shorter University (4) 990 RNP 436 University of Wisconsin-Parkside (9) 990 RNP 448 Bay Path College (2) 985 RNP 449 Indiana University of Pennsylvania (3) 980 177 449 Texas A&M University-Commerce 980 RNP 449 Brevard College 980 RNP 452 Holy Cross College (3) 975 RNP 453 Texas A&M University-Corpus Christi (3) 970 RNP 453 Xavier University of Louisiana (3) 970 161 453 Harrisburg University of Science and Technology (2) 970 RNP 453 University of Hawaii-Hilo (3) 970 RNP 457 Virginia Intermont College 969 RNP 458 Eastern Nazarene College 960 RNP 459 Judson College (4) 955 RNP 460 Florida A&M University 950 RNP 460 Spalding University (3) 950 RNP 460 Colorado Mesa University 950 RNP 460 Huston-Tillotson University (4) 950 RNP 460 Shawnee State University (2) 950 RNP 465 University of Virginia-Wise 945 RNP 466 Immaculata University 940 190 466 Barry University 940 RNP 468 Texas Woman’s University (2) 930 RNP 468 University of Pikeville 930 RNP 468 West Virginia State University (3) 930 RNP 471 Indiana State University 920 RNP 471 University of Texas-El Paso (9) 920 RNP 473 Lamar University (3) 915 RNP 474 Our Lady of the Lake University 911 RNP 475 San Diego Christian College (9) 910 RNP 476 Texas A&M University-Kingsville (3) 908 RNP 477 University of Maine-Machias 905 RNP 477 William Peace University 905 RNP 479 Lynn University 900 RNP 479 North Carolina A&T State University 900 RNP 481 Bowie State University 895 RNP 482 Jackson State University (4) 890 RNP 483 Morgan State University 885 RNP 484 Clark Atlanta University (3) 880 RNP 484 Bethany College 880 RNP 484 Claflin University 880 RNP 487 Dillard University 870 RNP 488 Savannah State University (4) 850 RNP 488 Stillman College 850 RNP 490 Tennessee State University 845 RNP 490 Johnson C. Smith University 845 RNP 490 Tougaloo College 845 RNP 493 Bloomfield College 835 RNP 494 Kentucky State University 825 RNP 495 South Carolina State University 820 RNP 495 Texas Southern University 820 RNP 497 Pine Manor College (3) 775 RNP 498 Allen University (2) 760 RNP 498 Lane College 760 RNP 500 Bennett College (9) 750 RNP 501 Rust College 735 RNP

