These were the best TV commercials of the last quarter

We see dozens of TV ads every month, but it’s difficult to remember those that really grabbed us.

Each quarter, advertising analytics company Ace Metrix pulls out the top-performing ads across 31 categories, including retail, fast food chains, insurance, and mobile devices.

Ace Metrix tested around 2,000 ads during Q2. Standout spots over the past few months were, surprisingly, functional ads that educated viewers about the product. Ace Metrix tests the ads with more than 150,000 consumers, giving each commercial a score (between 1-950) based on 96 measures such as watchability, desire, relevance, change, attention, information, likeability, and persuasion.

We’ve ranked the ads based on their Ace Score.

Herbal Essences -- 'Take Your Hair to Paradise.' Ace Score: 535. Category: Hair. (video provider='youtube' id='OwxTftl0qkU' size='xlarge' align='center') Cover Girl -- 'Pink: The Super Hero Makeup.' Ace Score: 547. Category: Cosmetics. (video provider='youtube' id='97z8WZXrCCo' size='xlarge' align='center') Samuel Adams -- 'Summer Ale.' Ace Score: 552. Category: Beer. (video provider='youtube' id='_hRnbo0htnc' size='xlarge' align='center') Zillow.com -- 'Life to Happen.' Ace Score: 552. Category: Real estate. (video provider='youtube' id='qSiV3nmB9u0' size='xlarge' align='center') Warner Brothers Video Games -- 'The Batman.' Ace Score: 582. Category: Video games and consoles. (video provider='youtube' id='X-jHY2QmTXo' size='xlarge' align='center') Aleve -- 'Bennie's Best Friend.' Ace Score: 590. Category: Pharmaceutical. (video provider='youtube' id='xuhAKS6Ee0o' size='xlarge' align='center') Smirnoff Ice -- 'Refreshing.' Ace Score: 593. Category: Spirits. (video provider='youtube' id='2Q-tIkwTCiQ' size='xlarge' align='center') Vaseline -- 'Moisturizing the Skin Every Day.' Ace Score: 600. Category: Skin. (video provider='youtube' id='QQA_AOqCLqU' size='xlarge' align='center') Travellers -- 'Extraordinary.' Ace Score: 605. Category: Insurance. (video provider='youtube' id='-0sI1MBbm90' size='xlarge' align='center') Nike -- 'Better For It.' Ace Score: 615. Category: Apparel and footwear. (video provider='youtube' id='WF_HqZrrx0c' size='xlarge' align='center') Honda -- 'The Mixture.' Ace Score: 618. Category: Non-luxury auto. (video provider='youtube' id='c39ARQR0LS4' size='xlarge' align='center') E*Trade -- 'Intuitions.' Ace Score: 618. Category: Banking. (video provider='youtube' id='Kgjv-_s9BgU' size='xlarge' align='center') Band-Aid -- 'For the Things You Cherish.' Ace Score: 629. Category: Personal care. (video provider='youtube' id='VbqVICDF_Fg' size='xlarge' align='center') Microsoft -- 'It's New.' Ace Score: 629. Category: Technology hardware. (video provider='youtube' id='ITeZtz2J14Y' size='xlarge' align='center') Pure Leaf -- 'Pure Leaf.' Ace Score: 638. Category: Non-alcoholic beverages. (video provider='youtube' id='SHT62h-wlss' size='xlarge' align='center') Kohl's -- 'Busting Moves.' Ace Score: 641. Category: Retail. (video provider='youtube' id='WqeeBusuWxQ' size='xlarge' align='center') Coca-Cola -- 'Happy Feeling.' Ace Score: 645. Category: Soda. (video provider='youtube' id='7X2m2WueNcU' size='xlarge' align='center') Disney Parks -- 'The Celebration.' Ace Score: 647. Category: Travel. (video provider='youtube' id='Jha0wTShQk4' size='xlarge' align='center') Hershey's -- 'It's Worth It.' Ace Score: 651. Category: Candies. (video provider='youtube' id='Z3o36YkYmzE' size='xlarge' align='center') AT&T -- 'Life Simulator.' Ace Score: 652. Category: Telecoms. (video provider='youtube' id='2VtdOqYfjL4' size='xlarge' align='center') Google -- 'Keep Questioning.' Ace Score: 654. Category: Software and websites. (video provider='youtube' id='5shykyfmb28' size='xlarge' align='center') WeatherTech -- 'Bumpstep.' Ace Score: 659. Category: Automotive services. (video provider='youtube' id='Dy7uJD3HSkI' size='xlarge' align='center') Discover Card -- 'Freeze 30.' Ace Score: 659. Category: Credit cards. (video provider='youtube' id='Z0ZNAHZlkMY' size='xlarge' align='center') Purex -- 'Dispenses the Right Amount.' Ace Score: 660. Category: Household. (video provider='youtube' id='tTvch6nt5JQ' size='xlarge' align='center') Mercedes-Benz -- '(AUG) Crash Worthy.' Ace Score: 661. Category: Luxury auto. (video provider='youtube' id='llKlz6gHVl8' size='xlarge' align='center') Purina -- 'Helping Pets.' Ace Score: 674. Category: Pets. (video provider='youtube' id='9gmiuN8gQyE' size='xlarge' align='center') Baskin Robbins -- '31% Off.' Ace Score: 675. Categories: QSR. (video provider='youtube' id='Eyt-immxuQQ' size='xlarge' align='center') Olive Garden -- '2 for $25.' Ace Score: 676. Category: Casual dining restaurants. (video provider='youtube' id='WMBWRJ8CbHo' size='xlarge' align='center') Samsung -- 'Wireless Charging.' Ace Score: 681. Category: Mobile devices. (video provider='youtube' id='kvDOosa8PEo' size='xlarge' align='center') Weber -- 'Grilling With the Right Seasoning. Ace Score: 683. Category: Packaged foods. (video provider='youtube' id='CHIeBtsdYJc' size='xlarge' align='center') iRobot Roomba -- 'Kids Play On Floor.' Ace Score: 689. Category: Appliances. (video provider='youtube' id='LPk-900kPxc' size='xlarge' align='center')

