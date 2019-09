April Earnings Calendar: Google (GOOG) On Tap Tomorrow

(Times are company conference calls. All times ET.)



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 1









2





5





6









7





8









9









12





13

Intel Corp: INTC, Q1 2010, 2:30 PM

Linear Technology: LLTC, Q3 2010, TBD

14

JP Morgan Chase: JPM, Q1 2010, 9 AM

15

Google: GOOG, Q1 2010, 4:30 PM

16

Ericsson Telephone Company: ERIC, Q1 2010, 8 AM

General Electric: GE, Q1 2010, 8:30 AM

Bank Of America: BAC, Q1 2010, 9:30 AM

Gannett: GCI, Q1 2010, 10 AM

19

Citigroup: C, Q1 2010, 11 AM

IBM: IBM, Q1 2010, 4:30 PM ET

20

Omnicom: OMC, Q1 2010, 8:30 AM

US Bancorp: USB, Q1 2010, 9 AM

Journal Communications: JRN, Q1 2010, 11 AM

Goldman Sachs: GS, Q1 2010, 11 AM

Apple: AAPL, Q2 2010, 5 PM

Yahoo: YHOO, Q1 2010, 5 PM

21

Suntrust: STI, Q1 2010, 8 AM

EMC: EMC, Q1 2010, 8:30 AM

Wells Fargo: WFC, Q1 2010, 9:30 AM

AT&T: T, Q1 2010, 10 AM

Morgan Stanley: MS, Q1 2010, 11 AM

Media General: MEG, Q1 2010, 11 AM

eBay Inc: EBAY, Q1 2010, 5 PM

ETrade: ETFC, Q1 2010, 5 PM

SanDisk SNDK, Q1 2010, 5 PM

Netflix: NFLX, Q1 2010, 6 PM

22

Nokia Corporation: NOK, Q1 2010, 8 AM

Verizon: VZ, Q1 2010, 8:30 AM

PNC: PNC, Q1 2010, 8:30 AM

American Greetings: AM, Q4 2010, 9 AM

New York Times Company: NYT, Q1 2010, 11 AM

McClatchy Company: MNI, Q1 2010, 12 PM

Amazon: AMZN, Q1 2010, 5 PM

Microsoft: MSFT, Q3 2010, 5:30 PM

23

Xerox: XRX, Q1 2010, 10 AM

26

TravelZoo: TZOO, Q1 2010, 11 AM

RadioShack: RSH, Q1 2010, TBD





27

McGraw-Hill: MHP, Q1 2010, 8:30 AM

Earthlink: ELNK, Q1 2010, 8:30 AM

Office Depot: ODP, Q1 2010, 9 AM

DreamWorks: DWA, Q1 2010, 4:30 PM

28

Sprint Nextel Corporation: S, Q1 2010, 8 AM

Comcast: CMCSA, Q1 2010, 8:30 AM

Dice Holdings: DHX, Q1 2010, 8:30 AM

AOL: AOL, Q1 2010, 10 AM

Meredith: MDP, Q3 2010, 11 AM

InterActiveCorp: IACi, Q1 2010, 11 AM

Martha Stewart Living: MSO, Q1 2010, 11 AM

Akamai: AKAM, Q1 2010, 4:30 PM

DivX: DIVX, Q1 2010, 4:30 PM

Verisign: VRSN, Q2 2010, 5 PM

Shutterfly: SFLY, Q1 2010, 5 PM

Comscore: SCOR, Q1 2010, 5 PM

29

Motorola: MOT, Q1 2010, 8 AM

Time Warner Cable: TWC, Q1 2010, 8:30 AM

Interpublic: IPG, Q1 2010, 8:30 AM

BSkyB: BSY, Q3 2009, 10 AM

Primedia: PRM, Q1 2010, 10 AM

Digital River: DRIV, Q1 2010, 4:45 PM

Monster Worldwide: MNST, Q1 2010, 5 PM

Expedia: EXPE, Q1 2010, 5 PM

Dun & Bradstreet: DNB, Q1 2010, 5 PM (Earnings Release Only, Call takes place 5/10)

30





