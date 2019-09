Former Reuters Exec Just Got Sanctioned By The Russians

Congratulations are in order to Chrystia Freeland.

The former top editor at Reuters — who is now a Member of Parliament in Canada — was just named on a list of Canadians have been the subject of retaliatory sanctions by Russia.

Here’s the whole list. Freeland — who represents Toronto Centre in Parliament — is #11 on the list.

1. Кристин Хоган (Christine Hogan) – советник Премьер-министра по внешней и оборонной политике; 2. Уэйн Вутерс (Wayne G.Wouters) – руководитель Аппарата Премьер- министра, клерк Тайного Совета; 3. Жан-Франсуа Трамбле (Jean-Francois Tremblay) – заместитель руководителя Аппарата Премьер-министра; 4. Эндрю Шир (Andrew Sheer) – спикер Палаты общин Парламента; 5. Питер ван Лоан (Peter Van Loan) – руководитель фракции Консервативной партии в Палате общин Парламента; 6. Рэйнел Андрейчук (Raynell Andreychuk) – председатель Комитета по иностранным делам и международной торговле Сената Парламента; 7. Дин Эллисон (Dean Allison) – председатель Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Парламента; 8. Поль Дюар (Paul Dewar) – заместитель председателя Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Парламента; 9. Ирвин Котлер (Irwin Cotler) – заместитель председателя подкомитета по правам человека Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Парламента; 10. Тед Опитц (Ted Opitz) – член Палаты общин Парламента; 11. Кристия Фриленд (Christia Freeland) – член Палаты общин Парламента; 12. Джеймс Безан (James Bezan) – член Палаты общин Парламента; 13. Пол Грод (Paul Grod) – президент Канадского украинского конгресса.

Surely she’s very proud.

Russia announced similar retaliatory sanctions against US politicians last week, prompting all kinds of hilarious responses.

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.