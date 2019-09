The Best Outdoor Dining Restaurants In The US

As the weather warms up and people shed their bulky winter wear, it’s the perfect time to take your food al fresco.

Restaurant review and reservation website OpenTable just released its list of the 100 best outdoor dining restaurants in America, just in time for the summer season.

Unsurprisingly, the sunny states of California and Florida are highly represented on this list, with 38 and 23 restaurants respectively. Hawaii followed with 16 restaurants.

To come up with the list, OpenTable looked at the combined opinions of more than 5 million verified OpenTable user views for approximately 19,000 restaurants all over the U.S.

These are the 100 restaurants, in alphabetical order, that made it:

A Fish Called Avalon — Miami Beach, Florida

Alexander’s — Naples, Florida

Auberge du Soleil — Rutherford, California

BALEENnaples — Naples, Florida

Barbatella — Naples, Florida

Beachcomber Café-Crystal Cove — Newport Coast, California

Beachhouse-Moana Surfrider — Honolulu, Hawaii

Blue Agave Club — Pleasanton, California

Blue Dragon Restaurant — Kamuela, Hawaii

Brooks’ Bar & Deck at Edgewood Tahoe — Stateline, Nevada

Brown’s Beach House-The Fairmont Orchid — Kohala Coast, Hawaii

Café Amelie — New Orleans, Louisiana

Café Jardin at Sherman Gardens — Corona Del Mar, California

Café Malaga — McKinney, Texas

Café Pinot — Los Angeles, California

Caffe Riace — Palo Alto, California

Carbon Beach Club Restaurant at Malibu Beach Inn — Malibu, California

Cavatina at Sunset Marquis — West Hollywood, California

Chart House Restaurant — Fort Lauderdale, Florida

Circles Waterfront Dining — Apollo Beach, Florida

Coliseum Pool & Grill-The Resort at Pelican Hill — Newport Coast, California

Corks at Russian River Vineyards — Forestville, California

The Deck on Laguna Beach — Laguna Beach, California

The Dining Room at El Encanto — Santa Barbara, California

Duke’s Beach House Maui — Lahaina, Hawaii

EDEN EAST — Austin, Texas

El Chorro — Paradise Valley, Arizona

Ferraro’s Bar e Ristorante Maui — Wailea, Hawaii

Five Palms Beach Grill — Kihei, Hawaii

Fuego-Maya Hotel — Long Beach, California

Gannon’s — Wailea, Hawaii

Geoffrey’s Restaurant — Malibu, California

George’s Ocean Terrace — La Jolla, California

GG’s Waterfront Bar & Grill — Hollywood, California

Gigino at Wagner Park — New York, New York

Glass-wine. bar. kitchen. at Ledges Hotel — Hawley, Pennsylvania

Gracias Madre — West Hollywood, California

Hau Tree Lanai — Honolulu, Hawaii

Havana 1957 — Miami Beach, Florida

The House Brasserie — Scottscale, Arizona

House of Tricks — Tempe, Arizona

Hula Grill-Kaanapali — Lahaina, Hawaii

Island Lava Java Bistro — Kailua, Hawaii

JB’s On The Beach — Deerfield Beach, Florida

Jimmy’s Famous American Tavern — San Diego, California

JRDN Restaurant — San Diego, California

Kamuela Provision Co. — Waikoloa, Hawaii

Laishley Crab House — Punta Gorda, Florida

Las Campanas — Riverside, California

Latitudes — Key West, Florida

L’Auberge Restaurant on Oak Creek — Sedona, Arizona

Lon’s at The Hermosa — Paradise Valley, Arizona

Marche Bacchus — Las Vegas, Nevada

mi Tomatina — Winter Park, Florida

MiraMare — Naples, Florida

Nikita Malibu — Malibu, California

Nine One Five — Key West, Florida

The Oar Steak and Seafood Grill — Patchogue, New York

Oasis — Kapaa, Hawaii

Oceans 234 — Deerfield Beach, Florida

Ola at Turtle Bay — Kahuku, Hawaii

Old Angler’s Inn — Potomac, Maryland

O’Neill’s Bar & Grill — Mission Viejo, California

Ophelia’s on the Bay — Sarasota, Florida

Pacific’O — Lahaina, Hawaii

Paradise Cove Beach Café — Malibu, California

Park Tavern — Delray Beach, Florida

Passerelle Bistro — Greenville, South Carolina

The Patio at Las Sendas — Mesa, Arizona

Peacock Garden Café — Coconut Grove, Florida

Perch LA — Los Angeles, California

Pier 290 — Williams Bay, Wisconsin

Plumeria Beach House — Kahala, Hawaii

Portico Restaurant — Richmond, Virginia

Poseidon — Del Mar, California

The Ranch House — Ojai, California

Red Fish Grill — Miami, Florida

The Restaurant at Ponte — Temecula, California

Rick’s Café Boatyard — Indianapolis, Indiana

Rita’s Kitchen at Camelback Inn — Scottsdale, Arizona

Rustic, Francis’s Favourites — Geyserville, California

Saint Ann Restaurant and Bar — Dallas, Texas

Serafina by The Water — Fort Lauderdale, Florida

Sheerwater Restaurant at the Hotel Del Coronado — Coronado, California

Sonoma Wine Garden — Santa Monica, California

Splashes at Surf & Sand Resort — Laguna Beach, California

Stone Brewing World Bistro & Gardens — Escondido, California

Stonehouse at San Ysidro Ranch — Santa Barbara, California

Sundy House — Delray Beach, Florida

Sunset Terrace-Omni Grove Park Inn — Asheville, North Carolina

Tommy Bahama’s Restaurant & Bar — Naples, Florida

The Turtle Club — Naples, Florida

‘Ulu Ocean Grill and Sushi Lounge — Kaupulehu, Hawaii

Underdog Wine Bar & Lounge — Livermore, California

Union on Yale — Claremont, California

Veranda Fireside Lounge & Restaurant — San Diego, California

West Shore Café — Homewood, California

Wilshire — Santa Monica, California

Woodshed Smokehouse — Fort Worth, Texas

Zin Bistro Americana — Westlake Village, California

Business Insider Emails & Alerts Site highlights each day to your inbox. Email Address Join

Follow Business Insider Australia on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram.